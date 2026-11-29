Wypłacasz pieniądze z bankomatu lub płacisz kartą przed świętami? Uważaj na ten komunikat. Możesz niepotrzebnie stracić pieniądze
Przedświąteczne zakupy, wyjazdy na zagraniczne jarmarki bożonarodzeniowe oraz częstsze wypłaty gotówki mogą oznaczać dodatkowe wydatki, których wielu klientów banków zupełnie się nie spodziewa. Wystarczy zaakceptować niekorzystne przewalutowanie na ekranie terminala płatniczego lub bankomatu, aby za tę samą transakcję zapłacić znacznie więcej. Pułapka może dotyczyć również posiadaczy kart wielowalutowych. W niektórych przypadkach dodatkowe koszty mogą sięgać nawet kilkunastu procent wartości transakcji. Wszystko zależy od kursu wymiany walut oraz naliczanych prowizji.’
Na ekranie pojawia się niewinny komunikat. Wielu klientów odruchowo naciska zielony przycisk
Podczas płacenia kartą za granicą lub wypłacania pieniędzy z zagranicznego bankomatu na ekranie urządzenia może pojawić się propozycja rozliczenia transakcji w złotówkach.
Na pierwszy rzut oka wydaje się to bardzo wygodne. Klient od razu widzi, ile pieniędzy zostanie pobranych z jego rachunku, bez konieczności samodzielnego przeliczania euro, koron czeskich czy funtów brytyjskich.
Za tym rozwiązaniem kryje się jednak usługa określana jako DCC, czyli Dynamic Currency Conversion – dynamiczne przeliczanie walut.
Jeżeli klient zaakceptuje tę propozycję, przewalutowania dokonuje dostawca usługi DCC, a nie bank wydający kartę na standardowych zasadach rozliczania transakcji walutowych.
Zastosowany kurs może być znacznie mniej korzystny od kursu oferowanego przez bank lub organizację płatniczą.
W efekcie klient może zapłacić więcej, mimo że kupuje dokładnie ten sam produkt lub wypłaca identyczną kwotę gotówki.
Masz kartę wielowalutową? Ten błąd może Cię kosztować jeszcze więcej
Szczególną uwagę powinni zachować posiadacze kart wielowalutowych oraz rachunków prowadzonych w zagranicznych walutach.
Wiele osób przed wyjazdem do Niemiec, Czech, Austrii czy Wielkiej Brytanii kupuje walutę po korzystnym kursie, aby uniknąć dodatkowych kosztów podczas płacenia za zakupy.
Jeżeli jednak podczas płatności klient zaakceptuje usługę DCC i wybierze rozliczenie w złotówkach, może nie wykorzystać zgromadzonych wcześniej środków walutowych zgodnie z zamierzeniem.
Terminal przeliczy wartość zakupów na polską walutę według własnego kursu. W zależności od zasad działania karty może również dojść do kolejnego przewalutowania.
W ten sposób wcześniejszy zakup waluty po atrakcyjnym kursie może nie przynieść oczekiwanych oszczędności.
Zamiast 1000 zł możesz zapłacić nawet 1150 zł
Dodatkowe koszty stają się szczególnie odczuwalne podczas większych zakupów, rezerwowania noclegów, płacenia za paliwo lub wypłacania gotówki na zagraniczny wyjazd.
Jeżeli zastosowany kurs przewalutowania będzie mniej korzystny o 10 proc., przy zakupach o równowartości 1000 zł klient zapłaci dodatkowe 100 zł.
Przy różnicy wynoszącej 15 proc. dodatkowy koszt wyniesie już 150 zł.
W przypadku transakcji o równowartości 3000 zł różnica może sięgnąć 450 zł, a przy zakupach za 5000 zł nawet 750 zł.
Są to przykładowe wyliczenia pokazujące skalę potencjalnych kosztów. Rzeczywista wysokość dodatkowego obciążenia zależy od kursu zastosowanego przez operatora oraz warunków rozliczania transakcji przez bank.
Jedziesz na jarmark bożonarodzeniowy do Czech lub Niemiec? Wybierz odpowiednią walutę
Przed świętami wielu Polaków wybiera się na zagraniczne zakupy oraz popularne jarmarki bożonarodzeniowe.
Podczas płacenia kartą w Czechach zazwyczaj korzystniej jest wybrać rozliczenie w koronach czeskich, w Niemczech i Austrii w euro, na Węgrzech w forintach, a w Wielkiej Brytanii w funtach.
Na ekranie terminala mogą pojawić się komunikaty w języku angielskim, takie jak „Accept conversion”, „Decline conversion”, „Pay in PLN” lub „Pay in local currency”.
Jeżeli klient chce uniknąć usługi DCC, powinien odrzucić proponowane przewalutowanie i wybrać rozliczenie w lokalnej walucie.
Nie oznacza to rezygnacji z zakupu. Transakcja nadal może zostać przeprowadzona, ale jej rozliczenie odbędzie się zgodnie z zasadami obowiązującymi dla posiadanej karty.
Warto wcześniej sprawdzić również kursy i prowizje własnego banku.
Bankomat może naliczyć dodatkową opłatę. Nawet jeśli Twój bank oferuje darmowe wypłaty
Kolejną pułapką, na którą mogą natrafić osoby wypłacające gotówkę, jest dodatkowa opłata pobierana przez operatora bankomatu, określana jako surcharge.
Jest ona niezależna od prowizji naliczanej przez bank prowadzący rachunek.
Nawet jeżeli klient posiada konto oferujące bezpłatne wypłaty z bankomatów, nie zawsze oznacza to, że każda wypłata będzie całkowicie darmowa.
Problem może wystąpić szczególnie podczas korzystania z zagranicznych bankomatów należących do niezależnych operatorów.
Informacja o dodatkowej opłacie powinna zostać przedstawiona klientowi przed zatwierdzeniem operacji. Jeżeli wysokość prowizji jest nieakceptowalna, można zrezygnować z wypłaty i poszukać innego urządzenia.
Przy niewielkich wypłatach stała opłata może stanowić znaczną część pobieranej kwoty. Przykładowo prowizja wynosząca 15 zł przy wypłacie 100 zł oznacza dodatkowy koszt odpowiadający 15 proc. wartości operacji.
Wypłacasz gotówkę w Polsce? Sprawdź taryfę swojego banku
Również podczas korzystania z bankomatów na terenie Polski mogą pojawić się dodatkowe koszty.
Niektóre banki uzależniają bezpłatne wypłaty od rodzaju posiadanego rachunku, wysokości wypłacanej kwoty, liczby operacji wykonanych w danym miesiącu lub sieci bankomatów, z której korzysta klient.
Może się więc okazać, że wypłata 50 zł jest objęta prowizją, podczas gdy wypłata większej kwoty z tego samego urządzenia będzie bezpłatna.
Zasady te nie są jednakowe dla wszystkich klientów i instytucji finansowych.
Przed świętami, kiedy wiele osób częściej korzysta z gotówki, warto zajrzeć do aktualnej tabeli opłat i prowizji swojego banku.
W przypadku standardowej płatności polską kartą złotówkową w polskim sklepie, rozliczanej w złotych, problem przewalutowania DCC zasadniczo nie występuje.
Wypłacasz pieniądze BLIKIEM? To nie zawsze oznacza brak prowizji
Wielu klientów banków przyzwyczaiło się do wypłacania gotówki bez użycia fizycznej karty. Wystarczy telefon, aplikacja bankowa i jednorazowy kod BLIK.
Choć w wielu bankach taka operacja jest bezpłatna, nie jest to uniwersalna zasada.
Bank może pobierać opłaty za wypłaty BLIKIEM zgodnie z warunkami konkretnego rachunku. Mogą również obowiązywać dzienne limity kwotowe oraz ograniczenia dotyczące pojedynczych transakcji.
Jeżeli klient chce wypłacić większą sumę, powinien sprawdzić ustawienia limitów w aplikacji bankowej oraz ograniczenia konkretnego bankomatu.
Sam limit nie jest prowizją. Konieczność wykonania kilku wypłat może jednak zwiększyć łączny koszt, jeżeli bank pobiera opłatę za każdą operację.
Przed świętami szczególnie uważaj na te komunikaty
Przed zatwierdzeniem płatności lub wypłaty gotówki warto dokładnie przeczytać wszystkie informacje pojawiające się na ekranie urządzenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące komunikaty:
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propozycja rozliczenia zagranicznej transakcji w złotówkach,
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informacja o gwarantowanym kursie wymiany waluty,
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propozycja zaakceptowania przewalutowania,
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dodatkowa opłata operatora bankomatu,
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informacja o prowizji za wypłatę,
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komunikat o przekroczeniu limitu transakcji.
Nie należy zatwierdzać operacji wyłącznie dlatego, że na ekranie pojawił się zielony przycisk. Warto poświęcić kilka dodatkowych sekund na sprawdzenie warunków transakcji.
Unijne przepisy mają chronić klientów przed ukrytymi kosztami
Na terenie Unii Europejskiej obowiązują przepisy dotyczące przejrzystości kosztów przewalutowania.
Dostawcy usług przewalutowania przy płatnościach kartą i wypłatach z bankomatów objętych tymi regulacjami powinni przedstawiać klientom informacje o kosztach przeliczenia waluty, wyrażonych jako procentowa marża względem odpowiedniego referencyjnego kursu Europejskiego Banku Centralnego.
Klient powinien mieć możliwość odrzucenia proponowanego przewalutowania.
Nie oznacza to jednak, że usługa DCC jest zakazana. Jest legalna, ale skorzystanie z niej może okazać się niekorzystne finansowo.
Przedświąteczne zakupy już same w sobie stanowią duże obciążenie dla domowych budżetów. Nie warto dodatkowo przepłacać za przewalutowanie czy niepotrzebne prowizje. W wielu przypadkach wystarczy przeczytać jeden komunikat na ekranie bankomatu lub terminala, aby uniknąć dodatkowych wydatków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.