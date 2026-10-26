Tylko w poniedziałek Lidl mocno obniża ceny owoców. Borówki za 15,99 zł, maliny i mandarynki też taniej
Od poniedziałku, 26 października, Lidl uruchamia nowe promocje na świeże owoce. W ofercie znalazły się borówki amerykańskie w dużych, 400-gramowych opakowaniach, mandarynki oraz maliny. Rabaty sięgają nawet 44 procent, ale jest kilka warunków. Część cen obowiązuje wyłącznie po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus, a promocja na borówki potrwa tylko jeden dzień.
Lidl przecenia borówki amerykańskie. Tylko w poniedziałek
Jedną z najciekawszych ofert rozpoczynającego się tygodnia jest promocja na borówki amerykańskie.
W poniedziałek, 26 października, klienci będą mogli kupić opakowanie o wadze 400 gramów za 15,99 zł.
Cena przed obniżką wynosiła 23,99 zł za opakowanie. Oznacza to rabat w wysokości 33 procent i oszczędność 8 zł.
To jednak oferta jednodniowa. Promocyjna cena obowiązuje wyłącznie w poniedziałek.
Dodatkowo należy aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować aplikację podczas zakupów.
Sieć wprowadziła również limit dwóch opakowań na jeden kupon.
Oznacza to, że klient może kupić w promocyjnej cenie maksymalnie 800 gramów borówek w ramach jednego kuponu.
Przy zakupie dwóch opakowań zapłaci 31,98 zł zamiast 47,98 zł, oszczędzając 16 zł.
Mandarynki za 5,99 zł za kilogram. Promocja od poniedziałku do środy
Kolejna oferta dotyczy mandarynek luzem.
Od poniedziałku, 26 października, do środy, 28 października, kilogram owoców będzie kosztował 5,99 zł.
Cena przed promocją wynosiła 8,99 zł za kilogram.
To obniżka o 33 procent, dzięki której na każdym kilogramie można zaoszczędzić 3 zł.
Aby skorzystać z rabatu, trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować aplikację przy kasie.
Obowiązuje limit trzech kilogramów na jeden kupon.
Mandarynki to jedne z owoców szczególnie chętnie kupowanych jesienią i zimą. Są wygodne do zabrania do szkoły lub pracy, a także stanowią źródło witaminy C.
Promocja potrwa trzy dni, ale dostępność owoców może różnić się w zależności od sklepu.
Maliny aż 44 procent taniej. Jest warunek zakupu
Lidl przygotował również promocję na świeże maliny w opakowaniach po 125 gramów.
Cena promocyjna wynosi 4,99 zł za opakowanie, podczas gdy standardowa cena wskazana w gazetce to 8,99 zł.
To obniżka o 44 procent.
W tym przypadku obowiązuje jednak szczególny mechanizm promocji.
Aby otrzymać rabat, należy kupić dwa opakowania malin, aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować aplikację przy kasie.
Dwa opakowania kosztują więc łącznie 9,98 zł zamiast 17,98 zł.
Oszczędność wynosi 8 zł.
Sieć wprowadziła limit czterech opakowań na jeden kupon.
Oznacza to możliwość zakupu maksymalnie dwóch par malin w cenie promocyjnej w ramach jednego kuponu.
Trzy promocje, trzy różne zasady. Co trzeba wiedzieć?
Choć wszystkie oferty dotyczą świeżych owoców, warunki ich zakupu nie są identyczne.
Borówki amerykańskie przeceniono wyłącznie na poniedziałek, 26 października. Mandarynki będzie można kupić taniej do środy, 28 października.
W przypadku malin należy zwrócić uwagę na konieczność zakupu dwóch opakowań. Na udostępnionym fragmencie gazetki nie wskazano jednoznacznie daty zakończenia tej promocji.
Wszystkie trzy oferty wymagają aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Ile kosztują owoce w Lidlu od 26 października?
|Produkt
|Cena promocyjna
|Cena przed promocją
|Rabat
|Borówki amerykańskie, 400 g
|15,99 zł
|23,99 zł
|33%
|Mandarynki luzem, 1 kg
|5,99 zł
|8,99 zł
|33%
|Maliny, 125 g
|4,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch
|8,99 zł
|44%
Warto zwrócić uwagę, że największy procentowy rabat dotyczy malin, jednak wymaga zakupu dwóch opakowań.
Borówki są natomiast dostępne w dużym opakowaniu o wadze 400 gramów, co może zainteresować osoby przygotowujące owsianki, desery lub domowe wypieki.
Nie zapomnij o aplikacji Lidl Plus
W przypadku wszystkich trzech promocji kluczowe znaczenie ma aplikacja Lidl Plus.
Samo zeskanowanie aplikacji może nie wystarczyć, jeżeli klient wcześniej nie aktywuje odpowiedniego kuponu.
Dlatego najlepiej sprawdzić dostępne kupony jeszcze przed rozpoczęciem zakupów.
Warto również pamiętać o limitach, ponieważ zakup większej liczby opakowań nie oznacza automatycznego naliczenia rabatu na wszystkie produkty.
Najpilniejsza jest promocja na borówki amerykańskie. Cena 15,99 zł za 400 gramów obowiązuje tylko w poniedziałek, 26 października. Z kolei na zakup mandarynek w cenie 5,99 zł za kilogram klienci mają czas do środy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.