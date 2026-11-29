Kaczyński przemówił przed Trybunałem Konstytucyjnym. Mówi o nowej Konstytucji
Jarosław Kaczyński pojawił się w niedzielę, 29 listopada 2026 roku, na manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że spór wokół TK jest częścią walki o przyszłość Polski, jej wolność i suwerenność. Zapowiedział również możliwość zmian w Konstytucji po wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Podczas protestu przemawiał także Przemysław Czarnek, który ostro skrytykował działania obecnych władz.
Niedzielna demonstracja odbyła się przy alei Szucha, gdzie od kilku miesięcy funkcjonuje miasteczko protestacyjne wspierane przez środowiska prawicowe. Wydarzenie zorganizowano kilka dni po decyzji warszawskiego ratusza, który próbował uniemożliwić dalsze prowadzenie zgromadzenia. Ostatecznie sądy uchyliły zakaz, a manifestacja mogła się odbyć. Jak informuje Radio ZET, na miejscu pojawili się czołowi politycy PiS, w tym Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek.
Kaczyński przemówił przed TK. Podziękował uczestnikom protestu
Manifestacja rozpoczęła się w niedzielę około godziny 15. Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego zgromadzili się uczestnicy protestu, przedstawiciele Klubów „Gazety Polskiej” oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości. Według Radia dla Ciebie w wydarzeniu uczestniczyło kilkaset osób.
Jednym z najważniejszych punktów demonstracji było wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS rozpoczął przemówienie od podziękowań dla osób, które od wielu tygodni przebywają przed Trybunałem i angażują się w organizację zgromadzenia.
Polityk podkreślił, że szczególnie docenia uczestników protestu obecnych na miejscu niemal nieprzerwanie. Jego zdaniem ich działalność ma znaczenie wykraczające poza sam spór o funkcjonowanie Trybunału.
Kaczyński przekonywał, że uczestnicy manifestacji działają w interesie Polski i przyszłych pokoleń. Zaznaczył również, że obecne wydarzenia mogą mieć istotne znaczenie dla dalszej sytuacji politycznej w kraju.
„Walka o wolność i suwerenność”. Prezes PiS wskazał, o co toczy się spór
Najważniejszą częścią wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego była ocena znaczenia Trybunału Konstytucyjnego dla funkcjonowania państwa.
Prezes PiS stwierdził, że trwający spór nie dotyczy wyłącznie jednej instytucji. W jego ocenie wiąże się bezpośrednio z przyszłością Polski, ochroną jej suwerenności oraz zachowaniem zasad demokratycznego państwa prawa.
Kaczyński przekonywał, że praworządność i demokracja są ze sobą ściśle powiązane. Według niego nie można skutecznie chronić praw obywateli bez instytucji posiadającej możliwość kontrolowania zgodności ustaw z Konstytucją.
Prezes PiS określił Trybunał jako ostatnią instytucjonalną barierę chroniącą praworządność. Podkreślił, że zadaniem TK nie jest ocenianie konkretnych osób, lecz badanie obowiązujących przepisów i ich zgodności z ustawą zasadniczą.
W jego ocenie niezależnie działający Trybunał powinien chronić obywateli przed nadużywaniem władzy również wtedy, gdy rządzący dysponują większością parlamentarną.
Wypowiedzi te stanowiły polityczną ocenę sytuacji przedstawioną przez lidera opozycji. Spór wokół funkcjonowania TK pozostaje jednym z najważniejszych konfliktów prawnych i ustrojowych między obecnym rządem a środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości.
Kaczyński zapowiada zmiany po wyborach w 2027 roku. Padły słowa o Konstytucji
Podczas wystąpienia Jarosław Kaczyński odniósł się również do przyszłości Trybunału Konstytucyjnego po kolejnych wyborach parlamentarnych.
Prezes PiS wyraził nadzieję, że ewentualna zmiana władzy w 2027 roku umożliwi wprowadzenie nowych rozwiązań ustrojowych. Mówił między innymi o możliwości uchwalenia nowej Konstytucji lub zmiany sposobu interpretowania jej przepisów.
Jego zdaniem konieczne będzie wzmocnienie mechanizmów chroniących niezależność Trybunału i ograniczających możliwość ingerowania w jego funkcjonowanie przez polityków.
Kaczyński przedstawił również perspektywę dalszej mobilizacji środowisk prawicowych. Podkreślił, że droga do osiągnięcia celów politycznych będzie długa i wymaga konsekwentnego działania.
Według relacji „Rzeczpospolitej” zapowiedział także potrzebę stworzenia silnego ruchu obrony wyborów. Zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia frekwencji wśród sympatyków ugrupowań prawicowych i zaangażowania ich w kampanię wyborczą.
Należy jednak zaznaczyć, że zapowiedzi dotyczące nowej Konstytucji mają charakter politycznych deklaracji. Ewentualna zmiana ustawy zasadniczej wymaga przeprowadzenia szczególnej procedury parlamentarnej i uzyskania większości przewidzianych w Konstytucji. Samo zwycięstwo jednego ugrupowania w wyborach nie oznacza automatycznie możliwości jej zmiany.
Prezes PiS krytykował obecny rząd. Zapowiedział dalszą mobilizację
W przemówieniu nie zabrakło również krytyki rządu i jego politycznych przeciwników.
Jarosław Kaczyński zarzucał obecnym władzom działania, które w jego ocenie osłabiają suwerenność państwa. Odwoływał się przy tym do relacji międzynarodowych, w szczególności stosunków Polski z Niemcami.
Jak relacjonują Onet i „Rzeczpospolita”, prezes PiS przekonywał, że przyszłość kraju zależy od odzyskania władzy przez środowiska, które określa mianem patriotycznych.
Polityk podkreślił również, że nie kwestionuje formalnej legalności obecnego rządu, choć jednocześnie krytycznie oceniał okoliczności jego powstania i sposób sprawowania władzy.
Zapowiedział także polityczne rozliczenie działań obecnej większości rządowej po ewentualnym zwycięstwie opozycji. W jego ocenie osoby odpowiedzialne za zarzucane przez niego naruszenia prawa nie powinny liczyć na bezwarunkowe polityczne porozumienie.
Oskarżenia formułowane podczas wystąpienia są stanowiskiem Jarosława Kaczyńskiego. Nie stanowią same w sobie potwierdzenia, że obecny rząd dopuścił się wskazywanych przez niego naruszeń.
Przemysław Czarnek również zabrał głos. Przywołał Jana Pawła II
Podczas niedzielnej manifestacji wystąpił także Przemysław Czarnek, jeden z czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Były minister edukacji odwołał się w swoim przemówieniu do nauczania Jana Pawła II, podkreślając znaczenie wolności i konieczność jej aktywnej ochrony.
Czarnek przekonywał, że wolność nie jest wartością daną raz na zawsze. W jego ocenie należy ją nieustannie umacniać poprzez działania zgodne z prawdą i odpowiedzialnością za państwo.
Polityk powiązał te słowa z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego. Stwierdził, że trwający protest należy postrzegać jako obronę niepodległości, wolności i suwerenności Polski.
Czarnek ostro ocenił również działania władz dotyczące TK. Przedstawiał je jako zagrożenie dla fundamentów państwa, apelując do uczestników manifestacji o dalsze zaangażowanie.
Wystąpienia obu polityków koncentrowały się więc na podobnym przekazie. Zarówno Kaczyński, jak i Czarnek przedstawiali obronę Trybunału jako jeden z kluczowych elementów aktualnego sporu politycznego.
Dlaczego przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa protest?
Miasteczko protestacyjne przed siedzibą TK funkcjonuje od września 2026 roku. W jego organizację zaangażowały się środowiska związane z Klubami „Gazety Polskiej” i Telewizją Republika.
Jedną z głównych postaci przedsięwzięcia jest Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”. Na miejscu ustawiono namioty oraz scenę wykorzystywaną podczas publicznych wystąpień i relacji medialnych.
Uczestnicy protestu deklarują sprzeciw wobec działań rządu dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Uważają, że instytucja znajduje się pod presją polityczną, a podejmowane wobec niej działania mogą doprowadzić do ograniczenia jej niezależności.
Organizatorzy przedstawiają demonstrację jako obronę praworządności, wolności słowa i prawa do pokojowych zgromadzeń.
Są to jednak postulaty i oceny protestujących. Przedstawiciele obecnej większości rządowej prezentują odmienne stanowisko dotyczące kryzysu konstytucyjnego, wskazując na konieczność przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Trybunału.
Niedzielna manifestacja była także odpowiedzią na decyzję władz Warszawy, które kilka dni wcześniej próbowały uniemożliwić dalsze prowadzenie zgromadzenia przy alei Szucha.
Ratusz chciał zakończenia protestu. Sąd zdecydował inaczej
W środę, 25 listopada, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wydał decyzję dotyczącą zakazu kontynuowania zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Stołeczny ratusz wskazywał między innymi na utrudnienia komunikacyjne i kwestie bezpieczeństwa. Urzędnicy podnosili, że wielotygodniowy protest wpływa na funkcjonowanie jednej z ważniejszych ulic warszawskiego Śródmieścia.
Problemem miały być namioty, scena oraz ograniczenia ruchu związane z zabezpieczaniem zgromadzenia przez policję. Według miasta zablokowanie alei Szucha utrudnia przejazd samochodów i może wpływać na możliwości dojazdu służb ratunkowych.
Ratusz przedstawiał również zastrzeżenia dotyczące formalnych terminów zgłoszenia manifestacji oraz długości planowanego wydarzenia.
Organizatorzy nie zgodzili się z decyzją i skierowali sprawę do sądu.
W czwartek, 26 listopada, Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił ich odwołanie i uchylił decyzję władz miasta. Stołeczny ratusz zaskarżył to postanowienie, ale w sobotę, 28 listopada, Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie prezydenta Warszawy.
Oznacza to, że wcześniejsze rozstrzygnięcie pozostało w mocy, a manifestacja może być kontynuowana.
Trzaskowski reaguje na decyzję sądu. Zapowiedział poszanowanie rozstrzygnięcia
Po sobotniej decyzji Sądu Apelacyjnego Rafał Trzaskowski opublikował komentarz na platformie X.
Prezydent Warszawy podkreślił, że respektowanie orzeczeń sądowych nie powinno zależeć od tego, czy ich treść odpowiada oczekiwaniom polityków.
Trzaskowski zadeklarował, że szanuje rozstrzygnięcie sądu, mimo wcześniejszego stanowiska ratusza dotyczącego dalszego funkcjonowania miasteczka.
Decyzja Sądu Apelacyjnego oznacza, że zgromadzenie nie może zostać zakazane na podstawie uchylonej decyzji miasta. Nie rozstrzyga jednak wszystkich kwestii związanych z organizacją protestu, w tym sposobu wykorzystania przestrzeni przed Trybunałem.
Odrębnym zagadnieniem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom demonstracji, mieszkańcom okolicy oraz osobom odwiedzającym instytucję.
Kierująca Trybunałem zapowiada działania. Chodzi o dostęp obywateli do budynku
W niedzielę, 29 listopada, do sporu odniosła się również Anna Korwin-Piotrowska, kierująca pracami Trybunału Konstytucyjnego.
W rozmowie z „Faktem” wyjaśniła, że nie domagała się likwidacji miasteczka protestacyjnego. Jej wcześniejsze wystąpienie do prezydenta Warszawy miało dotyczyć przede wszystkim zapewnienia swobodnego dostępu do siedziby TK.
Korwin-Piotrowska wskazała na sytuację obywateli, którzy chcą wejść do biura podawczego i osobiście złożyć dokumenty, w tym skargi konstytucyjne.
W jej ocenie należy rozdzielić dwie kwestie: prawo do organizowania pokojowego zgromadzenia oraz sposób zajmowania przestrzeni w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do instytucji państwowej.
Zapowiedziała dalsze działania zmierzające do rozwiązania tego problemu. Oznacza to, że pomimo sądowego rozstrzygnięcia dotyczącego samej demonstracji wciąż pozostają kwestie organizacyjne wymagające uzgodnień.
Prawo do pokojowych zgromadzeń jest chronione przez Konstytucję. Jednocześnie sposób prowadzenia protestu powinien uwzględniać bezpieczeństwo innych osób i możliwość korzystania z instytucji publicznych.
Protest przed TK może trwać do 5 stycznia 2027 roku
Po rozstrzygnięciu Sądu Apelacyjnego organizatorzy mogą kontynuować zgromadzenie zgodnie ze zgłoszonym terminem, obejmującym okres do 5 stycznia 2027 roku.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie wydarzenia w tym czasie będą miały jednakową formę. Organizatorzy mogą przeprowadzać kolejne manifestacje i wystąpienia, a obecność uczestników może się zmieniać.
Dalsze funkcjonowanie miasteczka pozostaje istotne również z punktu widzenia mieszkańców warszawskiego Śródmieścia. Aleja Szucha jest ważną trasą łączącą centrum miasta z Mokotowem i umożliwiającą dojazd w kierunku Trasy Łazienkowskiej.
W związku z zabezpieczaniem zgromadzenia mogą występować utrudnienia w ruchu. Szczegółowy zakres ewentualnych ograniczeń zależy od decyzji właściwych służb i aktualnej organizacji ruchu.
Na 29 listopada nie ogłoszono nowego, ostatecznego harmonogramu przywracania pełnej przejezdności alei Szucha.
Co manifestacja przed TK oznacza dla mieszkańców Warszawy?
Niedzielny protest przy alei Szucha był kolejnym wydarzeniem związanym z trwającym konfliktem politycznym wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka pokazują, że spór będzie jednym z ważnych tematów politycznych w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne w 2027 roku.
Dla mieszkańców Warszawy znaczenie mają jednak również praktyczne skutki zgromadzenia. Osoby planujące podróż przez rejon alei Szucha powinny sprawdzać aktualne komunikaty dotyczące utrudnień i ewentualnych objazdów.
Z kolei obywatele zamierzający osobiście załatwić sprawę w Trybunale powinni upewnić się, że wejście do budynku i biuro podawcze są dostępne. Jeżeli pojawiają się trudności, warto skontaktować się bezpośrednio z administracją instytucji.
Na 29 listopada 2026 roku wiadomo, że sąd umożliwił kontynuowanie zgromadzenia, a Jarosław Kaczyński zapowiedział dalszą walkę polityczną o przyszłość Trybunału i zmiany ustrojowe po ewentualnym zwycięstwie PiS.
Rozstrzygnięcie sądu nie zakończyło jednak sporu dotyczącego funkcjonowania miasteczka. Nadal otwarte pozostają kwestie dostępu do siedziby Trybunału oraz organizacji ruchu w tej części stolicy.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.