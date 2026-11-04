Masz ponad 50 lat? Państwo dopłaci nawet 2403 zł miesięcznie. Jest jeden ważny warunek
Pracodawcy mogą otrzymać nawet 2403 zł miesięcznie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika po 50. roku życia. Pieniądze pochodzą z Funduszu Pracy, a wsparcie może być wypłacane nawet przez 12 miesięcy. Łącznie daje to możliwość uzyskania ponad 28 tys. zł na zatrudnienie jednej osoby. Trzeba jednak spełnić określone warunki.
Państwo dopłaci do pensji pracownika. Nawet 28 836 zł wsparcia
Osoby po 50. roku życia często napotykają trudności ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Jednym z rozwiązań mających zachęcić firmy do zatrudniania starszych pracowników jest dofinansowanie ich wynagrodzeń ze środków Funduszu Pracy.
W 2026 roku maksymalna miesięczna kwota wsparcia wynosi 2403 zł, czyli połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W przypadku zatrudnienia uprawnionej osoby bezrobotnej po 50. roku życia pracodawca może otrzymywać dofinansowanie przez 12 miesięcy.
Oznacza to, że maksymalna łączna kwota wsparcia na jednego pracownika może wynieść 28 836 zł.
Nie jest to jednak świadczenie wypłacane automatycznie. Aby otrzymać pieniądze, przedsiębiorca musi złożyć wniosek w urzędzie pracy i zawrzeć odpowiednią umowę.
Kto może skorzystać z dopłat?
Program obejmuje dwie grupy osób.
Pierwsza to zarejestrowani bezrobotni, którzy ukończyli 50. rok życia, ale nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego. W praktyce chodzi o:
- Kobiety w wieku od 50 do 59 lat.
- Mężczyzn w wieku od 50 do 64 lat.
Druga grupa obejmuje osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy, które osiągnęły wiek emerytalny:
- Kobiety od 60. roku życia.
- Mężczyzn od 65. roku życia.
W obu przypadkach dofinansowanie otrzymuje pracodawca, a nie bezpośrednio pracownik.
To ważne rozróżnienie: przepisy nie przewidują automatycznej podwyżki pensji o 2403 zł dla wszystkich zatrudnionych po pięćdziesiątce.
Celem programu jest zmniejszenie kosztów zatrudnienia i zwiększenie szans starszych osób na znalezienie pracy.
Dofinansowanie przez rok. Jest jednak dodatkowy warunek
W przypadku zatrudnienia zarejestrowanej osoby bezrobotnej po 50. roku życia refundacja wynagrodzenia może być przyznawana przez 12 miesięcy.
Na tym jednak obowiązki przedsiębiorcy się nie kończą.
Po zakończeniu okresu dofinansowania pracodawca musi utrzymać zatrudnienie skierowanej osoby przez kolejne 6 miesięcy.
Oznacza to, że standardowo zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika przez łącznie 18 miesięcy.
Przez pierwszych 12 miesięcy może otrzymywać dopłatę, natomiast przez następne pół roku samodzielnie finansuje wynagrodzenie.
Naruszenie warunków umowy może skutkować obowiązkiem zwrotu otrzymanych pieniędzy.
Dopłaty również za zatrudnienie emerytów. Inne zasady wypłaty
Przepisy przewidują również wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i są zarejestrowane jako poszukujące pracy.
W ich przypadku dofinansowanie działa inaczej.
Umowa może zostać zawarta na okres do 12 miesięcy, ale refundacja przysługuje co drugi miesiąc.
Przykładowo:
- W pierwszym miesiącu pracodawca otrzymuje dofinansowanie.
- W drugim miesiącu finansuje zatrudnienie bez refundacji.
- W trzecim miesiącu ponownie może otrzymać dofinansowanie.
- W czwartym miesiącu znów nie otrzymuje refundacji.
W ramach 12-miesięcznej umowy możliwe jest więc uzyskanie dopłaty za maksymalnie 6 miesięcy.
Przy stawce 2403 zł daje to do 14 418 zł wsparcia.
Nie każda firma otrzyma pieniądze
O dofinansowanie mogą ubiegać się pracodawcy i przedsiębiorcy, ale konieczne jest spełnienie ustawowych wymagań.
Urząd pracy sprawdza między innymi, czy wnioskodawca nie zalega z wypłatą wynagrodzeń, opłacaniem składek oraz danin publicznych.
Istotne są również wymagania dotyczące niekaralności za określone przestępstwa.
Dodatkowo wsparcie dotyczy zatrudnienia osoby skierowanej przez urząd pracy.
Nie można więc zakładać, że przedsiębiorca otrzyma refundację za dowolnego pracownika, który już od wielu lat pracuje w firmie.
Co ważne, osoba kierowana do zatrudnienia nie może być zatrudniona u tego samego pracodawcy bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie pracy.
Przyznanie pieniędzy zależy również od dostępności środków i zawarcia umowy z właściwym urzędem.
Warszawa i Mazowsze. Urzędy pracy prowadzą nabory
Z programu mogą korzystać również przedsiębiorcy z Warszawy i okolic.
Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie 16 lutego 2026 roku.
Na stronie urzędu udostępniono formularze oraz szczegółowe zasady przyznawania wsparcia.
Podobne działania prowadzą urzędy w innych częściach Mazowsza.
Przykładowo Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie ogłosił nabór od 9 kwietnia 2026 roku, z możliwością składania wniosków do odwołania.
Przedsiębiorcy powinni jednak sprawdzić aktualną dostępność środków w swoim urzędzie, ponieważ terminy i budżety naborów mogą się różnić.
Jak otrzymać dofinansowanie?
Procedura rozpoczyna się od kontaktu z właściwym powiatowym urzędem pracy.
Przedsiębiorca powinien określić stanowisko, na którym chce zatrudnić pracownika, oraz wymagania wobec kandydata.
Następnie składa wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia.
Po jego rozpatrzeniu i zawarciu umowy urząd kieruje odpowiednią osobę do zatrudnienia.
Dopiero po spełnieniu ustalonych warunków możliwe jest otrzymywanie refundacji.
Nie należy zatrudniać kandydata z założeniem, że urząd automatycznie zwróci część wynagrodzenia. Najpierw trzeba uzgodnić zasady wsparcia z urzędem pracy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli masz ponad 50 lat i szukasz pracy, warto zapytać w powiatowym urzędzie pracy o możliwość skorzystania z programu.
Dofinansowanie może zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia osoby należącej do tej grupy wiekowej, ponieważ pracodawca przez określony czas ponosi niższe koszty wynagrodzenia.
Jeśli prowadzisz firmę, możesz uzyskać nawet 28 836 zł na zatrudnienie jednej uprawnionej osoby bezrobotnej albo do 14 418 zł w ramach 12-miesięcznej umowy dotyczącej osoby w wieku emerytalnym.
Wysokość faktycznie przyznanego wsparcia zależy jednak od warunków umowy i decyzji urzędu pracy.
Najważniejsze jest to, że pieniądze trafiają do pracodawcy. Nie jest to dodatkowy przelew od państwa dla każdego pracownika po 50. roku życia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.