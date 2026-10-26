Od poniedziałku Lidl rozdaje gratisy i obniża ceny nawet o 50 proc. Wystarczy spełnić jeden warunek
Lidl rozpoczyna nowy tydzień od serii promocji na produkty spożywcze. Od poniedziałku, 26 października, klienci będą mogli kupić taniej między innymi salami, desery premium oraz mrożone ryby. Największą uwagę przyciąga oferta 1+1 gratis na mieszankę orzechów nerkowca i żurawiny. Nie zabraknie jednak ograniczeń. Część promocji wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus, a niektóre oferty potrwają tylko do środy, 28 października.
Lidl rusza z promocją 1+1 gratis. Dwa opakowania w cenie jednego
Jedną z najciekawszych ofert nowego tygodnia jest promocja na mieszankę orzechów nerkowca i żurawiny marki Alesto.
Od poniedziałku, 26 października, do środy, 28 października, klienci będą mogli skorzystać z mechanizmu 1+1 gratis.
Oznacza to, że przy zakupie dwóch opakowań jedno otrzymają bez dodatkowej opłaty.
Cena promocyjna za dwa opakowania wynosi 9,99 zł, czyli średnio około 5 zł za jedno.
Każde opakowanie waży 200 gramów.
Mieszanka orzechów i suszonych owoców może sprawdzić się jako przekąska do pracy, szkoły lub na wycieczkę. Można ją również dodawać do owsianki, jogurtu czy domowych wypieków.
Warto jednak pamiętać, że promocja obowiązuje tylko przez trzy dni.
Wszystkie salami Deluxe taniej o 25 procent. Można mieszać dowolnie
Kolejna oferta dotyczy produktów z linii Deluxe.
Od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października, Lidl obniży ceny wszystkich salami w plastrach tej marki.
Przy zakupie dwóch opakowań klient otrzyma rabat w wysokości 25 procent.
Co ważne, produkty można dowolnie mieszać.
Nie trzeba wybierać dwóch identycznych rodzajów salami. Można połączyć różne warianty dostępne w sklepie.
Na grafice promocyjnej sieć prezentuje między innymi salami trio oraz inne warianty wędlin w plastrach z linii Deluxe.
Oferta może zainteresować osoby przygotowujące kanapki, przekąski na spotkania rodzinne lub deski wędlin.
Przed zakupem warto porównać ceny poszczególnych opakowań, ponieważ przy wyborze produktów o różnej wartości rzeczywista oszczędność może się różnić.
Desery Deluxe 25 procent taniej. Oferta na całą kategorię
Lidl przygotował również promocję na desery chłodzone marki Deluxe.
Od 26 do 31 października przy zakupie dwóch produktów z tej kategorii można skorzystać z obniżki o 25 procent.
Promocja obejmuje wszystkie chłodzone desery Deluxe, a dostępne warianty można dowolnie łączyć.
Na materiałach reklamowych pojawiają się między innymi desery o smaku mokka, ricotty, crème brûlée oraz makaroniki.
To propozycja dla osób, które lubią słodkie przekąski, ale nie chcą przygotowywać deserów samodzielnie.
Warto pamiętać, że oferta dotyczy produktów chłodzonych, dlatego po zakupie należy przechowywać je zgodnie z informacją na opakowaniu.
Mrożone ryby aż 50 procent taniej. Trzeba mieć aplikację
Jedną z najmocniejszych promocji jest również oferta na wszystkie mrożone ryby marki Ocean Sea.
Od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października, drugi, tańszy produkt można kupić z rabatem 50 procent.
Sieć pozwala dowolnie mieszać dostępne rodzaje ryb.
Na grafice promocyjnej pokazano między innymi dorsza atlantyckiego, mintaja, paluszki rybne i inne produkty mrożone Ocean Sea.
W tym przypadku obowiązuje jednak istotny warunek.
Aby skorzystać z promocji, należy zeskanować aplikację Lidl Plus.
Rabat obejmuje drugi, tańszy produkt. Nie oznacza to więc, że wszystkie mrożone ryby będą przecenione o połowę.
Przykładowo, jeżeli klient wybierze dwa produkty po 20 zł każdy, za drugi zapłaci 10 zł. Łączny koszt zakupów wyniesie 30 zł zamiast 40 zł.
Które promocje w Lidlu obowiązują najkrócej?
Nie wszystkie oferty kończą się tego samego dnia.
Promocja 1+1 gratis na mieszankę orzechów nerkowca i żurawiny Alesto potrwa od 26 do 28 października.
Pozostałe oferty przedstawione na grafice – salami Deluxe, chłodzone desery Deluxe oraz mrożone ryby Ocean Sea – obowiązują od 26 do 31 października.
Oznacza to, że osoby zainteresowane zakupem orzechów powinny zaplanować wizytę w sklepie najpóźniej na środę.
Najważniejsze promocje Lidla od 26 października
|Produkt
|Promocja
|Termin
|Mieszanka nerkowców i żurawiny Alesto, 200 g
|1+1 gratis, dwa opakowania za 9,99 zł
|26–28 października
|Wszystkie salami w plastrach Deluxe
|25% taniej przy zakupie dwóch
|26–31 października
|Wszystkie desery chłodzone Deluxe
|25% taniej przy zakupie dwóch
|26–31 października
|Wszystkie ryby mrożone Ocean Sea
|Drugi, tańszy produkt 50% taniej z Lidl Plus
|26–31 października
Na co uważać przy kasie?
Przed zakupami warto sprawdzić warunki poszczególnych promocji.
W przypadku ryb Ocean Sea konieczne jest zeskanowanie aplikacji Lidl Plus. Przy salami i deserach rabat jest uzależniony od zakupu dwóch produktów.
Z kolei mieszanka orzechów i żurawiny została objęta ofertą 1+1 gratis.
Dostępność produktów może różnić się w zależności od placówki, a promocje obowiązują w podanych terminach lub do wyczerpania zapasów.
Największą korzyść procentową daje oferta na mieszankę Alesto, w której drugie opakowanie jest gratis. Z kolei osoby kupujące mrożone ryby mogą skorzystać z rabatu na drugi produkt, ale muszą pamiętać o aplikacji Lidl Plus.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.