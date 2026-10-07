Ogromna promocja w Biedronce. Bierzesz 4, za 2 nie płacisz. Trzeba się pospieszyć

7 października 2026 16:42 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka uruchomiła bardzo mocną promocję na paczkowane kabanosy. Klienci mogą skorzystać z akcji 2+2 gratis, co przy czterech produktach w tej samej cenie oznacza w praktyce nawet 50 proc. oszczędności. Jest jednak haczyk: promocja obowiązuje tylko do środy, 7 października. To ostatni dzień na skorzystanie z oferty.

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szyld i logo sklepu Biedronka
Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja jest częścią trwającego w Biedronce Festiwalu Wędlin. Zasady są proste: trzeba wybrać cztery dowolnie mieszane paczkowane kabanosy objęte akcją, a dwa najtańsze produkty otrzymamy gratis.

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Kabanosy 2+2 gratis w Biedronce

Promocja obejmuje wszystkie paczkowane kabanosy uczestniczące w akcji. Na materiałach Biedronki widoczne są m.in. produkty marek Kraina Wędlin, Krakus i Tarczyński.

Co istotne, produktów nie trzeba kupować w jednym wariancie. Biedronka pozwala je dowolnie mieszać. Rabat naliczany jest proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne.

Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja.

Jest limit. Maksymalnie cztery produkty gratis dziennie

Sieć wprowadziła limit dzienny wynoszący 8 produktów na kartę Moja Biedronka, z czego maksymalnie 4 mogą zostać objęte gratisem.

Oznacza to, że jednego dnia można wykorzystać mechanizm 2+2 dwukrotnie.

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Największą korzyść można uzyskać, wybierając cztery kabanosy kosztujące tyle samo. Wtedy wartość dwóch produktów zostanie objęta rabatem, a efektywna oszczędność na całym zestawie wyniesie 50 proc.

Trzeba się pospieszyć. Promocja kończy się dzisiaj

To najważniejsza informacja dla zainteresowanych ofertą. Akcja obowiązuje od 6 do 7 października, a więc środa jest jej ostatnim dniem.

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