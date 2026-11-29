Kupiłeś prezent lub sprzęt przez Internet? Sprzedawca nie może odmówić zwrotu tylko dlatego, że otworzyłeś pudełko. Wielu Polaków nie zna swoich praw
Przedświąteczne zakupy przez internet nabierają tempa. Polacy zamawiają elektronikę, sprzęt AGD, zabawki, ubrania oraz prezenty dla najbliższych. Nie każdy zakup okazuje się jednak trafiony. Problem pojawia się, gdy klient chce odesłać produkt, ale wcześniej otworzył lub uszkodził jego oryginalne opakowanie. Niektórzy sprzedawcy uzależniają przyjęcie zwrotu od dostarczenia towaru w nienaruszonym pudełku. Tymczasem polskie przepisy zapewniają konsumentom znacznie szerszą ochronę. Samo otwarcie opakowania co do zasady nie pozbawia prawa do odstąpienia od umowy.
Otworzyłeś pudełko? Nadal możesz odzyskać pieniądze
Zgodnie z art. 27 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta osoba, która zawarła umowę na odległość, może co do zasady odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
Dotyczy to między innymi zakupów dokonanych w sklepach internetowych oraz na platformach sprzedażowych, jeżeli sprzedawcą jest przedsiębiorca, a kupującym konsument.
Klient ma prawo rozpakować produkt, obejrzeć go i sprawdzić jego podstawowe właściwości oraz funkcjonowanie. Właśnie dlatego ustawodawca przewidział możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
Kupujący przez internet nie ma bowiem takiej samej możliwości zapoznania się z produktem przed zakupem jak osoba odwiedzająca sklep stacjonarny.
Sprzedawca nie może więc co do zasady uzależniać prawa do odstąpienia od umowy od zachowania fabrycznych plomb, folii ochronnych czy nienaruszonego kartonu. Istnieją jednak określone ustawowo wyjątki.
Sprzedawca żąda oryginalnego opakowania? Taki zapis nie zawsze jest zgodny z prawem
Niektóre sklepy internetowe zamieszczają w regulaminach informacje, zgodnie z którymi zwracany produkt powinien znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.
Taki warunek nie może jednak automatycznie pozbawiać konsumenta ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.
Jeżeli klient kupił przez internet ekspres do kawy, telewizor, odkurzacz, telefon komórkowy lub inny sprzęt elektroniczny, ma co do zasady prawo otworzyć pudełko i sprawdzić zakupiony produkt.
Nawet przypadkowe rozerwanie kartonu podczas rozpakowywania nie oznacza automatycznej utraty prawa do zwrotu.
Inną kwestią jest jednak ewentualne zmniejszenie wartości towaru, za które w określonych sytuacjach konsument może ponosić odpowiedzialność.
Możesz sprawdzić sprzęt, ale nie możesz korzystać z niego bez ograniczeń
Bardzo ważne znaczenie ma art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta.
Zgodnie z tym przepisem konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.
W praktyce oznacza to, że klient może wyjąć sprzęt z pudełka, obejrzeć go i sprawdzić jego podstawowe działanie. Nie powinien jednak traktować ustawowego terminu na odstąpienie od umowy jako możliwości bezpłatnego wypożyczenia produktu na dwa tygodnie.
Przykładowo osoba, która kupiła odkurzacz, może sprawdzić jego podstawowe funkcjonowanie. Jeżeli jednak przez kilkanaście dni regularnie sprzątała nim całe mieszkanie, sprzedawca może uznać, że doszło do zmniejszenia wartości urządzenia.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku butów. Konsument może przymierzyć je w domu, ale wielokrotne wychodzenie w nich na zewnątrz może spowodować powstanie śladów użytkowania.
Sprzedawca może oddać mniej pieniędzy. Nie może jednak ustalać potrącenia dowolnie
Jeżeli klient korzystał z produktu w sposób wykraczający poza zakres konieczny do jego sprawdzenia, przedsiębiorca może dochodzić rekompensaty odpowiadającej rzeczywistemu zmniejszeniu wartości towaru.
Nie oznacza to jednak, że sprzedawca może automatycznie potrącić 20, 30 lub 50 proc. ceny wyłącznie dlatego, że opakowanie zostało otwarte.
Obniżenie wartości produktu powinno wynikać z konkretnych okoliczności i być odpowiednio uzasadnione.
Jeżeli klient kupił urządzenie za 2000 zł, a sprzedawca chce zwrócić jedynie 1500 zł, powinien być w stanie wykazać podstawę takiego rozliczenia.
Szczególne znaczenie może mieć opakowanie produktów kolekcjonerskich, luksusowych lub innych przedmiotów, w przypadku których oryginalne pudełko stanowi istotny element ich wartości.
Samo otwarcie zwykłego kartonu w celu sprawdzenia zakupionego urządzenia nie powinno natomiast automatycznie prowadzić do obniżenia kwoty zwrotu.
Masz 14 dni na zgłoszenie zwrotu i kolejne 14 dni na odesłanie produktu
Wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy, że przepisy przewidują dwa odrębne terminy.
W przypadku standardowego zakupu internetowego konsument ma 14 dni od objęcia towaru w posiadanie na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Następnie ma kolejne 14 dni, liczone od dnia odstąpienia od umowy, na odesłanie zakupionego produktu.
Do zachowania pierwszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oznacza to, że klient nie musi doprowadzić do fizycznego dostarczenia przesyłki zwrotnej do sklepu w ciągu 14 dni od otrzymania zakupów.
Wystarczy, że w odpowiednim terminie poinformuje sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, a następnie odeśle towar zgodnie z ustawowymi zasadami.
Sprzedawca musi oddać również pieniądze za dostawę
Zgodnie z art. 32 ustawy o prawach konsumenta przedsiębiorca powinien zwrócić konsumentowi otrzymane płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Zwrot obejmuje również koszt pierwotnego dostarczenia produktu, jednak tylko do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez sklep.
Jeżeli klient wybrał dostawę ekspresową za 40 zł, podczas gdy standardowa przesyłka kosztowała 15 zł, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych 25 zł.
Sprzedawca może również wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do momentu otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca sam zaoferował odbiór rzeczy.
Koszt przesyłki zwrotnej zazwyczaj ponosi konsument, chyba że sprzedawca zgodził się go pokryć lub nie poinformował wcześniej klienta o obowiązku poniesienia tego kosztu.
W tych przypadkach zerwanie plomby może rzeczywiście oznaczać utratę prawa do zwrotu
Istnieją produkty, w przypadku których otwarcie zapieczętowanego opakowania może skutkować utratą ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.
Wyjątki określa art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
Dotyczą one między innymi produktów dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a także zapieczętowanych nagrań dźwiękowych, wizualnych oraz programów komputerowych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Prawo do odstąpienia może również nie przysługiwać w przypadku produktów wykonanych na indywidualne zamówienie, rzeczy szybko psujących się oraz niektórych treści cyfrowych.
Sprzedawca nie może jednak samodzielnie rozszerzać ustawowych wyjątków na wszystkie produkty dostępne w sklepie.
Kupiłeś prezent w listopadzie? Po Bożym Narodzeniu może być już za późno
Szczególną uwagę powinny zachować osoby kupujące prezenty świąteczne z dużym wyprzedzeniem.
Ustawowy termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna się zasadniczo od otrzymania produktu, a nie od dnia wręczenia prezentu.
Jeżeli konsument odbierze przesyłkę 30 listopada 2026 roku, standardowy termin na odstąpienie od umowy upłynie 14 grudnia.
Gdy prezent zostanie otwarty dopiero w Wigilię, może być już za późno na skorzystanie z ustawowego prawa do zwrotu bez podawania przyczyny.
Niektóre sieci handlowe dobrowolnie wydłużają okres zwrotów przed Bożym Narodzeniem do 30, 60, a nawet 100 dni. Jest to jednak dodatkowe uprawnienie oferowane przez sprzedawcę, a nie powszechny obowiązek wynikający z ustawy.
W przypadku takich dobrowolnych zwrotów mogą obowiązywać dodatkowe warunki określone przez sklep.
Sprzedawca nie poinformował Cię o prawie do zwrotu? Możesz mieć nawet rok więcej
Przepisy przewidują również dodatkową ochronę dla osób, które nie zostały prawidłowo poinformowane przez przedsiębiorcę o prawie do odstąpienia od umowy.
Zgodnie z art. 29 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli przedsiębiorca nie poinformował klienta o tym uprawnieniu, prawo do odstąpienia wygasa po upływie 12 miesięcy od zakończenia podstawowego terminu.
Jeżeli sprzedawca przekaże wymaganą informację w tym dodatkowym okresie, konsument ma zasadniczo 14 dni od jej otrzymania na odstąpienie od umowy.
Ponadto konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości rzeczy na podstawie art. 34 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca nie poinformował go o prawie do odstąpienia zgodnie z ustawowymi wymaganiami.
Sklep odmawia zwrotu z powodu uszkodzonego kartonu? Tak możesz zareagować
Jeżeli przedsiębiorca odmawia uznania odstąpienia od umowy wyłącznie ze względu na otwarte lub uszkodzone opakowanie, konsument może powołać się na art. 27 i art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta.
Warto zachować potwierdzenie zakupu, korespondencję ze sklepem, dowód wysłania oświadczenia oraz zdjęcia produktu wykonane przed jego odesłaniem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.