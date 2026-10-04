Masz pieniądze na lokacie? Od 2027 roku ma pojawić się sposób na uniknięcie podatku Belki
Osoby trzymające oszczędności na lokatach, rachunkach oszczędnościowych albo inwestujące na rynku kapitałowym mogą od 2027 roku dostać zupełnie nowe rozwiązanie podatkowe. Chodzi o Osobiste Konto Inwestycyjne – OKI. Projekt zakłada zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych dla aktywów o wartości do 100 tys. zł. Jest jednak ważny haczyk: w przypadku części oszczędnościowej limit ma wynosić tylko 25 tys. zł. Projekt trafił już do Sejmu.
Podatek Belki wynosi dziś 19 proc.
Obecnie zyski osiągane m.in. z lokat bankowych czy części inwestycji są objęte 19-procentowym podatkiem od dochodów kapitałowych, potocznie nazywanym podatkiem Belki.
W przypadku zwykłej lokaty bank zazwyczaj pobiera podatek automatycznie. Klient otrzymuje więc odsetki już pomniejszone o należną daninę.
Nowe rozwiązanie ma stworzyć możliwość gromadzenia określonej wartości oszczędności i inwestycji w ramach specjalnego konta na preferencyjnych zasadach podatkowych.
100 tys. zł bez podatku od zysków
Projekt dotyczący Osobistych Kont Inwestycyjnych przewiduje limit zwolnienia wynoszący 100 tys. zł wartości aktywów.
Nie należy jednak interpretować tego jako możliwości umieszczenia dowolnych 100 tys. zł na zwykłej lokacie i automatycznego uniknięcia podatku Belki.
Konstrukcja OKI rozróżnia bowiem część inwestycyjną i oszczędnościową.
Przy lokatach limit będzie znacznie niższy
To szczególnie ważne dla osób, które nie inwestują na giełdzie i trzymają pieniądze przede wszystkim w banku.
W ramach całkowitego limitu 100 tys. zł przewidziano sublimit 25 tys. zł dla części oszczędnościowej.
Ma ona obejmować m.in. środki o charakterze oszczędnościowym, takie jak depozyty oraz określone instrumenty wskazane w projektowanych przepisach.
W praktyce oznacza to, że pełnego limitu 100 tys. zł nie będzie można wykorzystać wyłącznie poprzez umieszczenie całej tej kwoty na lokacie.
Pozostała część może służyć inwestowaniu
Znacznie większą część limitu będzie można wykorzystać na aktywa inwestycyjne objęte systemem OKI.
Projekt został pomyślany jako rozwiązanie zachęcające nie tylko do oszczędzania, lecz również do długoterminowego inwestowania.
Dlatego 100 tys. zł jest ogólnym limitem zwolnienia, natomiast 25 tys. zł stanowi limit dla części oszczędnościowej.
To rozróżnienie będzie miało ogromne znaczenie dla osób wybierających OKI.
Co po przekroczeniu 100 tys. zł?
Preferencja nie ma być nieograniczona.
Projekt przewiduje, że aktywa mieszczące się w ustawowym limicie będą korzystały ze zwolnienia. Natomiast od wartości aktywów przekraczającej limit ma być pobierany podatek skonstruowany inaczej niż obecny 19-procentowy podatek od faktycznie osiągniętego zysku.
Oznacza to, że przed podjęciem decyzji o korzystaniu z OKI trzeba będzie brać pod uwagę nie tylko potencjalną stopę zwrotu, ale również wartość aktywów znajdujących się na koncie.
OKI nie oznacza likwidacji podatku Belki dla wszystkich
To bardzo istotne zastrzeżenie.
Planowana reforma nie oznacza po prostu zniesienia 19-procentowego podatku Belki od wszystkich oszczędności i inwestycji Polaków.
Preferencja ma być związana z korzystaniem ze specjalnego Osobistego Konta Inwestycyjnego i obowiązującymi w nim limitami.
Osoba pozostawiająca pieniądze na zwykłej lokacie poza systemem OKI nie uzyska automatycznie zwolnienia tylko dlatego, że przepisy dotyczące nowych kont wejdą w życie.
Nowe rozwiązanie ma ruszyć w 2027 roku
Planowany termin uruchomienia OKI to 2027 rok.
Projekt jest już przedmiotem prac parlamentarnych – jego przebieg można śledzić na stronie Sejmu w ramach procesu legislacyjnego dotyczącego druku nr 2580.
Na tym etapie trzeba jednak mówić o rozwiązaniu planowanym, a nie o obowiązującym już prawie. Ostateczny kształt przepisów może jeszcze zmienić się w toku prac parlamentarnych.
Masz lokatę? Te dwa limity warto zapamiętać
Jeżeli projekt zostanie uchwalony w obecnym kształcie, dla oszczędzających kluczowe będą dwie liczby:
100 tys. zł – ogólny limit wartości aktywów objętych zwolnieniem w OKI,
25 tys. zł – maksymalna część tego limitu przeznaczona na aktywa oszczędnościowe.
Dla osób posiadających lokaty oznacza to możliwość ograniczenia podatku od osiąganych zysków, ale nie na dowolnej lokacie i nie od dowolnej kwoty. Preferencja będzie związana z nowym systemem OKI i warunkami określonymi w przepisach.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem legislacyjnym, nowe rozwiązanie ma zacząć funkcjonować w 2027 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.