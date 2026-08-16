Masz puste mieszkanie w Warszawie? Sprawdź, czy musisz płacić za śmieci, skoro nikt tam nie mieszka

16 sierpnia 2026 15:27 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Coraz więcej mieszkańców Warszawy trzyma lokale inwestycyjnie – z myślą o wynajmie w przyszłości, dla dziecka, które jeszcze się nie wyprowadziło z rodzinnego domu, albo po prostu kupuje jako lokatę kapitału. Jeśli takie mieszkanie stoi puste, a mimo to co miesiąc przychodzi rachunek za wywóz śmieci doliczany do czynszu. Czy da się go uniknąć? Podpowiadamy.

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Śmieciarka MPO podjechała po odbiór odpadów.
Śmieciarka MPO podjechała po odbiór odpadów. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Liczy się zamieszkanie, nie własność

Kluczowy przepis znajduje się w artykule 6i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości ktoś faktycznie zamieszkuje. Nie chodzi tu o to, kto jest właścicielem lokalu, ani nawet o to, kto jest w nim zameldowany – liczy się wyłącznie realne zamieszkiwanie. Mieszkanie kupione inwestycyjnie, stojące puste w oczekiwaniu na wzrost wartości albo na wprowadzenie się dorosłego dziecka za kilka lat, formalnie nie generuje żadnych odpadów komunalnych, a więc nie powinno być obciążane opłatą – to jednak stan prawny, a nie coś, co dzieje się automatycznie.

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Dlaczego rachunek i tak przychodzi?

Problem w tym, że urząd nie ma obowiązku samodzielnie ustalać, czy dany lokal rzeczywiście stoi pusty. Dopóki obowiązująca deklaracja wskazuje na jakiegokolwiek mieszkańca, system nalicza opłatę i ma pełne prawo jej egzekwować, niezależnie od tego, czy w mieszkaniu faktycznie ktoś przebywa. Warszawa stosuje metodę ryczałtową liczoną od gospodarstwa domowego, a nie od metrażu czy liczby osób – od 1 kwietnia 2026 roku stawka wynosi 85 złotych miesięcznie dla zabudowy wielolokalowej, czyli bloków i kamienic, oraz 107 złotych dla zabudowy jednorodzinnej. Jeśli w lokalu nie ma żadnego gospodarstwa domowego, bo nikt w nim nie mieszka, teoretycznie nie ma też podstawy do naliczenia tej stałej stawki – w praktyce jednak trzeba to formalnie zgłosić.

W bloku sprawę załatwia zarządca, nie właściciel bezpośrednio

To najważniejsza różnica, o której zapomina wielu właścicieli mieszkań w budynkach wielolokalowych. W blokach i kamienicach deklarację do urzędu składa nie indywidualny właściciel mieszkania, tylko zarządca całej nieruchomości – wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, w imieniu wszystkich lokali w budynku naraz. Oznacza to, że samo zaprzestanie wyrzucania śmieci czy nawet niepłacenie czynszu do wspólnoty nic tu nie zmieni – zarządca może po prostu nie wiedzieć, że konkretny lokal stoi pusty, i będzie go nadal wykazywał jako zamieszkały w zbiorczej deklaracji za cały budynek. Właściciel pustego mieszkania musi więc samodzielnie poinformować zarządcę o tym fakcie, żeby ten mógł skorygować deklarację i wyłączyć dany lokal z naliczania opłaty.

Zgłoś to formalnie, zanim zapłacisz za coś, czego nie potrzebujesz

Jeśli masz w Warszawie mieszkanie, w którym od dłuższego czasu nikt nie mieszka, nie licz na to, że opłata sama zniknie z rachunku – musisz aktywnie zgłosić ten fakt zarządcy budynku, jeśli mieszkasz w bloku lub kamienicy, albo złożyć odpowiednią korektę deklaracji bezpośrednio w urzędzie, jeśli chodzi o dom jednorodzinny. Warto przy tym zachować dowody potwierdzające, że lokal rzeczywiście stoi pusty – rachunki za prąd i wodę pokazujące zerowe lub znikome zużycie to najprostszy i najczęściej akceptowany dowód, choć dobrze wcześniej zapytać zarządcę lub urząd, jakiej dokumentacji konkretnie oczekują.

Pamiętaj też, że korekta działa tylko na przyszłość, licząc zwykle od miesiąca, w którym została zgłoszona – nie ma co liczyć na automatyczny zwrot opłat za miesiące wstecz, w których lokal stał pusty, ale nikt tego formalnie nie zgłosił. Im szybciej złożysz odpowiednie zgłoszenie, tym szybciej przestaniesz płacić za coś, na co realnie nie ma podstawy prawnej.

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