Masz mieszkanie własnościowe w bloku? Nie daj się obciążyć tym rachunkiem. Wspólnota nie zawsze ma prawo żądać od Ciebie pieniędzy
Awaria windy, uszkodzony domofon, wybita szyba w drzwiach wejściowych lub zniszczony zamek na klatce schodowej mogą oznaczać wydatki sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Problem pojawia się, gdy administracja próbuje obciążyć kosztami naprawy konkretnego mieszkańca. Samo podejrzenie, że to właśnie on doprowadził do uszkodzenia, nie wystarczy jednak do skutecznego dochodzenia odszkodowania na zasadzie winy. Polskie przepisy jasno rozróżniają odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę od obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Właściciele mieszkań powinni znać tę różnicę, zanim zapłacą otrzymany rachunek.
Winda się zepsuła, a administracja żąda pieniędzy od jednego mieszkańca
Wystarczy przeprowadzka, dostawa nowych mebli, remont mieszkania lub transport ciężkiego sprzętu AGD. Jeżeli niedługo później dojdzie do awarii windy albo uszkodzenia drzwi wejściowych, administracja może próbować ustalić, kto odpowiada za powstałe zniszczenia.
Nie oznacza to jednak, że osoba, która jako ostatnia korzystała z urządzenia, automatycznie odpowiada za jego uszkodzenie.
Winda mogła ulec awarii wskutek naturalnego zużycia, wcześniejszych usterek, niewłaściwej konserwacji lub działania zupełnie innej osoby.
Jeżeli wspólnota chce dochodzić odszkodowania od konkretnego mieszkańca na zasadzie winy, powinna wykazać, że to jego zawinione zachowanie doprowadziło do powstania szkody.
Samo wystawienie noty obciążeniowej nie przesądza jeszcze o istnieniu obowiązku zapłaty.
Jeden artykuł Kodeksu cywilnego ma ogromne znaczenie dla właścicieli mieszkań
Podstawową zasadę odpowiedzialności za wyrządzone szkody określa art. 415 Kodeksu cywilnego.
Przepis stanowi:
„Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.
Aby skutecznie dochodzić odszkodowania na tej podstawie, wspólnota powinna wykazać powstanie szkody, zawinione zachowanie konkretnej osoby oraz związek przyczynowy pomiędzy tym zachowaniem a uszkodzeniem.
Znaczenie ma również art. 6 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która wywodzi z niego skutki prawne.
Jeżeli więc administracja twierdzi, że konkretny mieszkaniec zniszczył windę, domofon lub drzwi wejściowe, powinna dysponować dowodami potwierdzającymi swoje roszczenie.
Mogą to być nagrania monitoringu, zeznania świadków, dokumentacja techniczna, protokół serwisowy lub inne materiały pozwalające ustalić przyczynę uszkodzenia.
Nie zawsze konieczne jest nagranie samego zdarzenia. Odpowiedzialność może zostać wykazana również za pomocą innych dowodów.
Za naprawę tych urządzeń zasadniczo płacą wszyscy właściciele mieszkań
Winda, drzwi wejściowe do budynku, instalacja domofonowa obsługująca części wspólne oraz wyposażenie klatek schodowych zazwyczaj stanowią elementy nieruchomości wspólnej.
Zgodnie z art. 14 ustawy o własności lokali do kosztów zarządu nieruchomością wspólną zalicza się między innymi wydatki na remonty i bieżącą konserwację.
Oznacza to, że jeżeli urządzenie uległo awarii wskutek naturalnego zużycia, koszty jego naprawy zasadniczo powinny zostać rozliczone w ramach kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.
Nie ma podstaw do obciążania całym rachunkiem przypadkowo wybranego właściciela mieszkania tylko dlatego, że korzystał z windy, domofonu lub drzwi.
Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej właściciele ponoszą co do zasady proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
W zależności od zasad finansowania przyjętych we wspólnocie naprawa może zostać pokryta z bieżących zaliczek, funduszu remontowego lub dodatkowych środków przeznaczonych na ten cel.
Naprawa windy kosztowała 6000 zł. Czy administracja może wystawić rachunek jednemu mieszkańcowi?
Wyobraźmy sobie sytuację, w której w budynku znajduje się 60 mieszkań, a koszt naprawy windy wyniósł 6000 zł.
Jeżeli awaria była wynikiem normalnej eksploatacji urządzenia, a wszystkie lokale miałyby identyczne udziały w nieruchomości wspólnej, na każde mieszkanie przypadłoby 100 zł kosztów.
Jeżeli natomiast wspólnota udowodni, że jeden z mieszkańców celowo uszkodził windę lub doprowadził do awarii wskutek zawinionego zachowania, może dochodzić od niego naprawienia wyrządzonej szkody.
Różnica jest więc ogromna.
W pierwszym przypadku właściciel mieszkania ponosi swoją część kosztów utrzymania budynku. W drugim może odpowiadać za całość rzeczywiście wyrządzonej szkody.
Administracja nie może jednak dowolnie wybierać pomiędzy tymi rozwiązaniami. Musi istnieć odpowiednia podstawa prawna i faktyczna do dochodzenia należności.
Robisz remont mieszkania? Nie zawsze odpowiadasz za szkody wyrządzone przez ekipę
Szczególnie problematyczne bywają sytuacje związane z remontami mieszkań.
Pracownicy firm budowlanych przewożą windą materiały, wynoszą stare wyposażenie, transportują gruz i korzystają z części wspólnych budynku.
Jeżeli podczas takich czynności dojdzie do uszkodzenia windy lub klatki schodowej, administracja często kieruje roszczenie do właściciela remontowanego mieszkania.
Nie oznacza to jednak, że właściciel zawsze automatycznie odpowiada za działania wykonawcy.
Artykuł 429 Kodeksu cywilnego przewiduje możliwość wyłączenia odpowiedzialności osoby powierzającej wykonanie czynności, jeżeli powierzyła ją przedsiębiorstwu lub osobie zawodowo zajmującej się wykonywaniem takich prac albo nie ponosi winy w wyborze wykonawcy.
W określonych sytuacjach roszczenie powinno więc zostać skierowane bezpośrednio do firmy remontowej.
Właściciel może jednak nadal odpowiadać za własne zawinione działania, a także na innych podstawach prawnych, jeżeli znajdują zastosowanie w konkretnej sprawie.
Dlatego przed rozpoczęciem remontu warto sprawdzić, czy wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Mieszkasz na parterze i nigdy nie korzystasz z windy? Nadal możesz płacić za jej naprawę
Wielu mieszkańców parteru uważa, że skoro nie korzystają z windy, nie powinni ponosić kosztów jej konserwacji ani remontów.
W przypadku wspólnot mieszkaniowych sam brak korzystania z określonego elementu nieruchomości wspólnej nie zwalnia jednak automatycznie z obowiązku uczestniczenia w kosztach jego utrzymania.
Podobnie właściciel mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze ponosi koszty remontu dachu, mimo że jego lokal nie znajduje się bezpośrednio pod nim.
Własność mieszkania wiąże się bowiem również z posiadaniem udziału w nieruchomości wspólnej.
Należy jednak odróżnić udział w kosztach utrzymania budynku od indywidualnej odpowiedzialności za konkretne uszkodzenie.
Zepsuł się domofon? Znaczenie ma miejsce wystąpienia awarii
Nie każda naprawa domofonu musi zostać sfinansowana przez wspólnotę mieszkaniową.
Jeżeli awarii uległa centrala domofonowa, panel przy drzwiach wejściowych lub instalacja obsługująca cały budynek, koszt naprawy zasadniczo dotyczy nieruchomości wspólnej.
Inaczej może wyglądać sytuacja, gdy zepsuje się słuchawka znajdująca się wewnątrz konkretnego mieszkania i służąca wyłącznie jego mieszkańcom.
W takim przypadku koszt naprawy może obciążać właściciela lokalu, nawet jeżeli nie doprowadził on do uszkodzenia urządzenia ze swojej winy.
Znaczenie mają konstrukcja instalacji, granice nieruchomości wspólnej oraz obowiązujące zasady rozliczeń.
Nie można więc automatycznie uznać, że każda naprawa domofonu powinna zostać pokryta ze środków wszystkich mieszkańców.
Administracja doliczyła rachunek do miesięcznych opłat? Nie ignoruj tego dokumentu
Jeżeli właściciel mieszkania zauważył na rozliczeniu dodatkową pozycję dotyczącą naprawy windy, drzwi wejściowych lub innych elementów nieruchomości wspólnej, powinien przede wszystkim ustalić podstawę naliczenia należności.
Warto zwrócić się do zarządcy o przedstawienie dokumentacji dotyczącej zdarzenia.
Właściciel może poprosić między innymi o:
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wskazanie podstawy prawnej obciążenia,
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przedstawienie protokołu stwierdzającego uszkodzenie,
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udostępnienie dokumentacji technicznej dotyczącej przyczyny awarii,
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przedstawienie faktury lub kosztorysu naprawy,
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wskazanie dowodów potwierdzających jego odpowiedzialność,
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wyjaśnienie sposobu obliczenia należności.
Artykuł 29 ust. 3 ustawy o własności lokali przyznaje każdemu właścicielowi lokalu prawo kontroli działalności zarządu.
Nie oznacza to nieograniczonego dostępu do wszystkich danych osobowych innych mieszkańców, ale właściciel ma prawo domagać się informacji dotyczących podstaw obciążenia go kosztami.
Wspólnota podjęła uchwałę? Masz sześć tygodni na jej zaskarżenie
Jeżeli podstawą spornego obciążenia jest uchwała wspólnoty mieszkaniowej, właściciel może w określonych sytuacjach zaskarżyć ją do sądu.
Taką możliwość przewiduje art. 25 ustawy o własności lokali.
Uchwałę można zaskarżyć między innymi ze względu na jej niezgodność z prawem, naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub naruszenie interesów właściciela lokalu.
Termin wynosi sześć tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia właściciela o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.
Samo wniesienie pozwu nie powoduje automatycznego wstrzymania wykonania uchwały. Sąd może jednak zdecydować o jej wstrzymaniu do czasu zakończenia sprawy.
Jeżeli obciążenie wynika wyłącznie z noty wystawionej przez zarządcę, a nie z uchwały, zastosowanie mogą mieć inne sposoby kwestionowania roszczenia.
Dostałeś wezwanie do zapłaty? Tak możesz odpowiedzieć administracji
Właściciel mieszkania, który nie zgadza się z indywidualnym obciążeniem kosztami naprawy, może skierować do administracji pisemne stanowisko.
W związku z otrzymanym wezwaniem do zapłaty za naprawę elementu nieruchomości wspólnej kwestionuję zasadność indywidualnego obciążenia mnie wskazaną należnością.
Proszę o przedstawienie podstawy prawnej roszczenia, dokumentacji dotyczącej przyczyny uszkodzenia, dowodów potwierdzających moją odpowiedzialność oraz szczegółowego rozliczenia kosztów naprawy.
Zgodnie z art. 6 i art. 415 Kodeksu cywilnego dochodzenie odszkodowania na zasadzie winy wymaga wykazania przesłanek odpowiedzialności osoby, do której kierowane jest roszczenie.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 14 ustawy o własności lokali wydatki na remonty i bieżącą konserwację nieruchomości wspólnej stanowią koszty zarządu tą nieruchomością.
W przypadku braku podstaw do przypisania mi indywidualnej odpowiedzialności wnoszę o anulowanie obciążenia.
Nie należy przy tym samodzielnie wstrzymywać wszystkich miesięcznych opłat za mieszkanie. Kwestionowanie konkretnego roszczenia nie zwalnia z obowiązku regulowania pozostałych, bezspornych należności.
Właściciele mieszkań powinni pamiętać, że administracja nie może zastępować dowodów domysłami. Jeżeli urządzenie należące do nieruchomości wspólnej uległo awarii wskutek normalnego zużycia, koszt jego naprawy zasadniczo stanowi wydatek związany z utrzymaniem budynku. Indywidualne obciążenie mieszkańca odszkodowaniem wymaga natomiast wykazania odpowiedniej podstawy jego odpowiedzialności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.