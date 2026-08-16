W poniedziałek tłumy mogą ruszyć do Biedronki. Wielkie promocje, część produktów nawet za darmo
Biedronka rozpoczyna nowy tydzień od mocnych promocji. Od poniedziałku 17 sierpnia klienci będą mogli skorzystać z dwóch akcji obejmujących między innymi artykuły szkolne, zabawki, książki, tekstylia i artykuły przemysłowe. W jednej promocji można dostać aż 3 produkty gratis, w drugiej najtańszy z 3 produktów będzie objęty rabatem 100 proc. Trzeba jednak dokładnie sprawdzić warunki.
Końcówka wakacji to dla wielu rodzin moment kompletowania szkolnej wyprawki. Biedronka próbuje wykorzystać ten okres i przygotowała akcje, które mogą szczególnie zainteresować rodziców uczniów.
3+3 gratis. Duża promocja na szkolną wyprawkę
Pierwsza akcja widoczna w materiałach promocyjnych Biedronki obejmuje artykuły piśmiennicze, plastyczne i papiernicze, a także akcesoria szkolne, piórniki, plecaki oraz worki.
Mechanizm jest prosty: przy zakupie 6 produktów promocyjnych 3 najtańsze klient otrzyma gratis.
Produkty można mieszać dowolnie, co oznacza, że nie trzeba kupować 6 identycznych rzeczy.
To może być szczególnie atrakcyjne dla osób, które właśnie kompletują wyprawkę na nowy rok szkolny. Zamiast kupowania produktów pojedynczo można połączyć kilka potrzebnych artykułów w ramach jednej transakcji.
Jest jednak ważny warunek
Z informacji umieszczonych na materiale promocyjnym wynika, że oferta 3+3 jest związana z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Obowiązuje również dzienny limit: 30 produktów, czyli maksymalnie 15 najtańszych produktów gratis.
Klienci powinni zwrócić uwagę także na wyłączenia. Promocja nie obejmuje wszystkich produktów znajdujących się w sklepie. Z materiału wynika, że wyłączone są między innymi produkty Vans, Adidas, Fila i Ellesse, a także lalki i lunchboxy, papier do drukarki, książki, meble i lampki szkolne.
Dlatego przed podejściem do kasy najlepiej sprawdzić oznaczenia przy konkretnych produktach.
Druga promocja: trzeci produkt 100 proc. taniej
Równolegle Biedronka zapowiada kolejną akcję.
Przy zakupie 3 produktów objętych promocją najtańszy z nich będzie kosztował o 100 proc. mniej. W praktyce oznacza to, że zostanie objęty pełnym rabatem.
Promocją objęto artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki. Także tutaj produkty można mieszać dowolnie.
Akcja również ma obowiązywać od 17 do 19 sierpnia.
Uwaga na wyłączenia z promocji
W przypadku drugiej akcji lista wyłączeń jest długa. Z materiałów Biedronki wynika, że promocja nie obejmuje między innymi artykułów piśmienniczych, plastycznych i papierniczych, akcesoriów szkolnych, piórników, plecaków i worków.
Wyłączone zostały również produkty wybranych marek, w tym LEGO, PUMA, BLAUPUNKT, Gatta, Carla Bonetti, Dafi, ekspresy Delta, skarpety i rajstopy Clyze oraz żarówki Philips.
W tej promocji obowiązuje limit dzienny wynoszący 18 produktów, czyli maksymalnie 6 najtańszych produktów może zostać objętych rabatem.
Poniedziałek może być gorący w Biedronce
Termin promocji nie jest przypadkowy. Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostaje coraz mniej czasu, a właśnie w drugiej połowie sierpnia wielu rodziców zaczyna intensywnie kompletować wyprawki.
Promocja 3+3 gratis może więc przyciągnąć szczególnie osoby kupujące większą liczbę zeszytów, przyborów i innych artykułów szkolnych.
Druga akcja może zainteresować szerszą grupę klientów, ponieważ obejmuje między innymi zabawki, książki, tekstylia oraz artykuły przemysłowe.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz większe zakupy w Biedronce, warto dokładnie policzyć produkty przed podejściem do kasy.
W promocji szkolnej największą korzyść można uzyskać przy zakupie 6 produktów, ponieważ 3 najtańsze zostaną objęte rabatem. W drugiej akcji mechanizm działa przy 3 produktach, a rabat obejmuje najtańszy z nich.
Trzeba jednak pamiętać o limitach, wyłączeniach oraz konieczności spełnienia warunków programu Moja Biedronka.
Obie promocje mają obowiązywać tylko przez 3 dni, od poniedziałku 17 sierpnia do środy 19 sierpnia 2026 roku. Przy najbardziej popularnych artykułach zainteresowanie może być duże, dlatego osoby planujące kompletowanie szkolnej wyprawki mogą pojawić się w sklepach już pierwszego dnia akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.