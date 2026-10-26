Od poniedziałku Lidl rusza z promocją na słodycze. Trzeci produkt za grosz, można mieszać dowolnie
Miłośnicy słodyczy mają powód, żeby zajrzeć do Lidla. Od poniedziałku, 26 października, sieć uruchamia dwie promocje, które mogą zainteresować rodziny z dziećmi i osoby planujące uzupełnienie domowych zapasów. Wszystkie słodycze Kinder będą objęte ofertą 2+1 za grosz, a cukierki sprzedawane na wagę będzie można kupić o 25 procent taniej. Obie promocje potrwają do soboty, 31 października. Trzeba jednak pamiętać o warunkach zakupów i limitach.
Lidl rusza z promocją na wszystkie słodycze Kinder. Trzeci produkt za grosz
Od poniedziałku, 26 października 2026 roku, w sklepach Lidl rozpocznie się promocja na słodycze marki Kinder.
Zasady są proste: przy zakupie trzech produktów objętych akcją najtańszy z nich będzie kosztował zaledwie jeden grosz.
Co ważne, nie trzeba wybierać trzech identycznych słodyczy.
Lidl pozwala dowolnie mieszać produkty Kinder, dzięki czemu klienci mogą łączyć różne rodzaje czekoladek, batonów i przekąsek.
Na grafice promocyjnej znalazły się między innymi Kinder Chocolate, Kinder Bueno, Kinder Country, Kinder Cards, Kinder Schoko-Bons, Kinder Pingui, Kinder Niespodzianka oraz Kinderini.
To oznacza, że można wybrać na przykład Kinder Bueno, Kinder Chocolate i Kinder Cards, a najtańszy z tych produktów zostanie przeceniony do jednego grosza.
Trzeci produkt za grosz. Ile można zaoszczędzić?
Mechanizm promocji może przynieść zauważalne oszczędności, szczególnie przy wyborze produktów o podobnych cenach.
Przykładowo, jeśli klient wybierze trzy produkty Kinder kosztujące po 6 zł, bez promocji zapłaciłby 18 zł.
Dzięki ofercie 2+1 za grosz rachunek wyniesie 12,01 zł.
Oszczędność to 5,99 zł.
Jeżeli wybrane produkty będą miały różne ceny, do jednego grosza zostanie obniżony najtańszy z nich.
Dlatego przed zakupem warto porównać ceny poszczególnych słodyczy.
Promocja obejmuje wszystkie słodycze Kinder wskazane w ofercie, ale obowiązuje limit trzech opakowań na jeden paragon.
Oznacza to, że w ramach jednego paragonu można skorzystać z promocji na jeden zestaw trzech produktów.
Cukierki na wagę 25 procent taniej. Jest jednak warunek
Druga promocja dotyczy wszystkich cukierków sprzedawanych na wagę.
Od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października, klienci będą mogli kupić je o 25 procent taniej.
Oferta obejmuje różne rodzaje cukierków dostępnych w sklepach Lidl, w tym produkty czekoladowe, owocowe i nadziewane.
Na grafice reklamowej można zobaczyć między innymi cukierki Michałki, Kukułki, Śliwki w czekoladzie oraz inne słodycze sprzedawane luzem.
Aby skorzystać z rabatu, należy aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować aplikację przy kasie.
Sieć wprowadziła limit czterech kilogramów na jeden kupon.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną zasadę.
Zgodnie z informacją w gazetce do jednego opakowania należy pakować tylko jeden rodzaj cukierków.
Oznacza to, że różnych cukierków nie powinno się mieszać w jednym woreczku, nawet jeśli wszystkie są objęte promocją.
Dlaczego nie można mieszać cukierków w jednym opakowaniu?
W przypadku cukierków sprzedawanych na wagę poszczególne rodzaje mogą mieć różne ceny za kilogram.
Dlatego Lidl wymaga, aby każdy rodzaj cukierków został zapakowany oddzielnie.
Przykładowo, jeśli klient chce kupić Michałki i Kukułki, powinien umieścić je w dwóch osobnych opakowaniach.
Pozwoli to prawidłowo zważyć produkty i naliczyć odpowiednią cenę.
Sama promocja obejmuje wszystkie cukierki na wagę, ale rabat zostanie naliczony zgodnie z zasadami określonymi przez sieć.
Dwie promocje na słodycze. Która jest korzystniejsza?
Wszystko zależy od tego, jakie produkty klient planuje kupić.
Promocja na Kinder pozwala otrzymać trzeci, najtańszy produkt za jeden grosz.
Przy trzech produktach o jednakowej cenie oznacza to oszczędność bliską jednej trzeciej wartości zakupów.
Z kolei oferta na cukierki na wagę zapewnia rabat w wysokości 25 procent na produkty objęte kuponem, do ustalonego limitu.
W przypadku cukierków nie trzeba kupować określonej liczby opakowań, ale konieczne jest aktywowanie kuponu Lidl Plus.
Obie promocje mają więc inne zasady.
Do kiedy obowiązują promocje na słodycze w Lidlu?
Zarówno oferta na Kinder, jak i promocja na cukierki sprzedawane na wagę obowiązują od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października 2026 roku.
Najważniejsze zasady:
- Wszystkie słodycze Kinder – promocja 2+1 za grosz.
- Najtańszy z trzech produktów Kinder kosztuje 1 grosz.
- Produkty Kinder można dowolnie mieszać.
- Limit promocji Kinder: trzy opakowania na jeden paragon.
- Wszystkie cukierki na wagę – 25 procent taniej z kuponem Lidl Plus.
- Limit cukierków: cztery kilogramy na jeden kupon.
- Każdy rodzaj cukierków należy pakować oddzielnie.
Promocje mogą zainteresować osoby planujące zakupy na nadchodzący tydzień, jednak warto wcześniej sprawdzić ceny regularne i kupować tyle słodyczy, ile rzeczywiście potrzeba.
Największą uwagę przyciąga oferta na Kinder, ponieważ pozwala kupić trzeci produkt za symboliczny grosz. W przypadku cukierków na wagę kluczowe będzie wcześniejsze aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.