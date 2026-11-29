Zostały ostatnie tygodnie na złożenie wniosku o pieniądze od pracodawcy. Można dostać nawet kilkaset złotych przed świętami
Grudzień to okres, w którym wielu pracodawców wypłaca dodatkowe świadczenia finansowe, przekazuje pracownikom paczki świąteczne oraz przyznaje wsparcie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nie wszyscy zatrudnieni wiedzą jednak, że otrzymanie pieniędzy może wymagać złożenia odpowiedniego wniosku oraz oświadczenia o sytuacji materialnej rodziny. W niektórych zakładach pracy obowiązują wewnętrzne terminy, których przekroczenie może oznaczać utratę możliwości otrzymania tegorocznego świadczenia. Co więcej, część dodatkowych pieniędzy można otrzymać bez konieczności płacenia podatku dochodowego.
Pracodawca może wypłacić dodatkowe pieniądze przed Bożym Narodzeniem
Przedświąteczne wydatki stanowią ogromne obciążenie dla wielu polskich rodzin. Zakup prezentów, żywności, organizacja rodzinnych spotkań oraz rosnące koszty utrzymania mieszkań sprawiają, że grudzień jest jednym z najbardziej kosztownych miesięcy w roku.
Pracownicy niektórych przedsiębiorstw i instytucji mogą jednak liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe pochodzące z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czyli ZFŚS.
Fundusz może finansować między innymi pomoc materialną w formie rzeczowej lub pieniężnej, dofinansowanie wypoczynku, działalność sportową i kulturalną oraz inne świadczenia przewidziane w zakładowym regulaminie.
W okresie poprzedzającym Boże Narodzenie szczególnym zainteresowaniem cieszą się zapomogi, dodatkowe świadczenia pieniężne oraz paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci.
Wysokość wsparcia nie została odgórnie ustalona dla wszystkich zatrudnionych w Polsce. W zależności od zakładu pracy oraz sytuacji materialnej pracownika może wynosić kilkaset złotych, a niekiedy nawet więcej niż tysiąc złotych.
Nie wszyscy pracownicy otrzymają taką samą kwotę. Decydują dochody rodziny
Zasady przyznawania pieniędzy z funduszu socjalnego określa art. 8 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Przyznawanie ulgowych świadczeń oraz wysokość dopłat uzależnione są od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
Oznacza to, że pracownik wychowujący kilkoro dzieci, samotny rodzic lub osoba znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej może otrzymać więcej pieniędzy niż zatrudniony na identycznym stanowisku, którego gospodarstwo domowe osiąga znacznie wyższe dochody.
Przy ustalaniu wysokości pomocy pracodawcy często biorą pod uwagę dochód przypadający na jednego członka rodziny, a nie wyłącznie wynagrodzenie konkretnego pracownika.
Przykładowo zakład pracy może przewidzieć świadczenie świąteczne w wysokości 1000 zł dla osób o najniższych dochodach, 700 zł dla kolejnej grupy oraz 400 zł dla pracowników znajdujących się w lepszej sytuacji materialnej.
Są to przykładowe kwoty. Konkretne progi i wysokość świadczeń ustalane są w poszczególnych zakładach pracy.
Nie złożysz wniosku w terminie? Możesz nie dostać pieniędzy przed świętami
W wielu przedsiębiorstwach otrzymanie świadczenia świątecznego wymaga wcześniejszego złożenia wniosku. Niekiedy konieczne jest również przedstawienie aktualnego oświadczenia o dochodach gospodarstwa domowego.
Terminy składania dokumentów określane są przez pracodawców w regulaminach funduszu lub komunikatach dotyczących przyznawania poszczególnych świadczeń.
W niektórych zakładach pracy nabór może zakończyć się już w listopadzie, w innych dokumenty można składać jeszcze w pierwszej połowie grudnia.
Pracodawca potrzebuje bowiem czasu na zweryfikowanie wniosków, ustalenie wysokości świadczeń oraz przygotowanie wypłat.
Nie ma jednego ogólnopolskiego terminu składania wniosków o pieniądze na Boże Narodzenie. Jeżeli jednak pracownik przeoczy termin obowiązujący w jego zakładzie pracy, może nie zostać uwzględniony przy przyznawaniu tegorocznego wsparcia.
Dlatego już teraz warto skontaktować się z działem kadr lub komisją socjalną.
Nawet 1000 zł bez podatku. Obowiązuje ważny limit
Dla pracowników otrzymujących pomoc finansową z funduszu socjalnego szczególnie istotne są przepisy dotyczące podatku dochodowego.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT świadczenia pieniężne i rzeczowe związane z działalnością socjalną, finansowane w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do kwoty 1000 zł w roku podatkowym.
Oznacza to, że pracownik, który wcześniej nie korzystał z tego zwolnienia, może otrzymać świadczenie pieniężne w wysokości 1000 zł bez konieczności zapłaty PIT.
Trzeba jednak pamiętać, że limit dotyczy łącznej wartości kwalifikujących się świadczeń otrzymanych w całym roku kalendarzowym, a nie każdej wypłaty z osobna.
Jeżeli pracownik wcześniej otrzymał 600 zł dofinansowania wypoczynku, a przed Bożym Narodzeniem dostanie dodatkowe 800 zł, łączna wartość świadczeń wyniesie 1400 zł.
Przy założeniu, że oba świadczenia spełniają warunki zwolnienia, podatek zostanie naliczony od nadwyżki wynoszącej 400 zł.
Dostaniesz bon do supermarketu? Tutaj przepisy są zupełnie inne
Nie wszystkie świadczenia świąteczne korzystają z tego samego zwolnienia podatkowego.
Ustawa o PIT wyłącza z omawianego zwolnienia tradycyjne bony, talony oraz inne dokumenty uprawniające do wymiany na towary lub usługi.
Oznacza to, że pracownik otrzymujący klasyczny bon zakupowy do supermarketu może być zobowiązany do zapłaty podatku od całej jego wartości, nawet jeżeli bon został sfinansowany z funduszu socjalnego.
Inaczej może wyglądać sytuacja w przypadku niektórych kart przedpłaconych działających jako instrument płatniczy. Z interpretacji podatkowych wynika, że w zależności od sposobu funkcjonowania takiej karty może ona zostać uznana za świadczenie pieniężne i korzystać ze zwolnienia podatkowego.
Nie każda karta podarunkowa spełnia jednak te warunki. Znaczenie ma jej rzeczywisty charakter, a nie nazwa nadana przez pracodawcę.
Nie tylko pieniądze. Rodzice mogą otrzymać paczki dla dzieci
Ze środków funduszu socjalnego mogą być finansowane również paczki świąteczne dla dzieci pracowników.
W zależności od regulaminu zakładu pracy mogą zawierać słodycze, zabawki, artykuły szkolne oraz inne prezenty. Niektórzy pracodawcy organizują także spotkania mikołajkowe lub dodatkowe atrakcje dla rodzin zatrudnionych.
Warto sprawdzić, do jakiego wieku dzieci przysługuje świadczenie oraz czy konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie ich do programu.
Rodzice, którzy rozpoczęli zatrudnienie w trakcie roku lub których sytuacja rodzinna niedawno się zmieniła, powinni szczególnie zadbać o aktualność dokumentacji przekazanej pracodawcy.
Pracujesz w małej firmie? Nie każdy pracodawca musi mieć fundusz socjalny
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych co do zasady tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.
W przypadku zatrudnienia od 20 do 49 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty obowiązek może powstać na wniosek zakładowej organizacji związkowej.
Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe tworzą fundusz bez względu na liczbę zatrudnionych.
W sektorze prywatnym przepisy przewidują również możliwość odstąpienia od tworzenia funduszu na określonych ustawowo zasadach.
Brak ZFŚS nie oznacza jednak, że przedsiębiorstwo nie może wypłacić pracownikom premii świątecznej lub przekazać prezentów. Może to zrobić ze środków obrotowych firmy, ale wówczas zasady podatkowe i składkowe będą zazwyczaj inne.
Jesteś na emeryturze? Były pracodawca również może przyznać Ci pieniądze
O możliwości korzystania ze środków funduszu socjalnego powinni pamiętać także emeryci i renciści.
Ustawa zalicza do osób uprawnionych do korzystania z funduszu między innymi byłych pracowników będących emerytami lub rencistami oraz ich rodziny.
Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określa regulamin obowiązujący u danego pracodawcy.
Seniorzy, którzy od wielu lat nie pracują zawodowo, mogą więc skontaktować się ze swoim byłym zakładem pracy i sprawdzić, czy przewidziano dla nich świadczenia świąteczne, zapomogi lub inne formy wsparcia.
W przypadku emerytów i rencistów obowiązują odrębne zasady podatkowe. Artykuł 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT przewiduje zwolnienie określonych świadczeń związanych z wcześniejszym zatrudnieniem do kwoty 4500 zł rocznie.
Niewykorzystane pieniądze nie przepadają 31 grudnia. Jest jednak ważny szczegół
Wbrew obiegowej opinii pracodawca nie musi wydać wszystkich środków zgromadzonych w funduszu socjalnym przed końcem roku.
Artykuł 11 ustawy o ZFŚS wyraźnie przewiduje, że niewykorzystane środki przechodzą na następny rok kalendarzowy.
Nie oznacza to jednak, że pracownik, który nie złożył wniosku o tegoroczne świadczenie świąteczne, otrzyma automatycznie równowartość tych pieniędzy w styczniu.
Fundusz socjalny nie jest indywidualnym rachunkiem oszczędnościowym pracownika. Zatrudniony nie ma przypisanej do siebie kwoty, której wypłaty może domagać się wyłącznie dlatego, że wcześniej nie korzystał z pomocy.
Niewykorzystane środki pozostają w funduszu i mogą zostać przeznaczone na działalność socjalną w kolejnym roku.
Sprawdź te dokumenty, zanim rozpocznie się grudzień
Pracownicy, którzy chcą skorzystać z dodatkowych pieniędzy przed Bożym Narodzeniem, powinni sprawdzić:
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Czy w zakładzie pracy funkcjonuje ZFŚS.
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Czy przewidziano świadczenia z okazji Bożego Narodzenia.
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Do kiedy należy dostarczyć wniosek.
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Czy wymagane jest aktualne oświadczenie o dochodach rodziny.
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Jakie progi dochodowe decydują o wysokości wypłaty.
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Czy przysługują dodatkowe paczki dla dzieci.
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Jaka część rocznego limitu zwolnienia z PIT została już wykorzystana.
Informacji można szukać w dziale kadr, zakładowym intranecie, u przedstawicieli związków zawodowych lub członków komisji socjalnej.
Końcówka listopada to dobry moment, aby zainteresować się pieniędzmi z funduszu socjalnego. W niektórych zakładach pracy wystarczy przeoczyć wewnętrzny termin lub zapomnieć o złożeniu oświadczenia dochodowego, aby nie otrzymać dodatkowego wsparcia przed świętami. Przy rosnących kosztach życia nawet kilkaset złotych może mieć ogromne znaczenie dla rodzinnego budżetu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.