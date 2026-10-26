Rząd zaleca włożyć do plecaka także tę osobistą rzecz. Wielu Polaków mogłoby ją pominąć
Dokumenty, leki, woda, latarka i zapas jedzenia – to przedmioty, które najczęściej kojarzą się z plecakiem ewakuacyjnym. Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zwraca jednak uwagę również na rzeczy o wartości osobistej. Wśród zalecanego wyposażenia znalazły się rodzinne fotografie i inne niewielkie pamiątki. W sytuacji nagłego opuszczania domu mogą mieć znaczenie nie tylko emocjonalne. Wyjaśniamy, co warto przygotować, czego nie zabierać i dlaczego plecak powinien być gotowy wcześniej.
Rząd opublikował listę rzeczy do plecaka ewakuacyjnego. Jest na niej zaskakujący element
Konieczność szybkiego opuszczenia mieszkania może pojawić się w różnych okolicznościach. Powodem może być pożar, powódź, awaria przemysłowa lub inne zagrożenie wymagające ewakuacji.
W takich sytuacjach często nie ma czasu na spokojne pakowanie walizek i zastanawianie się, które przedmioty zabrać.
Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w „Poradniku bezpieczeństwa” zaleca wcześniejsze przygotowanie plecaka ewakuacyjnego.
Powinny znaleźć się w nim rzeczy umożliwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb po opuszczeniu domu.
Jednak obok dokumentów, leków i sprzętu przydatnego podczas sytuacji kryzysowej w rządowych materiałach pojawia się również mniej oczywisty element: niewielkie pamiątki rodzinne, w tym fotografie bliskich.
Dla wielu osób może to być zaskoczeniem. Przecież podczas ewakuacji najważniejsze jest bezpieczeństwo, a nie zabieranie przedmiotów o wartości sentymentalnej.
Tymczasem niewielka fotografia może mieć szczególne znaczenie dla człowieka, który nie wie, kiedy będzie mógł wrócić do swojego domu.
Dlaczego rodzinne fotografie mogą być ważne podczas ewakuacji?
Zdjęcia rodzinne często należą do przedmiotów, których nie da się łatwo zastąpić.
Mogą przedstawiać bliskich, którzy już nie żyją, ważne wydarzenia albo wspomnienia z dzieciństwa.
Utrata takich pamiątek bywa szczególnie dotkliwa, zwłaszcza gdy dochodzi do niej w wyniku pożaru lub innego zdarzenia niszczącego mieszkanie.
Niewielka fotografia zajmuje mało miejsca, a może mieć dla właściciela dużą wartość emocjonalną.
Warto jednak zachować rozsądek.
Plecak ewakuacyjny nie powinien zamieniać się w torbę wypełnioną albumami, ciężkimi pamiątkami i przedmiotami, które utrudniają szybkie przemieszczanie się.
Dobrym rozwiązaniem może być przygotowanie kilku najważniejszych zdjęć w małym, zabezpieczonym przed wilgocią opakowaniu.
Można również wcześniej wykonać cyfrowe kopie rodzinnych fotografii i ważnych dokumentów.
Nie zastąpią one wszystkich oryginałów, ale mogą pomóc zachować wspomnienia, jeśli dom lub przechowywane w nim przedmioty zostaną zniszczone.
Dokumenty to podstawa. Tych rzeczy nie powinno zabraknąć
Rządowe zalecenia dotyczące plecaka ewakuacyjnego obejmują przede wszystkim przedmioty potrzebne do funkcjonowania poza domem.
Jedną z najważniejszych kategorii są dokumenty.
Warto wcześniej ustalić, gdzie znajdują się dowody osobiste, paszporty i inne istotne dokumenty domowników.
Przydatne mogą być również kopie dokumentacji medycznej, informacje o przyjmowanych lekach oraz papierowa lista ważnych numerów telefonów.
Dokumenty powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed wilgocią i przypadkowym zniszczeniem.
Nie należy jednak umieszczać wszystkich oryginałów w plecaku pozostawionym bez nadzoru.
Rozsądnym rozwiązaniem jest przygotowanie bezpiecznego sposobu ich szybkiego zabrania.
Leki na kilka dni. Rząd przypomina o szczególnie ważnym wyposażeniu
Podczas ewakuacji dostęp do aptek i placówek medycznych może być ograniczony.
Dlatego osoby regularnie przyjmujące leki powinny uwzględnić je w swoim planie przygotowań.
W plecaku warto mieć podstawową apteczkę oraz niezbędne środki medyczne dostosowane do potrzeb domowników.
Jeśli ktoś przyjmuje leki na stałe, powinien przygotować odpowiedni zapas, o ile pozwalają na to zalecenia dotyczące przechowywania i dostępność preparatu.
Przydatna będzie także zapisana informacja o nazwach leków i ich dawkowaniu.
W przypadku preparatów wymagających chłodzenia konieczne może być opracowanie odrębnego sposobu bezpiecznego transportu.
Ważne, aby regularnie kontrolować terminy ważności zawartości apteczki.
Woda i jedzenie. Plecak musi odpowiadać potrzebom domowników
W plecaku ewakuacyjnym powinny znaleźć się również woda oraz żywność, którą można spożyć bez gotowania.
Mogą to być produkty trwałe, łatwe do przenoszenia i niewymagające przechowywania w lodówce.
Należy uwzględnić potrzeby dzieci, osób starszych oraz domowników wymagających specjalnej diety.
Rząd zaleca także przygotowanie domowych zapasów na minimum trzy dni, w tym co najmniej trzech litrów wody na osobę dziennie.
Trzeba jednak rozróżnić zapasy przechowywane w mieszkaniu od wyposażenia plecaka.
Dziewięć litrów wody na jedną osobę waży około dziewięciu kilogramów, dlatego przeniesienie całego trzydniowego zapasu w jednym plecaku może być niepraktyczne.
Podczas kompletowania zestawu ewakuacyjnego należy uwzględnić możliwości fizyczne osoby, która będzie go niosła, oraz zalecenia służb dotyczące konkretnej sytuacji.
Latarka, radio i powerbank. Telefon może nie wystarczyć
Wśród podstawowego wyposażenia przydatnego podczas ewakuacji znajdują się również przedmioty pozwalające zachować dostęp do światła i informacji.
Latarka może być potrzebna podczas przemieszczania się po ciemku, zwłaszcza gdy nie działa oświetlenie uliczne lub klatek schodowych.
Radio zasilane bateriami albo wyposażone w alternatywne źródło energii może umożliwić odbieranie komunikatów, gdy internet i sieć komórkowa działają z zakłóceniami.
Przydatny będzie również naładowany powerbank oraz przewód do ładowania telefonu.
Warto pamiętać o zapasowych bateriach do urządzeń, które ich wymagają.
Sam smartfon nie powinien być jedynym źródłem informacji ani jedynym miejscem przechowywania ważnych danych kontaktowych.
Plecak dla dziecka powinien wyglądać inaczej
W rodzinach z dziećmi przygotowanie zestawu ewakuacyjnego wymaga uwzględnienia ich wieku i możliwości.
Dziecko nie powinno być obciążane ciężkim plecakiem.
Warto przygotować dla niego lekkie, podstawowe wyposażenie oraz kartę z numerami telefonów do rodziców lub opiekunów.
Przydatny może być również niewielki przedmiot dający poczucie bezpieczeństwa, na przykład ulubiona przytulanka.
Nie powinien on jednak zastępować rzeczy niezbędnych do zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa.
W przypadku najmłodszych dzieci to dorośli odpowiadają za zabranie najważniejszych przedmiotów i dokumentów.
Co z psem i kotem podczas ewakuacji?
Właściciele zwierząt powinni pamiętać, że przygotowanie własnego plecaka nie wystarczy.
Rządowy poradnik zawiera również zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zwierząt domowych.
Warto wcześniej przygotować transporter dla kota, smycz lub szelki dla psa, zapas karmy, wody oraz niezbędne dokumenty weterynaryjne.
Szczególnie istotne jest również oznakowanie zwierzęcia i aktualizacja danych kontaktowych przypisanych do mikroczipa.
Jeżeli w domu mieszka kilka zwierząt, należy zaplanować możliwość bezpiecznego transportu każdego z nich.
Gdzie przechowywać plecak ewakuacyjny?
Plecak powinien znajdować się w miejscu łatwo dostępnym, znanym wszystkim domownikom.
Nie warto chować go na dnie piwnicy, wysoko na strychu albo za przedmiotami, które trzeba będzie najpierw przestawić.
Podczas nagłej ewakuacji liczy się możliwość szybkiego zabrania przygotowanego wyposażenia.
Zawartość należy regularnie sprawdzać.
Dotyczy to szczególnie żywności, leków, baterii, dokumentów i ubrań dzieci, które z czasem mogą stać się za małe.
Warto również pamiętać, że najważniejszym celem ewakuacji jest bezpieczne opuszczenie zagrożonego miejsca.
Nie wolno opóźniać wyjścia ani wracać do niebezpiecznego budynku tylko po to, aby zabrać plecak lub pamiątki.
Rządowe zalecenia nie oznaczają zapowiedzi ewakuacji
Publikacja „Poradnika bezpieczeństwa” nie jest informacją o planowanej ewakuacji mieszkańców Polski.
To materiał edukacyjny, którego celem jest zwiększenie przygotowania społeczeństwa na różne sytuacje kryzysowe.
Plecak ewakuacyjny może okazać się przydatny nie tylko podczas poważnego zagrożenia, ale również w razie lokalnego pożaru, zalania budynku czy nagłej konieczności opuszczenia mieszkania.
Najważniejsze pozostają dokumenty, leki, woda, żywność i wyposażenie potrzebne do bezpiecznego przemieszczania się. Jeśli pozwalają na to miejsce i waga plecaka, warto pomyśleć także o kilku niewielkich fotografiach lub pamiątkach rodzinnych.
W sytuacji, gdy trzeba zostawić za sobą niemal cały dobytek, takie drobiazgi mogą mieć wyjątkową wartość.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.