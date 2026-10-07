Wracasz z pracy, a w kranie nie ma wody? Aż 96 adresów na liście
Dzisiejsze wyłączenia wody na Białołęce obejmują 96 adresów przy 5 ulicach. MPWiK zaplanowało je na środę, 7 października 2026 r., w godzinach powrotów z pracy. Oba wpisy w harmonogramie przewidują zakończenie przerwy o 20:00. Podajemy numery posesji, aby mieszkańcy mogli sprawdzić swój adres.
Aluzyjna, Anilinowa, Osiedle i Sprawna: 15:00-20:00
W tym przedziale godzinowym wykaz obejmuje 74 adresy:
- Aluzyjna: 1, 1A, 1B, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 5A, 5B, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 10, 10A, 13, 15, 15A, 17, 18, 18B, 18C, 19, 20, 20C, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 31B, 32, 34, 34A, 34B, 38.
- Anilinowa: 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 6, 8.
- Osiedle: 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 5, 5A, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
- Sprawna: 19.
Jesiennych Liści: 16:00-20:00
Osobne wyłączenie dotyczy 22 adresów przy ulicy Jesiennych Liści: 3B, 3C, 3D, 5A, 5B, 5C, 5D, 9A, 9B, 9C, 9D, 11A, 11B, 11C, 11D, 17A, 17B, 17C, 17D, 31, 33, 35.
Jak poradzić sobie podczas przerwy w dostawach?
Jeżeli po powrocie do mieszkania w kranie nie ma wody, w pierwszej kolejności warto sprawdzić pełny numer posesji na powyższej liście, łącznie z literą. Do picia i przygotowania posiłków można wykorzystać wodę butelkowaną albo zapas wcześniej zgromadzony w czystych pojemnikach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wodę do spłukiwania toalety warto przechowywać oddzielnie, aby nie pomylić jej z zapasem do spożycia. Pranie i zmywanie najlepiej przełożyć do czasu przywrócenia dostaw. Krany trzeba pozostawić zakręcone, szczególnie przed wyjściem z domu, aby po wznowieniu dostaw woda nie płynęła bez nadzoru.
Godzina zakończenia podana w wykazie jest terminem planowanym, dlatego aktualnego statusu trzeba szukać w komunikatach MPWiK. Jeśli po wskazanej porze woda nadal nie pojawi się w kranie, informacje można uzyskać pod bezpłatnym, całodobowym numerem 994. W budynku wielorodzinnym warto również skontaktować się z administracją, zwłaszcza gdy problem dotyczy tylko jednego lokalu lub części budynku. Informacje o ewentualnym zastępczym punkcie poboru wody należy sprawdzić u operatora. MPWiK wyjaśnia, że decyzje o podstawieniu beczkowozów podejmuje indywidualnie, uwzględniając między innymi zapotrzebowanie mieszkańców i dostępność pojazdów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.