Warszawskie urzędy zamknięte 21 sierpnia. Tego dnia mieszkańcy nie załatwią spraw w urzędzie
W piątek, 21 sierpnia, Urząd m.st. Warszawy oraz wszystkie osiemnaście urzędów dzielnic stolicy będą nieczynne dla mieszkańców. To ważna data do zapisania w kalendarzu, zwłaszcza że tydzień wcześniej sytuacja w Warszawie wyglądała zupełnie inaczej – a łatwo się w tym pogubić.
Skąd bierze się ten dzień wolny?
Przyczyną jest mechanizm znany już z wcześniejszych tekstów o kalendarzu 2026 roku – 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego połączone z Wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny, w tym roku wypadło w sobotę. Zgodnie z artykułem 130 paragraf 2 Kodeksu pracy, święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy, co w praktyce oznacza obowiązek wyznaczenia przez pracodawcę dodatkowego dnia wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym. Prezydent m.st. Warszawy zdecydował zarządzeniem numer 1638/2025 z 4 grudnia 2025 roku, że w stołecznym ratuszu i urzędach dzielnic tym dniem będzie właśnie 21 sierpnia. Drugi taki dzień w tym roku wypadnie 28 grudnia, w zamian za drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, który również przypada w sobotę.
Dlaczego to może zaskoczyć? Bo tydzień wcześniej było odwrotnie
Warto pamiętać, że administracja rządowa – urzędy skarbowe, oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędy wojewódzkie czy placówki paszportowe – nie podlega zarządzeniu prezydenta Warszawy, tylko własnym, odrębnym przepisom. Te instytucje swój dodatkowy dzień wolny za sobotnie święto wyznaczyły na 14 sierpnia, czyli tydzień wcześniej niż warszawski ratusz. W efekcie mieszkaniec stolicy, który 14 sierpnia nie mógł załatwić sprawy w urzędzie skarbowym czy oddziale ZUS, tego samego dnia spokojnie załatwiłby sprawę meldunkową czy dowód osobisty w urzędzie dzielnicy – bo ten pracował normalnie. Tydzień później role się odwracają.
Co dokładnie będzie zamknięte 21 sierpnia?
Nieczynny będzie cały ratusz m.st. Warszawy oraz wszystkie osiemnaście urzędów dzielnic – od Bemowa, przez Mokotów, Ochotę, Pragę-Południe i Pragę-Północ, po Wolę, Żoliborz i pozostałe. Zamknięte pozostaną również działające przy urzędach dzielnic punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. Oznacza to, że tego dnia nie załatwisz w urzędzie dzielnicy spraw meldunkowych, nie odbierzesz dowodu osobistego, nie zarejestrujesz pojazdu, nie złożysz wniosku o dodatek mieszkaniowy czy inne świadczenie obsługiwane przez urząd miasta, ani nie skorzystasz z bezpłatnej porady prawnej organizowanej przy urzędzie dzielnicy.
Co pozostanie otwarte tego dnia?
W przeciwieństwie do ratusza, administracja rządowa 21 sierpnia będzie działać normalnie – urzędy skarbowe, oddziały ZUS, urząd wojewódzki oraz placówki paszportowe przyjmą mieszkańców bez zakłóceń, bo swój dzień wolny za sobotnie święto już wykorzystały tydzień wcześniej, 14 sierpnia. Działać ma też serwis Warszawa 19115, czyli miejska infolinia i platforma zgłoszeniowa – można więc zgłosić awarię, zadać pytanie czy skorzystać z dostępnych online usług, mimo że fizyczne okienka w urzędach Zaplanuj wizyty z rozbiciem na dwa różne tygodnie
Jeśli w najbliższych dniach musisz załatwić kilka spraw urzędowych naraz, rozpisz je sobie z uwzględnieniem tego, do jakiego rodzaju urzędu należą. Sprawy skarbowe, ubezpieczeniowe czy paszportowe załatwisz bez przeszkód 21 sierpnia, ale nie próbuj tego dnia iść do urzędu dzielnicy – zamiast tego zrób to wcześniej w tym tygodniu albo poczekaj do poniedziałku 24 sierpnia, gdy ratusz i urzędy dzielnic wrócą do normalnego funkcjonowania.
Jeśli sprawa nie jest pilna, rozważ załatwienie jej online przez Warszawa 19115 lub odpowiednią platformę elektroniczną, zamiast planować osobistą wizytą akurat na 21 sierpnia – to pozwoli uniknąć sytuacji, w której docierasz na miejsce i zastajesz zamknięte drzwi. Warto też zapamiętać sam mechanizm na przyszłość – skoro w tym roku Warszawa ma jeszcze jeden taki dzień, 28 grudnia, dobrze mieć to już teraz w kalendarzu, zamiast dowiadywać się o zamknięciu urzędu dopiero pod koniec roku, tuż przed samymi świętami.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.