Połóż na dnie kosza na śmieci kilka kartek gazety. Ten stary domowy trik rozwiązuje wyjątkowo uciążliwy problem
Nieprzyjemny zapach wydobywający się z kosza na śmieci, wilgoć na jego dnie i brudna ciecz wyciekająca z worka to problemy, z którymi zmaga się wiele gospodarstw domowych. Tymczasem wystarczy wykorzystać kilka kartek starej gazety i odrobinę sody oczyszczonej. Ten prosty domowy sposób kosztuje zaledwie kilka groszy, a może znacznie ułatwić utrzymanie czystości w kuchni.
Zanim założysz nowy worek, zrób jedną rzecz
Nawet stosunkowo wytrzymałe worki na śmieci mogą ulec uszkodzeniu. Resztki jedzenia, mokre opakowania czy fusy po kawie sprawiają, że na dnie kosza gromadzi się nieprzyjemna ciecz.
Aby ograniczyć ten problem, wystarczy wyłożyć dno czystego i suchego kosza kilkoma warstwami starej gazety lub ręcznika papierowego. Następnie można założyć worek tak jak zwykle.
Papier wchłonie część wilgoci, która wydostanie się przez ewentualne nieszczelności worka, dzięki czemu czyszczenie pojemnika będzie łatwiejsze.
Dodaj dwie łyżki tego produktu. Prawdopodobnie masz go w kuchni
Dodatkowo można wykorzystać sodę oczyszczoną. Wystarczy rozsypać jedną lub dwie łyżki na papierze znajdującym się na dnie kosza.
Soda oczyszczona pomaga neutralizować niektóre nieprzyjemne zapachy. Jest niedroga i nie wymaga stosowania intensywnie pachnących odświeżaczy powietrza.
Po wymianie worka należy sprawdzić stan papieru. Jeżeli jest wilgotny lub zabrudzony, trzeba go wyrzucić i zastąpić nowym.
Nie wyrzucaj tych rzeczy bezpośrednio do worka
Duże znaczenie ma również sposób przygotowywania odpadów przed wyrzuceniem. Warto opróżniać opakowania z pozostałości płynów oraz odsączać mokre odpady, pamiętając o zasadach segregacji.
Im mniej cieczy trafia do pojemnika, tym łatwiej utrzymać go w czystości.
Szczególnie szybko nieprzyjemny zapach mogą powodować resztki mięsa, ryb oraz psujące się produkty spożywcze. Takich odpadów nie należy pozostawiać przez wiele dni w ciepłym pomieszczeniu.
Kosz nadal nieprzyjemnie pachnie? Wypróbuj ten sposób
Jeżeli zapach utrzymuje się nawet po wymianie worka, należy dokładnie umyć pojemnik ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń, a następnie pozostawić go do całkowitego wyschnięcia.
Dopiero wtedy warto zastosować papier i sodę oczyszczoną.
Nie ma potrzeby kupowania drogich wkładów zapachowych. Regularne czyszczenie połączone z prostymi domowymi metodami może skutecznie ograniczyć problem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.