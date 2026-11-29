Mieszkańcy bloków czekają na remonty w 2027 roku. Jeden błąd podczas głosowania może zatrzymać całą inwestycję. Właściciele mają sześć tygodni na reakcję
Remont dachu, wymiana windy, ocieplenie budynku czy modernizacja klatki schodowej to inwestycje, na które mieszkańcy niektórych bloków czekają latami. Wystarczy jednak błąd podczas podejmowania uchwały, aby realizacja kosztownego przedsięwzięcia stanęła pod znakiem zapytania. Właściciele mieszkań mają prawo zakwestionować decyzję wspólnoty mieszkaniowej, jeżeli narusza ona przepisy lub ich interesy. Szczególnie ważny jest termin sześciu tygodni. Po jego przekroczeniu podważenie uchwały na podstawie ustawy o własności lokali może okazać się niemożliwe.
Wspólnota planuje remont w 2027 roku? Mieszkańcy powinni sprawdzić dokumenty
Końcówka roku to okres, w którym wiele zarządów wspólnot mieszkaniowych przygotowuje plany gospodarcze i remontowe na kolejne dwanaście miesięcy.
Na listach planowanych inwestycji mogą znaleźć się remonty dachów, wymiana instalacji wodnych i kanalizacyjnych, modernizacja wind, ocieplenie elewacji, wymiana drzwi wejściowych oraz remonty klatek schodowych.
W przypadku większych budynków koszty takich przedsięwzięć mogą wynosić setki tysięcy, a nawet miliony złotych.
Realizacja inwestycji może wiązać się z podwyżką opłat na fundusz remontowy, koniecznością wniesienia dodatkowych środków przez właścicieli mieszkań lub zaciągnięciem kredytu przez wspólnotę.
Zarząd nie zawsze może samodzielnie podjąć decyzję o przeprowadzeniu tak kosztownego przedsięwzięcia. Jeżeli inwestycja przekracza zakres zwykłego zarządu, konieczne jest uzyskanie zgody właścicieli lokali w formie uchwały.
Większość mieszkańców zagłosowała za remontem? To jeszcze nie oznacza, że uchwała została przyjęta
Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest nieprawidłowe obliczenie większości głosów.
Zgodnie z art. 23 ustawy o własności lokali uchwały we wspólnotach mieszkaniowych zasadniczo podejmowane są większością głosów obliczaną według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.
Nie chodzi więc o większość osób obecnych na zebraniu, lecz o właścicieli posiadających łącznie ponad 50 proc. udziałów w nieruchomości wspólnej.
Ustawa przewiduje również możliwość głosowania według zasady jeden właściciel – jeden głos, jednak wymaga to spełnienia określonych warunków.
Wyobraźmy sobie wspólnotę liczącą 100 mieszkań. Na zebranie przyszło 40 właścicieli, z których 35 poparło remont elewacji. Jeżeli osoby głosujące za inwestycją posiadają łącznie jedynie 38 proc. udziałów, wymagana większość nie została osiągnięta.
Mimo zdecydowanego poparcia wśród uczestników zebrania uchwała nie została skutecznie podjęta.
Nie było Cię na zebraniu wspólnoty? Zarząd nadal może poprosić Cię o oddanie głosu
Brak wystarczającej liczby właścicieli na zebraniu nie musi oznaczać konieczności organizowania kolejnego spotkania.
Przepisy pozwalają na podejmowanie uchwał zarówno podczas zebrania, jak i poprzez indywidualne zbieranie głosów przez zarząd.
Możliwe jest również połączenie obu tych sposobów. Część właścicieli może zagłosować podczas zebrania, a pozostali w późniejszym terminie.
Dlatego mieszkańcy, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu wspólnoty, mogą otrzymać do podpisania kartę do głosowania dotyczącą remontu, podwyżki zaliczek lub zaciągnięcia kredytu.
Zanim właściciel złoży podpis, powinien dokładnie przeczytać treść uchwały. Głosowanie nie musi bowiem dotyczyć wyłącznie zgody na remont. Dokument może przewidywać również zwiększenie miesięcznych opłat, upoważnienie zarządu do podpisania umowy kredytowej oraz określenie sposobu finansowania inwestycji.
Właściciel mieszkania ma sześć tygodni. Później może być za późno
Nawet prawidłowo przegłosowana uchwała nie jest całkowicie odporna na zakwestionowanie.
Artykuł 25 ustawy o własności lokali daje właścicielowi możliwość zaskarżenia uchwały do sądu, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem, umową właścicieli, zasadami prawidłowego zarządzania budynkiem lub narusza jego interesy.
Termin na wniesienie pozwu wynosi sześć tygodni.
Jeżeli uchwałę podjęto podczas zebrania, termin rozpoczyna się w dniu jej podjęcia. W przypadku indywidualnego zbierania głosów znaczenie ma dzień powiadomienia właściciela o treści przyjętej uchwały.
Szczególnie uważać powinny osoby, które nie uczestniczą w zebraniach wspólnoty. Nieobecność na spotkaniu nie powoduje automatycznego wydłużenia terminu na zaskarżenie uchwały podjętej podczas takiego zebrania.
Jeden właściciel może skierować sprawę do sądu. Nie potrzebuje zgody sąsiadów
Do zakwestionowania uchwały wspólnoty mieszkaniowej nie jest konieczne zebranie podpisów kilkudziesięciu mieszkańców.
Z pozwem może wystąpić nawet jeden właściciel lokalu, niezależnie od wielkości posiadanego udziału w nieruchomości wspólnej.
Powodem sporu może być między innymi nieprawidłowe obliczenie głosów, nierównomierne rozłożenie kosztów remontu, nieuzasadnione obciążenie wybranych właścicieli lub podjęcie decyzji naruszającej zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością.
Samo niezadowolenie z wysokości przyszłych opłat nie gwarantuje jednak wygrania sprawy przed sądem. Właściciel powinien wskazać konkretne okoliczności uzasadniające jego zarzuty.
Również nie każdy błąd proceduralny automatycznie prowadzi do uchylenia uchwały. Znaczenie może mieć to, czy nieprawidłowość wpłynęła lub mogła wpłynąć na treść podjętej decyzji.
Remont może zostać wstrzymany. Potrzebna jest jednak decyzja sądu
Złożenie pozwu przeciwko wspólnocie mieszkaniowej nie oznacza automatycznego zatrzymania inwestycji.
Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o własności lokali zaskarżona uchwała nadal może być wykonywana, chyba że sąd zdecyduje o wstrzymaniu jej wykonania do czasu zakończenia postępowania.
Jeżeli sąd uwzględni taki wniosek, wspólnota może być zmuszona do odłożenia realizacji przedsięwzięcia.
W przypadku dużych inwestycji może mieć to poważne konsekwencje. Wydłużające się postępowanie może doprowadzić do zmiany cen materiałów budowlanych, utraty dostępności wykonawców, konieczności renegocjowania umów lub problemów z uzyskaniem dofinansowania.
W skrajnych przypadkach spór może opóźnić planowany remont o wiele miesięcy, a nawet lat.
Nie jest to jednak automatyczny skutek zaskarżenia każdej uchwały.
Ocieplenie bloku za 1,2 miliona złotych. Tak mogą zmienić się opłaty mieszkańców
Duże inwestycje coraz częściej wymagają dodatkowego finansowania ze strony właścicieli mieszkań.
Załóżmy, że wspólnota planuje termomodernizację budynku za 1,2 mln zł. Na funduszu remontowym zgromadzono 400 tys. zł. Pozostałe 800 tys. zł trzeba pozyskać z dodatkowych wpłat, kredytu lub innych źródeł finansowania.
Jeżeli w budynku znajduje się 80 mieszkań o łącznej powierzchni 4400 m², podniesienie miesięcznej stawki funduszu remontowego z 2,50 zł do 5 zł za metr kwadratowy oznaczałoby dodatkowe wpływy w wysokości 132 tys. zł rocznie.
Właściciel mieszkania o powierzchni 40 m² płaciłby miesięcznie o 100 zł więcej. Przy mieszkaniu o powierzchni 60 m² podwyżka wyniosłaby 150 zł miesięcznie, czyli 1800 zł rocznie. W przypadku lokalu o powierzchni 80 m² dodatkowy wydatek sięgnąłby 2400 zł rocznie.
To przykładowe obliczenia pokazujące, jak duże znaczenie dla domowego budżetu może mieć uchwała dotycząca remontu nieruchomości. Nie uwzględniają kosztów kredytu ani ewentualnych dotacji.
Zarząd nie zdobył większości? Istnieje jeszcze jedna możliwość
Brak wymaganej większości głosów nie musi oznaczać definitywnej rezygnacji z inwestycji.
Artykuł 24 ustawy o własności lokali umożliwia zarządowi lub odpowiednio umocowanemu zarządcy wystąpienie do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.
Sąd bierze wówczas pod uwagę cel planowanej czynności oraz interesy wszystkich właścicieli.
Rozwiązanie to może mieć szczególne znaczenie w przypadku remontów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców lub zabezpieczenia budynku przed postępującymi uszkodzeniami.
Brak zgody właścicieli nie znosi również obowiązków wynikających z Prawa budowlanego. Jeżeli stan techniczny nieruchomości stwarza zagrożenie, zarządca nie może po prostu ignorować problemu, powołując się na wynik głosowania.
Mieszkasz w małej wspólnocie? Tutaj przepisy są jeszcze bardziej rygorystyczne
Inne zasady obowiązują w przypadku nieruchomości, w których łączna liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych nie przekracza trzech.
W takich wspólnotach stosuje się zasadniczo przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące współwłasności.
Do przeprowadzenia czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu co do zasady potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.
Jeżeli zgody nie ma, współwłaściciele posiadający co najmniej połowę udziałów mogą wystąpić o rozstrzygnięcie do sądu na podstawie art. 199 Kodeksu cywilnego.
W niewielkich budynkach sprzeciw jednej osoby może więc szczególnie mocno skomplikować realizację większego przedsięwzięcia.
Mieszkasz w bloku spółdzielczym? Nie obowiązują dokładnie te same zasady
Właściciele mieszkań powinni pamiętać, że spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnota mieszkaniowa to dwie różne formy organizacyjne.
W spółdzielniach kompetencje dotyczące planów remontowych, inwestycji i finansowania wynikają między innymi z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawa spółdzielczego oraz statutu konkretnej spółdzielni.
Nie każdy remont wymaga indywidualnego głosowania wszystkich właścicieli mieszkań w danym budynku.
Znaczenie może mieć decyzja rady nadzorczej, zarządu lub walnego zgromadzenia.
Ustawa przewiduje również sytuacje, w których do zarządzania nieruchomością znajdującą się wcześniej w zasobach spółdzielni stosuje się przepisy ustawy o własności lokali.
W przypadku zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni zastosowanie może mieć art. 42 Prawa spółdzielczego, który również przewiduje zasadniczo sześciotygodniowy termin na wniesienie powództwa o uchylenie uchwały. Szczegółowe zasady liczenia tego terminu są jednak inne niż we wspólnotach.
Zanim zagłosujesz za remontem, zażądaj tych dokumentów
Właściciele mieszkań, którzy otrzymają w najbliższych miesiącach uchwały dotyczące inwestycji zaplanowanych na 2027 rok, powinni zwrócić uwagę nie tylko na sam zakres prac, ale przede wszystkim na koszty i sposób ich finansowania.
Przed oddaniem głosu warto zapoznać się z następującymi informacjami:
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szczegółowym zakresem planowanych prac,
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kosztorysem inwestycji,
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stanem środków zgromadzonych na funduszu remontowym,
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przewidywaną wysokością podwyżek miesięcznych opłat,
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warunkami ewentualnego kredytu,
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sposobem wyboru wykonawcy,
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planowanym terminem rozpoczęcia i zakończenia prac,
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zasadami rozliczenia kosztów pomiędzy właścicielami.
Prawo kontroli działalności zarządu przysługuje każdemu właścicielowi lokalu we wspólnocie mieszkaniowej na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy o własności lokali.
Nie trzeba być członkiem zarządu, aby interesować się sposobem wydawania pieniędzy pochodzących z miesięcznych opłat mieszkańców.
Głosowanie nad remontami w 2027 roku może mieć konsekwencje finansowe odczuwalne przez wiele kolejnych lat. Warto dokładnie sprawdzić treść uchwały, zanim złoży się na niej podpis. W przypadku nieprawidłowości właściciel powinien pamiętać o sześciotygodniowym terminie na skierowanie sprawy do sądu. Po jego upływie możliwość uchylenia uchwały na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali zasadniczo wygasa. Odrębną kwestią pozostają uchwały, które w ogóle nie zostały skutecznie podjęte, na przykład z powodu braku wymaganej większości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.