Masz puste mieszkanie w Warszawie? Sprawdź, czy musisz płacić za śmieci, skoro nikt tam nie mieszka
Coraz więcej mieszkańców Warszawy trzyma lokale inwestycyjnie – z myślą o wynajmie w przyszłości, dla dziecka, które jeszcze się nie wyprowadziło z rodzinnego domu, albo po prostu kupuje jako lokatę kapitału. Jeśli takie mieszkanie stoi puste, a mimo to co miesiąc przychodzi rachunek za wywóz śmieci doliczany do czynszu. Czy da się go uniknąć? Podpowiadamy.
Liczy się zamieszkanie, nie własność
Kluczowy przepis znajduje się w artykule 6i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości ktoś faktycznie zamieszkuje. Nie chodzi tu o to, kto jest właścicielem lokalu, ani nawet o to, kto jest w nim zameldowany – liczy się wyłącznie realne zamieszkiwanie. Mieszkanie kupione inwestycyjnie, stojące puste w oczekiwaniu na wzrost wartości albo na wprowadzenie się dorosłego dziecka za kilka lat, formalnie nie generuje żadnych odpadów komunalnych, a więc nie powinno być obciążane opłatą – to jednak stan prawny, a nie coś, co dzieje się automatycznie.
Dlaczego rachunek i tak przychodzi?
Problem w tym, że urząd nie ma obowiązku samodzielnie ustalać, czy dany lokal rzeczywiście stoi pusty. Dopóki obowiązująca deklaracja wskazuje na jakiegokolwiek mieszkańca, system nalicza opłatę i ma pełne prawo jej egzekwować, niezależnie od tego, czy w mieszkaniu faktycznie ktoś przebywa. Warszawa stosuje metodę ryczałtową liczoną od gospodarstwa domowego, a nie od metrażu czy liczby osób – od 1 kwietnia 2026 roku stawka wynosi 85 złotych miesięcznie dla zabudowy wielolokalowej, czyli bloków i kamienic, oraz 107 złotych dla zabudowy jednorodzinnej. Jeśli w lokalu nie ma żadnego gospodarstwa domowego, bo nikt w nim nie mieszka, teoretycznie nie ma też podstawy do naliczenia tej stałej stawki – w praktyce jednak trzeba to formalnie zgłosić.
W bloku sprawę załatwia zarządca, nie właściciel bezpośrednio
To najważniejsza różnica, o której zapomina wielu właścicieli mieszkań w budynkach wielolokalowych. W blokach i kamienicach deklarację do urzędu składa nie indywidualny właściciel mieszkania, tylko zarządca całej nieruchomości – wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, w imieniu wszystkich lokali w budynku naraz. Oznacza to, że samo zaprzestanie wyrzucania śmieci czy nawet niepłacenie czynszu do wspólnoty nic tu nie zmieni – zarządca może po prostu nie wiedzieć, że konkretny lokal stoi pusty, i będzie go nadal wykazywał jako zamieszkały w zbiorczej deklaracji za cały budynek. Właściciel pustego mieszkania musi więc samodzielnie poinformować zarządcę o tym fakcie, żeby ten mógł skorygować deklarację i wyłączyć dany lokal z naliczania opłaty.
Zgłoś to formalnie, zanim zapłacisz za coś, czego nie potrzebujesz
Jeśli masz w Warszawie mieszkanie, w którym od dłuższego czasu nikt nie mieszka, nie licz na to, że opłata sama zniknie z rachunku – musisz aktywnie zgłosić ten fakt zarządcy budynku, jeśli mieszkasz w bloku lub kamienicy, albo złożyć odpowiednią korektę deklaracji bezpośrednio w urzędzie, jeśli chodzi o dom jednorodzinny. Warto przy tym zachować dowody potwierdzające, że lokal rzeczywiście stoi pusty – rachunki za prąd i wodę pokazujące zerowe lub znikome zużycie to najprostszy i najczęściej akceptowany dowód, choć dobrze wcześniej zapytać zarządcę lub urząd, jakiej dokumentacji konkretnie oczekują.
Pamiętaj też, że korekta działa tylko na przyszłość, licząc zwykle od miesiąca, w którym została zgłoszona – nie ma co liczyć na automatyczny zwrot opłat za miesiące wstecz, w których lokal stał pusty, ale nikt tego formalnie nie zgłosił. Im szybciej złożysz odpowiednie zgłoszenie, tym szybciej przestaniesz płacić za coś, na co realnie nie ma podstawy prawnej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.