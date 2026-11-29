Seniorzy mogą dostać dodatkowe pieniądze na rachunki i leki. Wiele osób nie składa wniosku, bo nie zna tych przepisów
Rosnące koszty utrzymania mieszkań, wydatki na ogrzewanie, energię elektryczną oraz regularnie kupowane leki stanowią ogromne obciążenie dla domowych budżetów emerytów. Nie wszyscy seniorzy wiedzą jednak, że mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego. W niektórych przypadkach pomoc może wynieść nawet kilkaset złotych. Część świadczeń przyznawana jest automatycznie, ale o inne trzeba wystąpić samodzielnie. Znaczenie mają wysokość dochodów, wiek, stan zdrowia oraz indywidualna sytuacja życiowa. Warto sprawdzić swoje uprawnienia jeszcze przed końcem 2026 roku.
Dodatkowe pieniądze na leki i ogrzewanie. Nie trzeba być osobą samotną
Jedną z form wsparcia, o której wielu emerytów może nie wiedzieć, jest zasiłek celowy przyznawany przez ośrodki pomocy społecznej.
Podstawę prawną stanowi art. 39 ustawy o pomocy społecznej. Przepisy pozwalają przyznać świadczenie na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.
Pieniądze mogą zostać przeznaczone między innymi na zakup leków, pokrycie kosztów leczenia, zakup żywności, opału, odzieży oraz niezbędnych przedmiotów użytku domowego. Pomoc może również obejmować drobne remonty i naprawy w mieszkaniu.
Nie jest to świadczenie zarezerwowane wyłącznie dla osób samotnych. Mogą ubiegać się o nie również seniorzy mieszkający z małżonkiem lub innymi członkami rodziny.
Wysokość zasiłku nie jest jednak identyczna dla wszystkich. Ośrodek pomocy społecznej ustala ją indywidualnie, uwzględniając potrzeby wnioskodawcy, jego sytuację materialną oraz dostępne środki.
Obowiązują dwa progi dochodowe. Sprawdź, czy możesz otrzymać pieniądze
W 2026 roku kryteria dochodowe uprawniające do standardowych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynoszą:
-
1010 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej,
-
823 zł miesięcznie na osobę w rodzinie,
-
1646 zł miesięcznie łącznie w przypadku dwuosobowego gospodarstwa domowego,
-
2469 zł miesięcznie łącznie w przypadku trzyosobowego gospodarstwa domowego.
Dochód ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Uwzględniana jest również trudna sytuacja życiowa, wynikająca na przykład z długotrwałej choroby lub niepełnosprawności.
Tak niskie progi sprawiają, że wielu emerytów nie kwalifikuje się do standardowego zasiłku celowego. Nie oznacza to jednak, że osoby pobierające wyższe świadczenia emerytalne są całkowicie pozbawione możliwości otrzymania pomocy.
Przepisy przewidują bowiem bardzo ważny wyjątek.
Masz wyższą emeryturę? Nadal możesz dostać nawet 1010 zł
Osoby, których dochody przekraczają ustawowe kryteria, mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach otrzymać specjalny zasiłek celowy.
Taką możliwość przewiduje art. 41 ustawy o pomocy społecznej.
Może chodzić między innymi o wyjątkowo trudną sytuację spowodowaną ciężką chorobą, koniecznością poniesienia znacznych wydatków medycznych lub innymi dotkliwymi okolicznościami, z którymi senior nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie.
Maksymalna wysokość bezzwrotnego specjalnego zasiłku celowego wynosi:
-
1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
-
1646 zł dla dwuosobowej rodziny,
-
2469 zł dla trzyosobowej rodziny.
Nie oznacza to, że każdy emeryt otrzyma maksymalną kwotę. Decyzja zależy od indywidualnych okoliczności i oceny dokonanej przez ośrodek pomocy społecznej.
Senior, który przekracza kryterium dochodowe, ale musi ponosić wyjątkowo wysokie koszty leczenia, nie powinien więc z góry rezygnować z ubiegania się o pieniądze.
Ukończyłeś 75 lat? ZUS wypłaca dodatkowe 366,68 zł miesięcznie
Kolejnym świadczeniem, które może znacząco odciążyć budżet seniora, jest dodatek pielęgnacyjny.
Od 1 marca 2026 roku jego wysokość wynosi 366,68 zł miesięcznie. W skali 12 miesięcy przy niezmienionej stawce oznacza to dodatkowe 4400,16 zł.
W przypadku emerytów uprawnionych do dodatku, którzy ukończyli 75. rok życia, ZUS przyznaje go z urzędu. Nie trzeba składać dodatkowego wniosku ani przedstawiać rachunków za zakup leków.
Otrzymane pieniądze można przeznaczyć na bieżące potrzeby, w tym zakup leków, środków higienicznych, opłacenie rachunków czy pokrycie wydatków związanych z opieką.
Dodatek mogą otrzymać również osoby młodsze, jeżeli zostaną uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków i złożenie odpowiedniego wniosku.
Istnieją również ustawowe ograniczenia dotyczące między innymi osób przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych.
Ponad 336 zł miesięcznie na rachunki za prąd, gaz i ogrzewanie
Niektórzy emeryci mogą dodatkowo otrzymywać ryczałt energetyczny. Od 1 marca 2026 roku świadczenie wynosi 336,16 zł miesięcznie, co przy niezmienionej stawce przez 12 miesięcy daje 4033,92 zł.
Ryczałt energetyczny nie przysługuje jednak wszystkim seniorom. Jest świadczeniem skierowanym do określonych grup osób posiadających szczególne uprawnienia.
Mogą z niego korzystać między innymi kombatanci, inne osoby uprawnione na podstawie odpowiednich ustaw, niektórzy byli żołnierze przymusowo zatrudniani oraz uprawnione wdowy i wdowcy po określonych grupach świadczeniobiorców.
Wysokość emerytury nie jest w tym przypadku podstawowym kryterium przyznania pieniędzy.
Osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, które dotychczas nie otrzymują ryczałtu, powinny skontaktować się z ZUS i ustalić, czy mogą złożyć wniosek ZUS-ERK.
Nawet ponad 700 zł dodatkowo każdego miesiąca
Senior spełniający jednocześnie warunki przyznania dodatku pielęgnacyjnego i ryczałtu energetycznego może otrzymywać łącznie 702,84 zł miesięcznie.
W przeliczeniu na 12 miesięcy przy obecnych stawkach daje to 8434,08 zł dodatkowych środków.
Nie jest to jednak nowe świadczenie ani powszechny dodatek dla wszystkich emerytów. Każda z tych form wsparcia ma odrębne kryteria, które muszą zostać spełnione.
Masz ukończone 65 lat? Sprawdź to przed kolejną wizytą w aptece
Znaczną część domowego budżetu wielu emerytów pochłaniają regularne wydatki na leki. Osoby, które ukończyły 65 lat, mogą korzystać z programu bezpłatnych leków, jeżeli spełniają warunki refundacji.
Nie wszystkie preparaty dostępne w aptece są jednak bezpłatne.
Lek musi znajdować się w odpowiednim wykazie refundacyjnym, zostać przepisany zgodnie ze wskazaniami objętymi refundacją, a recepta powinna zawierać właściwe oznaczenie uprawnienia dodatkowego.
Warto podczas wizyty u lekarza zapytać, czy regularnie przyjmowany preparat znajduje się na liście bezpłatnych leków dla seniorów lub czy dostępny jest odpowiedni refundowany zamiennik.
W przypadku osób przyjmujących kilka różnych preparatów każdego miesiąca oszczędności mogą być znaczące.
Karta Seniora może obniżyć codzienne wydatki
Kolejnym sposobem na ograniczenie wydatków jest korzystanie z lokalnych programów senioralnych oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora.
W zależności od programu i uczestniczących w nim placówek posiadacze kart mogą otrzymywać zniżki na usługi medyczne, rehabilitację, zakup okularów, wybrane zakupy, usługi gastronomiczne, bilety do instytucji kultury oraz wypoczynek.
Ogólnopolska Karta Seniora jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 60 lat. Zasady jej wydawania i ewentualne opłaty zależą między innymi od uczestnictwa danej gminy w programie.
Nie jest to świadczenie pieniężne wypłacane na rachunek bankowy, ale regularne korzystanie ze zniżek może pomóc ograniczyć miesięczne wydatki.
Warto również sprawdzić ofertę własnego samorządu, ponieważ miasta i gminy mogą prowadzić dodatkowe programy wsparcia osób starszych.
Gdzie złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze?
Seniorzy zainteresowani otrzymaniem zasiłku celowego powinni skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.
W Warszawie można zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej działającego na terenie swojej dzielnicy.
Przed wizytą warto przygotować dokument potwierdzający wysokość emerytury lub renty, informacje o dochodach pozostałych członków gospodarstwa domowego, rachunki za mieszkanie i energię, faktury za zakup leków oraz dokumentację potwierdzającą szczególne potrzeby zdrowotne.
Pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy, na podstawie którego oceniona zostanie sytuacja wnioskodawcy.
W przypadku odmowy przyznania świadczenia można wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem ośrodka, który wydał decyzję. Termin wynosi 14 dni od jej otrzymania.
Nie czekaj do ostatnich dni grudnia
Seniorzy, którzy potrzebują dodatkowych pieniędzy na zakup leków lub pokrycie kosztów ogrzewania, mogą wystąpić o pomoc jeszcze przed końcem 2026 roku.
Nie obowiązuje jeden wspólny grudniowy termin składania wniosków o wszystkie wymienione świadczenia. Nie ma również gwarancji wypłaty pieniędzy przed świętami.
Wcześniejsze zgłoszenie się do właściwej instytucji daje jednak więcej czasu na skompletowanie dokumentacji oraz rozpatrzenie sprawy.
Warto szczególnie pamiętać o specjalnym zasiłku celowym. Przekroczenie podstawowego kryterium dochodowego nie zawsze zamyka drogę do otrzymania pomocy. W wyjątkowo trudnej sytuacji senior może ubiegać się o wsparcie również wtedy, gdy pobiera emeryturę wyższą od ustawowego progu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.