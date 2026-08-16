Koniec popularnej sieci w Polsce. Miliony Polaków powinny sprawdzić swoje telefony
Sieć 3G, która przez lata była jednym z fundamentów mobilnego internetu w Polsce, stopniowo znika. T-Mobile i Orange zakończyły już jej wyłączanie, Play prowadzi ten proces etapami, a Plus przygotowuje się do kolejnych zmian. Dla milionów klientów nie oznacza to końca usług komórkowych, ale właściciele starszych urządzeń powinni sprawdzić swój telefon i kartę SIM.
Operatorzy potrzebują częstotliwości wykorzystywanych dotychczas przez 3G do rozwoju nowocześniejszych sieci. Zwolnione zasoby mogą zostać przeznaczone przede wszystkim na LTE i 5G, które zapewniają szybszy internet i pozwalają efektywniej wykorzystać dostępne pasmo.
Dla użytkowników nowych smartfonów cała operacja może przejść praktycznie niezauważona. Inaczej wygląda sytuacja osób, które nadal korzystają ze starszych telefonów.
3G znika. Każdy operator ma własny harmonogram
Proces nie odbywa się jednocześnie w całym kraju i u wszystkich operatorów.
T-Mobile zakończył wyłączanie swojej sieci 3G. Podobnie zrobił Orange. Play prowadzi proces stopniowo i w kolejnych lokalizacjach rezygnuje ze starego standardu. Plus również zmierza w kierunku wykorzystania częstotliwości przez nowsze technologie.
Nie oznacza to jednak, że po wyłączeniu 3G telefon automatycznie przestanie działać.
Wszystko zależy od konkretnego urządzenia, obsługiwanych przez nie technologii oraz sieci operatora.
Masz starszy telefon? Sprawdź dwie rzeczy
Najważniejsza jest obsługa LTE oraz VoLTE.
LTE odpowiada za transmisję danych w sieci czwartej generacji. VoLTE pozwala natomiast prowadzić rozmowy głosowe za pośrednictwem LTE.
To istotna różnica. Sam napis „4G” lub „LTE” pojawiający się na ekranie nie zawsze oznacza, że telefon obsługuje rozmowy VoLTE.
W przypadku urządzenia bez VoLTE połączenie głosowe może zostać zestawione za pomocą starszej sieci 2G, o ile operator i urządzenie pozwalają na takie rozwiązanie. Może oznaczać to między innymi dłuższy czas zestawiania połączenia, gorszą jakość rozmowy albo ograniczenia w korzystaniu z internetu podczas połączenia.
Starszy telefon nie musi od razu trafić do szuflady
Wyłączenie 3G nie oznacza automatycznego końca wszystkich starszych telefonów.
Część urządzeń może nadal korzystać z 2G do wykonywania połączeń i wysyłania wiadomości. Dlatego telefon bez 3G nie musi z dnia na dzień stać się bezużyteczny.
Znacznie ważniejsze jest sprawdzenie możliwości konkretnego modelu.
Szczególną uwagę powinni zwrócić użytkownicy telefonów używanych od wielu lat. Dotyczy to również seniorów, którzy często korzystają z prostych aparatów przede wszystkim do dzwonienia i wysyłania SMS-ów.
Problemem może być również stara karta SIM
Telefon to tylko jedna część układanki. Drugą jest karta SIM.
Bardzo stare karty mogą wymagać wymiany, aby w pełni korzystać z nowszych technologii. Jeśli karta ma wiele lat, najlepiej skontaktować się z operatorem albo odwiedzić jego salon i sprawdzić, czy konieczna jest wymiana.
Nie warto czekać do momentu pojawienia się problemów z usługami.
Przy okazji można sprawdzić, czy konkretny model telefonu obsługuje VoLTE w sieci danego operatora oraz czy funkcja jest prawidłowo skonfigurowana.
Czy operator musi dać nowy telefon?
Samo wyłączenie technologii 3G nie oznacza automatycznie, że abonent otrzyma bezpłatnie nowy smartfon.
Sieci komórkowe są modernizowane, a starsze standardy są stopniowo zastępowane nowszymi. Jeżeli do korzystania z określonych usług potrzebny będzie nowszy sprzęt, klient może więc stanąć przed koniecznością jego wymiany.
Nie oznacza to również automatycznego prawa do odszkodowania wyłącznie dlatego, że operator zrezygnował z 3G. Konkretna sytuacja klienta może jednak zależeć od jego umowy oraz tego, czy operator nadal prawidłowo świadczy zakontraktowane usługi.
Co stanie się ze zwolnionymi częstotliwościami?
Wyłączanie 3G nie jest wyłącznie operacją polegającą na likwidowaniu starej infrastruktury.
Częstotliwości radiowe są ograniczonym zasobem. Operatorom bardziej opłaca się obecnie wykorzystywać je do LTE i 5G niż utrzymywać technologię, z której korzysta coraz mniej urządzeń.
W praktyce może to oznaczać zwiększenie możliwości nowszych sieci i poprawę obsługi rosnącego ruchu internetowego.
To właśnie dlatego 3G, które kilkanaście lat temu kojarzyło się z szybkim mobilnym internetem, obecnie ustępuje miejsca kolejnym generacjom telefonii.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli korzystasz ze stosunkowo nowego smartfona obsługującego LTE, 5G i VoLTE, prawdopodobnie nie musisz robić niczego.
Jeżeli jednak telefon ma wiele lat, sprawdź jego specyfikację. Najważniejsze są obsługa LTE oraz VoLTE. Warto również zweryfikować kartę SIM.
Szczególnie dobrze zrobić to w przypadku telefonu należącego do starszej osoby. Urządzenie może wyglądać na w pełni sprawne i nadal doskonale spełniać swoją podstawową funkcję, ale nie obsługiwać nowych standardów sieci.
Nie trzeba więc wymieniać każdego starszego telefonu tylko dlatego, że znika 3G. Najpierw należy sprawdzić jego możliwości oraz informacje przekazywane przez własnego operatora.
Proces wyłączania 3G będzie postępował. T-Mobile i Orange zakończyły już migrację, Play realizuje kolejne etapy, natomiast Plus przygotowuje dalsze zmiany. Dla większości abonentów będzie to przede wszystkim technologiczna zmiana w tle. Dla części posiadaczy najstarszych urządzeń może jednak oznaczać konieczność przygotowania się na wymianę sprzętu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.