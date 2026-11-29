Pracujesz z własnego mieszkania? Urząd może naliczyć Ci znacznie wyższy podatek. Różnica w stawkach jest gigantyczna
Właściciele mieszkań, którzy prowadzą działalność gospodarczą we własnych czterech ścianach, powinni zwrócić uwagę na sposób wykorzystywania poszczególnych pomieszczeń. Jeżeli część lokalu zostanie zajęta wyłącznie na potrzeby firmy, urząd może zastosować znacznie wyższą stawkę podatku od nieruchomości. Różnica pomiędzy opodatkowaniem powierzchni mieszkalnej a powierzchni zajętej na działalność gospodarczą może być nawet kilkudziesięciokrotna. Nie każdy przedsiębiorca i nie każda osoba pracująca zdalnie musi jednak płacić więcej. Decydujące znaczenie ma sposób użytkowania mieszkania.
Masz firmę zarejestrowaną w mieszkaniu? Jeden szczegół może zmienić wysokość podatku
Wielu Polaków prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą bez wynajmowania dodatkowego biura. Pracują przy komputerze we własnym salonie, obsługują klientów przez internet, przygotowują dokumenty lub przechowują w mieszkaniu firmowy sprzęt.
Samo zarejestrowanie działalności gospodarczej pod adresem zamieszkania nie oznacza automatycznie konieczności płacenia wyższego podatku od nieruchomości.
Sytuacja może się jednak zmienić, gdy właściciel przeznaczy określoną część mieszkania wyłącznie na potrzeby prowadzenia firmy, a pomieszczenie przestanie pełnić funkcję mieszkalną.
Podstawą prawną jest art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepisy przewidują odrębną stawkę dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
To właśnie różnica pomiędzy tymi stawkami może oznaczać dodatkowy wydatek sięgający setek, a nawet tysięcy złotych rocznie.
Zamiast 1,25 zł aż 35,53 zł za metr kwadratowy. Takie stawki obowiązują w 2026 roku
Różnica pomiędzy podatkiem od powierzchni mieszkalnej a podatkiem od powierzchni zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej jest ogromna.
W 2026 roku maksymalne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
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1,25 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego rocznie,
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35,53 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej rocznie.
Takie właśnie stawki obowiązują również w Warszawie, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XXIX/1066/2025 z 20 listopada 2025 roku.
Oznacza to, że w stolicy stawka podatku od powierzchni zajętej na firmę jest ponad 28 razy wyższa od stawki mieszkaniowej.
W innych miejscowościach proporcje mogą być odmienne, ponieważ wysokość podatków lokalnych ustalają samorządy w granicach określonych przez państwo.
Wystarczy jeden pokój. Podatek może wzrosnąć o kilkaset złotych
Nie trzeba przekształcać całego mieszkania w lokal użytkowy, aby pojawił się obowiązek zapłaty wyższego podatku.
Wystarczy, że jedno z pomieszczeń zostanie faktycznie zajęte wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej.
Jeżeli przedsiębiorca przeznaczy na firmę pokój o powierzchni 15 metrów kwadratowych, podatek za tę część nieruchomości według warszawskich stawek na 2026 rok wzrośnie z 18,75 zł do 532,95 zł rocznie.
Różnica wyniesie 514,20 zł.
W przypadku pomieszczenia o powierzchni 20 metrów kwadratowych zamiast 25 zł trzeba będzie zapłacić 710,60 zł. Roczne obciążenie wzrośnie więc o 685,60 zł.
Jeżeli przedsiębiorca zajmie na potrzeby firmy całe mieszkanie o powierzchni 60 metrów kwadratowych, podatek od powierzchni lokalu może wzrosnąć z 75 zł do 2131,80 zł rocznie.
Są to przykładowe wyliczenia przed ustawowym zaokrągleniem należności, nieuwzględniające podatku od udziału w gruncie ani innych składników nieruchomości.
Pracujesz zdalnie przy komputerze? Nie zawsze musisz płacić więcej
Miliony Polaków wykonują obowiązki zawodowe bez wychodzenia z domu. Część pracuje na podstawie umowy o pracę, inni prowadzą własną działalność gospodarczą.
Samo ustawienie biurka, monitora i komputera w mieszkaniu nie oznacza jednak automatycznego zastosowania wyższej stawki podatku.
Jeżeli pracownik wykonuje obowiązki zawodowe przy stole w salonie, a po zakończeniu pracy pomieszczenie nadal służy rodzinie do normalnego życia, nie ma z tego powodu podstaw do automatycznego uznania mieszkania za powierzchnię zajętą na działalność gospodarczą.
Podobnie może wyglądać sytuacja przedsiębiorcy, który prowadzi firmę z domu, ale nie przeznacza żadnego pomieszczenia wyłącznie na cele biznesowe.
Kluczowe znaczenie ma rzeczywisty charakter użytkowania nieruchomości, a nie sam fakt wykonywania w niej pracy.
Urząd może zainteresować się tym, co znajduje się w Twoim mieszkaniu
Sytuacja wygląda inaczej, gdy właściciel urządzi w jednym z pokoi gabinet kosmetyczny, profesjonalne studio fotograficzne, salon masażu, magazyn towarów lub biuro przeznaczone wyłącznie do obsługi klientów.
W takich przypadkach pomieszczenie może zostać uznane za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.
Znaczenie mogą mieć między innymi sposób wyposażenia pokoju, jego faktyczne przeznaczenie, organizacja pracy przedsiębiorcy oraz to, czy pomieszczenie nadal służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
Nie jest konieczne formalne wyodrębnienie osobnego lokalu użytkowego w księdze wieczystej. Wyższa stawka może dotyczyć również części istniejącego mieszkania.
Każdy przypadek powinien być jednak oceniany indywidualnie.
Masz tylko 14 dni na zgłoszenie zmiany. Wielu przedsiębiorców może o tym nie wiedzieć
Jeżeli sposób wykorzystywania nieruchomości zmieni się w sposób wpływający na wysokość podatku, właściciel będący osobą fizyczną powinien złożyć odpowiednią informację do właściwego organu podatkowego.
Służy do tego formularz IN-1, czyli informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
Termin na zgłoszenie zmiany wynosi 14 dni.
Warszawski urząd przypomina, że obowiązek aktualizacji informacji dotyczy zarówno rozpoczęcia wykorzystywania nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej, jak i zakończenia takiego użytkowania.
Jeżeli przedsiębiorca zrezygnuje z domowego biura i ponownie przeznaczy pokój na cele mieszkalne, również powinien zgłosić zmianę mającą wpływ na wysokość podatku.
Urząd może upomnieć się o pieniądze za poprzednie lata
Nie warto ignorować obowiązków związanych z podatkiem od nieruchomości.
Jeżeli organ podatkowy ustali, że określona powierzchnia mieszkania była wykorzystywana wyłącznie do działalności gospodarczej, mimo że właściciel deklarował ją jako mieszkalną, może wszcząć postępowanie i ustalić należny podatek za wcześniejsze okresy w granicach ustawowych terminów.
Wówczas zamiast kilkuset złotych za jeden rok właściciel może otrzymać decyzje podatkowe dotyczące znacznie większej kwoty.
Przykładowo różnica w opodatkowaniu 20-metrowego pokoju według stawek obowiązujących w Warszawie w 2026 roku wynosi 685,60 zł rocznie. Przy kilku latach użytkowania pomieszczenia na potrzeby firmy łączna różnica może sięgać kilku tysięcy złotych.
Dokładna należność zależy jednak od stawek obowiązujących w poszczególnych latach, daty zmiany sposobu użytkowania oraz zasad przedawnienia.
Co zrobić, gdy urząd naliczy wyższy podatek od całego mieszkania?
Jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje na potrzeby działalności gospodarczej tylko jedno pomieszczenie, nie oznacza to automatycznie, że wyższą stawką należy objąć całą nieruchomość.
Pozostałe pokoje, kuchnia, łazienka i inne powierzchnie zachowujące funkcję mieszkalną mogą nadal podlegać opodatkowaniu według stawki mieszkaniowej.
Właściciel powinien dokładnie sprawdzić powierzchnię przyjętą przez urząd do wyliczenia podatku oraz uzasadnienie otrzymanej decyzji.
Jeżeli nie zgadza się z rozstrzygnięciem, może co do zasady wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał.
W 2027 roku maksymalne stawki ponownie wzrosną
Od stycznia 2027 roku wzrosną maksymalne dopuszczalne stawki podatku od nieruchomości.
Górna granica stawki mieszkaniowej wyniesie 1,29 zł za metr kwadratowy rocznie. W przypadku powierzchni zajętej na działalność gospodarczą będzie to 36,49 zł za metr kwadratowy.
Ostateczne kwoty obowiązujące mieszkańców poszczególnych miast i gmin zależą od uchwał podejmowanych przez lokalne samorządy.
Nie oznacza to wprowadzenia nowego podatku od pracy zdalnej. Nadal chodzi o istniejące przepisy dotyczące sposobu wykorzystywania nieruchomości.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą z własnego mieszkania powinny więc dokładnie sprawdzić, czy wydzielone przez nie pomieszczenia zachowały charakter mieszkalny. Różnica w opodatkowaniu jest na tyle duża, że błędna kwalifikacja powierzchni może oznaczać dodatkowe wydatki liczone w tysiącach złotych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.