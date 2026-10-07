Ogromna promocja w Biedronce. Bierzesz 4, za 2 nie płacisz. Trzeba się pospieszyć
Biedronka uruchomiła bardzo mocną promocję na paczkowane kabanosy. Klienci mogą skorzystać z akcji 2+2 gratis, co przy czterech produktach w tej samej cenie oznacza w praktyce nawet 50 proc. oszczędności. Jest jednak haczyk: promocja obowiązuje tylko do środy, 7 października. To ostatni dzień na skorzystanie z oferty.
Promocja jest częścią trwającego w Biedronce Festiwalu Wędlin. Zasady są proste: trzeba wybrać cztery dowolnie mieszane paczkowane kabanosy objęte akcją, a dwa najtańsze produkty otrzymamy gratis.
Kabanosy 2+2 gratis w Biedronce
Promocja obejmuje wszystkie paczkowane kabanosy uczestniczące w akcji. Na materiałach Biedronki widoczne są m.in. produkty marek Kraina Wędlin, Krakus i Tarczyński.
Co istotne, produktów nie trzeba kupować w jednym wariancie. Biedronka pozwala je dowolnie mieszać. Rabat naliczany jest proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne.
Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja.
Jest limit. Maksymalnie cztery produkty gratis dziennie
Sieć wprowadziła limit dzienny wynoszący 8 produktów na kartę Moja Biedronka, z czego maksymalnie 4 mogą zostać objęte gratisem.
Oznacza to, że jednego dnia można wykorzystać mechanizm 2+2 dwukrotnie.
Największą korzyść można uzyskać, wybierając cztery kabanosy kosztujące tyle samo. Wtedy wartość dwóch produktów zostanie objęta rabatem, a efektywna oszczędność na całym zestawie wyniesie 50 proc.
Trzeba się pospieszyć. Promocja kończy się dzisiaj
To najważniejsza informacja dla zainteresowanych ofertą. Akcja obowiązuje od 6 do 7 października, a więc środa jest jej ostatnim dniem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.