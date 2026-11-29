Robisz to z kaloryferem w mieszkaniu? Podzielnik może naliczać kolejne jednostki, choć w pokoju nadal jest zimno. Rachunek może zaskoczyć
Wielu mieszkańców bloków nieświadomie popełnia zimą błąd, który może mieć wpływ na końcowe rozliczenie kosztów ogrzewania. Suszenie mokrego prania na kaloryferach, zasłanianie ich ciężkimi zasłonami czy ustawianie kanapy bezpośrednio przed grzejnikiem utrudnia rozprowadzanie ciepła po pomieszczeniu. Tymczasem zamontowany na kaloryferze podzielnik może nadal rejestrować jednostki rozliczeniowe, mimo że mieszkańcy nie odczuwają oczekiwanego komfortu cieplnego. W efekcie można ponosić koszty ogrzewania, którego potencjał nie jest właściwie wykorzystywany.
Masz takie urządzenie na kaloryferze? Zwróć uwagę na to, co znajduje się wokół niego
W wielu polskich blokach na grzejnikach zamontowane są niewielkie elektroniczne urządzenia wyposażone w wyświetlacz. To podzielniki kosztów ogrzewania, których wskazania wykorzystywane są podczas rozliczania wydatków na centralne ogrzewanie.
Wbrew powszechnemu przekonaniu podzielnik nie jest licznikiem ciepła. Nie mierzy bezpośrednio ilości energii dostarczonej do mieszkania w kilowatogodzinach czy gigadżulach.
W zależności od konstrukcji urządzenie rejestruje temperaturę powierzchni grzejnika oraz temperaturę otoczenia albo wykorzystuje przyjętą wartość temperatury pomieszczenia. Na podstawie określonego algorytmu nalicza jednostki wykorzystywane później do podziału części kosztów ogrzewania budynku.
Podzielnik nie sprawdza natomiast, czy mieszkańcom rzeczywiście jest ciepło, ani czy energia oddawana przez kaloryfer jest efektywnie wykorzystywana.
Właśnie dlatego sposób zagospodarowania przestrzeni wokół grzejnika ma znaczenie.
Suszysz pranie na kaloryferze? Część energii wykorzystujesz w zupełnie innym celu
W sezonie jesienno-zimowym wiele osób wykorzystuje grzejniki do suszenia mokrych ręczników, ubrań, skarpet czy pościeli. To wygodne rozwiązanie, szczególnie w niewielkich mieszkaniach, w których brakuje miejsca na rozstawienie suszarki.
Problem pojawia się wtedy, gdy mokre tkaniny zakrywają znaczną część powierzchni kaloryfera.
Grzejnik oddaje wówczas część energii na ogrzewanie mokrego materiału i odparowywanie zawartej w nim wody. Jednocześnie zakłócona zostaje naturalna cyrkulacja powietrza wokół urządzenia.
Podzielnik może nadal naliczać jednostki, ponieważ powierzchnia grzejnika pozostaje rozgrzana. Mieszkańcy mogą natomiast odczuwać mniejszy komfort cieplny i próbować rozwiązać problem poprzez zwiększenie ustawienia głowicy termostatycznej.
W ten sposób łatwo doprowadzić do nieefektywnego wykorzystywania ogrzewania.
Podzielnik może inaczej reagować na zasłonięty grzejnik
Szczególnie istotne jest bezpośrednie zakrywanie samego podzielnika mokrym praniem lub grubą tkaniną.
Pod materiałem powstają warunki termiczne odmienne od tych, które panują w pozostałej części pomieszczenia. Może to wpływać na pracę czujników urządzenia.
Niektóre elektroniczne podzielniki wyposażone są w algorytmy rozpoznające nietypowe warunki pomiarowe. W zależności od modelu mogą zmieniać sposób naliczania jednostek, wykorzystując określoną wartość odniesienia zamiast rzeczywistej temperatury otoczenia.
Nie oznacza to, że każdy zasłonięty podzielnik automatycznie naliczy więcej jednostek. Reakcja zależy od konstrukcji urządzenia, jego oprogramowania oraz warunków pracy grzejnika.
Z tego powodu nie należy zakrywać podzielnika ani próbować samodzielnie ingerować w jego działanie.
Kanapa przed kaloryferem. Ten błąd popełnia wielu mieszkańców bloków
Równie niekorzystne może być ustawienie dużej kanapy, fotela, komody lub łóżka bezpośrednio przed grzejnikiem.
Kaloryfer ogrzewa pomieszczenie między innymi dzięki naturalnemu przepływowi powietrza. Chłodniejsze powietrze napływa od dołu, ogrzewa się przy powierzchni grzejnika, a następnie unosi i rozchodzi po pomieszczeniu.
Duży mebel ustawiony bezpośrednio przed urządzeniem utrudnia ten proces. Część energii ogrzewa mebel, ścianę i przestrzeń znajdującą się za kanapą, podczas gdy w pozostałej części pokoju nadal może być chłodno.
Jeżeli mieszkańcy w odpowiedzi zwiększą temperaturę ogrzewania, mogą ponosić większe wydatki, nie usuwając rzeczywistej przyczyny problemu.
Warto pozostawić pomiędzy grzejnikiem a meblami odpowiednią przestrzeń, umożliwiającą swobodną cyrkulację powietrza.
Ciężkie zasłony mogą zaburzać działanie termostatu
W wielu mieszkaniach kaloryfery znajdują się bezpośrednio pod oknami. Jeżeli zamontowane są tam długie, grube zasłony, po ich zasunięciu grzejnik może zostać niemal całkowicie odizolowany od pozostałej części pomieszczenia.
Za zasłoną zaczyna gromadzić się ogrzane powietrze.
Jeżeli w tej samej przestrzeni znajduje się głowica termostatyczna, może ona zareagować na lokalnie podwyższoną temperaturę i ograniczyć przepływ wody przez kaloryfer, mimo że w pokoju nadal jest chłodno.
Mieszkańcy często próbują wtedy przekręcić pokrętło na wyższą wartość.
Znacznie lepszym rozwiązaniem jest odsłonięcie głowicy termostatycznej oraz zastosowanie krótszych zasłon, które nie zakrywają grzejnika.
Ustawienie kaloryfera na piątkę nie zawsze rozwiąże problem
Cyfry znajdujące się na głowicy termostatycznej nie oznaczają bezpośrednio mocy grzejnika. Odpowiadają orientacyjnym temperaturom, które urządzenie ma utrzymywać w swoim otoczeniu.
W przypadku wielu standardowych głowic ustawienie wygląda następująco:
|Ustawienie głowicy
|Orientacyjna temperatura
|1
|12°C
|2
|16°C
|3
|20°C
|4
|24°C
|5
|28°C
Dokładne wartości zależą od producenta i modelu głowicy.
Jeżeli kaloryfer jest zasłonięty, zwiększanie ustawienia termostatu nie przywróci prawidłowej cyrkulacji powietrza. Może natomiast prowadzić do utrzymywania wyższej temperatury w przestrzeni znajdującej się bezpośrednio wokół grzejnika.
Rachunek za ogrzewanie może być wyższy o kilkaset złotych
W przypadku mieszkań rozliczanych za pomocą podzielników wysokość końcowej należności zależy od kosztów ogrzewania całego budynku, wskazań urządzeń, współczynników korygujących oraz regulaminu obowiązującego w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej.
Jeżeli nieefektywne korzystanie z ogrzewania doprowadzi do zwiększenia całkowitych wydatków gospodarstwa domowego, różnica może być zauważalna.
Przy rocznych kosztach ogrzewania wynoszących 4500 zł przykładowy wzrost wydatków wyglądałby następująco:
|Wzrost kosztów ogrzewania
|Dodatkowy roczny wydatek
|5 proc.
|225 zł
|10 proc.
|450 zł
|15 proc.
|675 zł
|20 proc.
|900 zł
To wyliczenia poglądowe, a nie potwierdzona skala strat wynikających z zasłaniania kaloryferów. Nie istnieje jeden uniwersalny przelicznik pozwalający określić, ile dodatkowo zapłaci mieszkaniec suszący pranie na grzejniku.
Suszenie prania na kaloryferze może powodować jeszcze jeden problem
Podwyższone koszty ogrzewania nie są jedyną potencjalną konsekwencją suszenia mokrych ubrań na grzejnikach.
Podczas suszenia woda zawarta w tkaninach trafia do powietrza w mieszkaniu. Jeżeli wentylacja nie działa prawidłowo, wilgoć może gromadzić się w pomieszczeniach.
Pierwszym sygnałem problemu bywają zaparowane szyby, mokre parapety oraz skraplanie się wody w narożnikach okien.
Z czasem nadmierna wilgotność może sprzyjać rozwojowi pleśni, szczególnie na chłodniejszych ścianach zewnętrznych i za dużymi meblami.
Znacznie lepiej suszyć ubrania na rozkładanej suszarce ustawionej w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, nie zakrywając bezpośrednio kaloryfera.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.