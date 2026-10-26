Masz psa lub kota? Rząd wskazał, jak przygotować zwierzę do ewakuacji. O tych rzeczach łatwo zapomnieć
W sytuacji zagrożenia liczą się minuty. Gdy trzeba szybko opuścić mieszkanie lub dom, właściciele zwierząt stają przed dodatkowym wyzwaniem: jak bezpiecznie zabrać psa lub kota? Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zawiera specjalne zalecenia dla opiekunów zwierząt. Chodzi nie tylko o transporter i zapas karmy, ale również o dokumenty, leki oraz prawidłowe oznakowanie pupila. Jeden szczegół może okazać się szczególnie ważny, jeśli zwierzę przestraszy się i ucieknie.
Rząd przypomina o zwierzętach. Ewakuacja wymaga wcześniejszego przygotowania
Pożar, powódź, awaria przemysłowa czy inne poważne zagrożenie mogą sprawić, że mieszkańcy będą musieli szybko opuścić swoje domy.
W takich okolicznościach przygotowanie dokumentów, leków i najpotrzebniejszych przedmiotów jest niezwykle ważne. Nie można jednak zapominać o zwierzętach domowych.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządowym „Poradniku bezpieczeństwa” poświęciło temu zagadnieniu osobną część zatytułowaną „Zadbaj o zwierzęta”.
Wskazano w niej, jak przygotować pupila na sytuację kryzysową i co powinno znaleźć się w jego zestawie ewakuacyjnym.
Zalecenia dotyczą między innymi psów i kotów, ale wiele z nich można zastosować również w przypadku innych zwierząt domowych.
Transporter dla kota, smycz dla psa. Nie szukaj ich w ostatniej chwili
Jednym z podstawowych zaleceń jest wcześniejsze przygotowanie sprzętu potrzebnego do bezpiecznego transportu zwierzęcia.
W przypadku kota najważniejszy będzie odpowiednio dobrany, zamykany transporter.
Przestraszony kot może próbować uciekać, chować się pod meblami lub gwałtownie reagować na hałas. Dlatego podczas ewakuacji nie powinien być przenoszony luzem na rękach.
Transporter powinien być sprawny, mieć bezpieczne zamknięcie i umożliwiać zwierzęciu swobodne oddychanie.
W przypadku psa warto przygotować smycz, dobrze dopasowaną obrożę lub szelki. W zależności od potrzeb przydatny może być również kaganiec.
Rządowy poradnik wymienia te przedmioty jako elementy wyposażenia, które należy przygotować wcześniej.
Warto przechowywać je w łatwo dostępnym miejscu, aby w sytuacji zagrożenia nie tracić czasu na poszukiwania.
Czip to nie wszystko. Rząd zaleca również rejestrację zwierzęcia
Szczególnie ważne zalecenie dotyczy identyfikacji zwierząt.
Rząd radzi, aby psa lub kota zaczipować i zarejestrować w ogólnodostępnej bazie danych.
Sam mikroczip nie jest urządzeniem GPS. Nie pozwala śledzić lokalizacji zwierzęcia na mapie.
Zawiera natomiast indywidualny numer identyfikacyjny, który można odczytać za pomocą odpowiedniego czytnika.
Jeżeli zwierzę zostanie odnalezione i trafi do weterynarza lub odpowiednich służb, numer czipa może pomóc ustalić dane opiekuna.
Jest jednak ważny warunek: numer musi być powiązany z aktualnymi danymi kontaktowymi w bazie.
Dlatego właściciele już zaczipowanych zwierząt powinni sprawdzić, czy zapisany numer telefonu jest nadal aktualny.
W rządowym poradniku znajduje się również zalecenie, aby przy obroży lub szelkach umieścić dane kontaktowe właściciela.
Adresówka z numerem telefonu może ułatwić szybki kontakt, nawet bez użycia czytnika mikroczipów.
Zapas karmy i wody na kilka dni. To powinno być przygotowane wcześniej
Kolejnym elementem jest zapas jedzenia i wody przeznaczony dla zwierzęcia.
Rząd zaleca przygotowanie karmy, wody pitnej oraz niezbędnych leków na kilka dni.
Warto wybierać produkty, które zwierzę zna i dobrze toleruje.
Nagła zmiana karmy w stresującej sytuacji może dodatkowo utrudnić opiekę nad pupilem.
Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie osobnej torby z podstawowym wyposażeniem zwierzęcia.
Można w niej umieścić karmę, butelkę wody, składaną miskę, zapas worków na odchody oraz środki potrzebne do utrzymania czystości.
W przypadku kota przydatne będą także niewielka ilość żwirku i akcesoria umożliwiające zorganizowanie prowizorycznej kuwety.
Jeżeli zwierzę wymaga specjalistycznego żywienia, trzeba uwzględnić to podczas przygotowywania zapasów.
Dokumenty psa i kota. Rząd wskazuje, co przygotować
Podczas nagłego opuszczania domu łatwo zapomnieć o książeczce zdrowia zwierzęcia lub dokumentacji weterynaryjnej.
Tymczasem takie informacje mogą być potrzebne, jeśli pupil będzie wymagał pomocy lekarza weterynarii albo trafi pod tymczasową opiekę innej osoby.
Rządowy poradnik zaleca przechowywanie w jednym miejscu dokumentacji zdrowotnej zwierzęcia, potwierdzeń szczepień oraz informacji o przyjmowanych lekach.
Warto przygotować również numer telefonu do lekarza weterynarii oraz zapis dawkowania leków, jeśli zwierzę jest przewlekle leczone.
Pomocne mogą być zdjęcia dokumentów zapisane w telefonie, ale nie powinny one całkowicie zastępować dokumentów wymaganych w określonych sytuacjach.
Warto mieć także aktualne zdjęcie zwierzęcia. Może ułatwić jego poszukiwanie, gdyby doszło do zaginięcia.
Co zrobić, gdy kot schowa się podczas alarmu?
Koty mogą bardzo silnie reagować na nagłe dźwięki, obcych ludzi i zmiany otoczenia.
W sytuacji zagrożenia przestraszone zwierzę może schować się pod łóżkiem, za szafą albo w trudno dostępnym pomieszczeniu.
Dlatego warto wcześniej przyzwyczajać kota do transportera.
Można pozostawić otwarty transporter w mieszkaniu, umieścić w nim znajomy kocyk i stopniowo budować pozytywne skojarzenia.
W przypadku konieczności ewakuacji może to ułatwić szybkie i bezpieczne umieszczenie zwierzęcia w środku.
Jeśli sytuacja pozwala, dobrze jest ograniczyć kotu możliwość przemieszczania się po całym domu podczas przygotowań do wyjścia.
Nie wolno jednak narażać własnego życia ani ignorować bezpośredniego zagrożenia, próbując za wszelką cenę odnaleźć ukryte zwierzę.
A co, jeśli nie można zabrać zwierzęcia?
To jedna z najtrudniejszych sytuacji, przed którymi mogą stanąć opiekunowie.
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zaleca pamiętanie o zwierzętach podczas ewakuacji. Wskazuje też, że jeśli ich zabranie nie jest możliwe, należy je zabezpieczyć oraz zapewnić im jedzenie i wodę.
Nie oznacza to jednak, że pozostawienie zwierzęcia w zagrożonym budynku jest rozwiązaniem bezpiecznym.
W takiej sytuacji należy jak najszybciej poinformować służby ratownicze o pozostawionym zwierzęciu, jego lokalizacji i ewentualnych szczególnych potrzebach.
Nie należy samodzielnie wracać do niebezpiecznej strefy bez zgody służb.
Zasady transportu zwierząt i dostępność miejsc, do których można się z nimi ewakuować, mogą zależeć od konkretnej sytuacji.
Dlatego warto wcześniej sprawdzić informacje w swoim urzędzie gminy lub miasta.
Przygotuj osobny zestaw ewakuacyjny dla psa lub kota
Właściciele zwierząt mogą przygotować niewielki zestaw, który w razie potrzeby wystarczy zabrać razem z własnym plecakiem ewakuacyjnym.
Powinien uwzględniać przede wszystkim:
- Transporter lub inne bezpieczne wyposażenie do przewozu zwierzęcia.
- Smycz, obrożę, szelki i w razie potrzeby kaganiec.
- Zapas karmy i wody pitnej na kilka dni.
- Miski oraz podstawowe akcesoria higieniczne.
- Niezbędne leki i informacje o ich dawkowaniu.
- Dokumentację zdrowotną i potwierdzenia szczepień.
- Numer mikroczipa oraz aktualne dane kontaktowe właściciela.
- Aktualne zdjęcie zwierzęcia.
Warto również ustalić z domownikami, kto odpowiada za zabranie poszczególnych zwierząt.
Jeśli w domu mieszka kilka psów lub kotów, należy przygotować odpowiednią liczbę transporterów i akcesoriów transportowych.
Czy rząd zapowiada ewakuację właścicieli zwierząt?
Nie. Opublikowanie zaleceń dotyczących zwierząt nie oznacza, że planowana jest ewakuacja mieszkańców konkretnego miasta lub regionu.
Rządowy poradnik ma charakter prewencyjny i dotyczy różnych sytuacji kryzysowych, które mogą wystąpić w przyszłości.
Przygotowanie wyposażenia i dokumentów zwierzęcia może być przydatne nie tylko podczas poważnego kryzysu, ale również w razie pożaru budynku, powodzi czy konieczności nagłego opuszczenia mieszkania.
Najważniejsze jest to, aby nie zostawiać przygotowań na ostatnią chwilę. Sprawny transporter, aktualne dane przy mikroczipie i niewielki zapas karmy mogą znacząco ułatwić bezpieczne opuszczenie domu razem ze zwierzęciem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.