Masz diesla, auto na LPG lub starszy samochód benzynowy? Sprawdź przepisy przed styczniem. Za wjazd do tej strefy grozi 500 zł mandatu
Właściciele starszych samochodów powinni zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące norm emisji spalin oraz ograniczeń obowiązujących w Strefach Czystego Transportu. Samochód może mieć ważne badanie techniczne, być w pełni sprawny i posiadać instalację gazową, a mimo to nie spełniać wymagań dotyczących wjazdu do wyznaczonej części miasta. Szczególnie istotne są rok produkcji pojazdu, rodzaj silnika oraz norma emisji spalin Euro. Za naruszenie zakazu wjazdu do Strefy Czystego Transportu grozi grzywna do 500 zł.
Instalacja LPG nie chroni przed zakazem wjazdu
Wielu kierowców zdecydowało się na montaż instalacji gazowej, aby ograniczyć wydatki na paliwo. Część właścicieli takich samochodów może zakładać, że korzystanie z LPG automatycznie pozwala na wjazd do Strefy Czystego Transportu.
Tak jednak nie jest.
Samochody benzynowe wyposażone w instalację LPG podlegają w warszawskiej strefie zasadniczo tym samym wymaganiom co pozostałe samochody benzynowe.
Sam montaż instalacji gazowej nie powoduje automatycznego podwyższenia normy emisji spalin Euro przypisanej do pojazdu.
Oznacza to, że nawet regularnie serwisowany samochód z instalacją gazową może zostać objęty ograniczeniami, jeżeli nie spełnia wymaganych kryteriów i nie korzysta z przewidzianego przepisami wyjątku.
Warszawa zaostrzyła przepisy. Te samochody są objęte ograniczeniami
Warszawska Strefa Czystego Transportu zaczęła funkcjonować 1 lipca 2024 roku. Kolejne zaostrzenie wymagań nastąpiło 1 stycznia 2026 roku.
Zgodnie z harmonogramem drugiego etapu funkcjonowania strefy wymagania dotyczące samochodów osobowych przedstawiają się następująco:
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Samochody benzynowe oraz z instalacją LPG – minimum Euro 3 lub rok produkcji 2000 albo późniejszy.
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Samochody z silnikiem Diesla – minimum Euro 5 lub rok produkcji 2009 albo późniejszy.
Kierowcy starszych pojazdów, które nie spełniają żadnego z odpowiednich kryteriów, mogą wjeżdżać do strefy jedynie w ramach przewidzianych wyjątków.
Co istotne, warszawski harmonogram nie przewiduje kolejnego standardowego zaostrzenia wymagań 1 stycznia 2027 roku. Następny etap zaplanowano na styczeń 2028 roku.
Kolejne roczniki zostaną objęte zakazem. Sprawdź swój samochód
Zgodnie z pierwotnym harmonogramem warszawskiej Strefy Czystego Transportu wymagania będą stopniowo zaostrzane.
Od 1 stycznia 2028 roku przewidziano następujące kryteria:
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Samochody benzynowe i LPG – minimum Euro 4 lub rok produkcji 2005 albo późniejszy.
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Samochody z silnikiem Diesla – minimum Euro 6 lub rok produkcji 2014 albo późniejszy.
Od stycznia 2030 roku wymagania mają zostać podniesione do normy Euro 5 lub rocznika 2010 w przypadku samochodów benzynowych oraz Euro 6d-TEMP lub rocznika 2017 w przypadku diesli.
Kolejny etap przewidziano na 2032 rok.
Dla właścicieli starszych samochodów oznacza to, że pojazd, którym obecnie mogą legalnie poruszać się po centrum Warszawy, w przyszłości może zostać objęty ograniczeniami.
Mieszkasz w Warszawie i płacisz tutaj podatki? Obowiązuje ważny wyjątek
Pierwotna uchwała dotycząca warszawskiej Strefy Czystego Transportu przewiduje okres przejściowy dla uprawnionych mieszkańców stolicy rozliczających w Warszawie podatki.
Zwolnienie dotyczące odpowiednio wcześnie nabytych pojazdów obowiązuje do końca 2027 roku.
Nie wystarczy jednak samo zamieszkanie w Warszawie. Znaczenie mają również warunki określone w uchwale, w tym termin nabycia pojazdu.
Przewidziano ponadto szczególne zwolnienia dla określonych grup seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz pojazdów specjalnych i zabytkowych.
Kierowcy powinni sprawdzić, czy przysługuje im odpowiednie zwolnienie, zamiast zakładać, że warszawski adres automatycznie uprawnia do wjazdu.
Za wjazd grozi 500 zł. Ważny przegląd techniczny nie wystarczy
Podstawą prawną ukarania kierowcy naruszającego zakaz wjazdu do Strefy Czystego Transportu jest art. 96c Kodeksu wykroczeń.
Przepis przewiduje grzywnę w wysokości do 500 zł.
Nie ma przy tym znaczenia, że samochód posiada ważne ubezpieczenie OC oraz aktualne badanie techniczne.
Dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego i spełnienie warunków wjazdu do Strefy Czystego Transportu to dwie odrębne kwestie.
Samochód niespełniający wymagań strefy nadal może legalnie poruszać się po drogach znajdujących się poza obszarem objętym ograniczeniami, o ile spełnia pozostałe wymagania prawa.
Szykują się zmiany na stacjach kontroli pojazdów. Szczególnie istotne dla właścicieli diesli
Niezależnie od ograniczeń obowiązujących w miastach prowadzone są również prace dotyczące zmian w systemie badań technicznych samochodów.
Jednym z rozwiązań dyskutowanych w branży motoryzacyjnej jest wprowadzenie dokładniejszych pomiarów liczby cząstek stałych emitowanych przez silniki Diesla.
Nowoczesne urządzenia pomiarowe pozwalają skuteczniej wykrywać nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem filtrów cząstek stałych DPF.
W 2025 roku podczas konferencji Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów jako prawdopodobną datę wdrożenia takich pomiarów w Polsce wskazywano 1 stycznia 2027 roku.
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów
Najnowsze informacje branżowe z listopada 2026 roku wskazują jednak, że nie ma jeszcze oficjalnego projektu przepisów wprowadzających obowiązkowe stosowanie liczników cząstek stałych na polskich stacjach diagnostycznych.
Nie można więc obecnie twierdzić, że od stycznia 2027 roku wszystkie samochody z silnikiem Diesla będą podlegały nowej procedurze pomiarowej.
Usunąłeś filtr DPF lub katalizator? Problemy możesz mieć już teraz
Nie trzeba czekać na zmianę przepisów, aby samochód z niesprawnym lub niekompletnym układem oczyszczania spalin otrzymał negatywny wynik badania technicznego.
Obowiązujące regulacje przewidują kontrolę układu wydechowego oraz emisji zanieczyszczeń. W zależności od rodzaju i wieku samochodu stosowane są między innymi analizatory spalin, pomiary zadymienia oraz diagnostyka pokładowa OBD.
Brak fabrycznie zamontowanych urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń, ich niesprawność lub przekroczenie dopuszczalnych parametrów mogą stanowić podstawę negatywnego wyniku badania technicznego.
Właściciel może zostać zmuszony do przywrócenia pojazdu do stanu zgodnego z wymaganiami technicznymi.
W przypadku niektórych samochodów koszt naprawy lub wymiany filtra DPF, katalizatora czy innych elementów układu oczyszczania spalin może sięgać kilku tysięcy złotych.
Masz samochód na gaz? Za badanie techniczne zapłacisz więcej
Właściciele samochodów wyposażonych w instalację LPG muszą również pamiętać o obowiązku corocznego wykonywania badań technicznych, niezależnie od wieku samochodu.
Według aktualnego cennika wprowadzonego we wrześniu 2025 roku standardowe badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje 149 zł.
W przypadku pojazdu z instalacją gazową doliczana jest opłata w wysokości 96 zł.
Łączny koszt wynosi więc 245 zł.
Notatnik Mechanika
Podczas badania sprawdzana jest między innymi szczelność instalacji, stan jej elementów oraz dokumentacja zbiornika gazowego.
Właściciel powinien również zwrócić uwagę na termin dopuszczenia zbiornika LPG do eksploatacji. W przypadku typowych zbiorników samochodowych pierwsze przedłużenie dopuszczenia lub wymiana przypada po dziesięciu latach.
Przekroczenie terminu ważności odpowiednich dokumentów może uniemożliwić uzyskanie pozytywnego wyniku badania technicznego.
Czy od stycznia będzie obowiązywał zakaz tankowania starszych samochodów?
Nie ma potwierdzonych przepisów wprowadzających od 1 stycznia 2027 roku ogólnopolski zakaz tankowania starszych samochodów benzynowych, diesli lub pojazdów wyposażonych w instalację LPG.
Ograniczenia dotyczące Stref Czystego Transportu odnoszą się do wjazdu na określony obszar miasta, a nie do możliwości zakupu paliwa.
Jeżeli jednak stacja paliw znajduje się wewnątrz strefy, kierowca samochodu niespełniającego wymagań może nie mieć prawa dojechać do niej drogami objętymi zakazem.
Jak sprawdzić, czy Twój samochód spełnia wymagania?
Przed wyjazdem do centrum Warszawy warto sprawdzić kilka podstawowych informacji:
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Rok produkcji samochodu.
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Normę emisji spalin Euro.
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Rodzaj paliwa i silnika.
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Termin ważności badania technicznego.
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Ewentualne uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia.
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Dokładne granice Strefy Czystego Transportu.
Informacji o normie emisji spalin można szukać w aplikacji mObywatel, dokumentacji pojazdu oraz serwisie Historia Pojazdu.
Można również skorzystać z miejskiej wyszukiwarki dostępnej pod adresem sprawdzsct.zdm.waw.pl.
Właściciele starszych samochodów powinni szczególnie uważnie śledzić harmonogram zaostrzania ograniczeń. Ważne badanie techniczne, sprawny silnik i zamontowana instalacja LPG nie gwarantują możliwości wjazdu do każdej części miasta. Przed zakupem używanego samochodu warto również sprawdzić, czy będzie on spełniał wymagania przewidziane na kolejne lata.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.