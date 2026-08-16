Od poniedziałku klienci ruszą do Lidla. Gigantyczne promocje i produkty gratis
Lidl rozpoczyna nowy tydzień od serii mocnych promocji. Od poniedziałku 17 sierpnia klienci będą mogli kupić między innymi masło za 1,99 zł, winogrona za 5,99 zł za kilogram oraz skorzystać z ofert 1+1 gratis i 2+1 za grosz. Część okazji obowiązuje jednak tylko przez jeden dzień, a do uzyskania niektórych rabatów potrzebna będzie aplikacja Lidl Plus.
Największe zainteresowanie może pojawić się już w poniedziałek. Właśnie na 17 sierpnia Lidl przygotował kilka ofert jednodniowych na produkty, które regularnie trafiają do koszyków Polaków.
Masło za 1,99 zł. Oferta tylko w poniedziałek
Jedną z najmocniejszych promocji jest Masło Ekstra 83 proc. marki Mlekpol Mazurski Smak.
Standardowa cena podana w materiale promocyjnym wynosi 4,99 zł za opakowanie 200 g. W poniedziałek 17 sierpnia, po aktywowaniu odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus, cena spada o 60 proc., do 1,99 zł.
Promocja ma obowiązywać tylko tego dnia. Klienci planujący większe zakupy powinni wcześniej sprawdzić szczegółowe warunki oraz ewentualne limity w aplikacji.
Winogrona 60 proc. taniej
Kolejna jednodniowa oferta dotyczy winogron jasnych luzem.
Od poniedziałku 17 sierpnia kilogram owoców ma kosztować 5,99 zł. Według informacji przedstawionych przez sieć jest to obniżka o 60 proc. w stosunku do ceny przed promocją wynoszącej 14,99 zł za kilogram.
Także ta oferta ma obowiązywać wyłącznie w poniedziałek.
Pomidory 1+1 gratis
Lidl przygotował również promocję na pomidory truskawkowe w opakowaniach po 500 g.
Mechanizm jest prosty: przy zakupie 2 opakowań jedno z nich klient otrzyma gratis. Do skorzystania z promocji potrzebny jest aktywowany kupon w aplikacji Lidl Plus.
W materiale promocyjnym podano cenę regularną 17,38 zł za kilogram.
Wędliny 2+1 za grosz
Promocje obejmą również produkty mięsne. Wszystkie wędliny w plastrach marki Pikok w opakowaniach po 250 g zostały objęte akcją 2+1 za grosz.
Oznacza to, że przy zakupie 3 produktów promocyjnych jeden z nich można otrzymać za symboliczną kwotę.
Szczegółowe zasady akcji oraz lista produktów objętych ofertą powinny być dostępne w sklepach.
Pepsi w dużych butelkach w promocji
Od poniedziałku w ofercie znajdzie się również Pepsi XXL w butelkach o pojemności 2 x 2,5 l.
Przy zakupie 2 zestawów, czyli łącznie 4 butelek, cena promocyjna wynosi 15,38 zł za zestaw. Sieć informuje jednocześnie o konieczności spełnienia warunków promocji wskazanych w gazetce.
Mleko za 1,55 zł
Kolejna oferta może zainteresować osoby robiące większe zakupy spożywcze.
Mleko UHT 3,2 proc. Mlekovita i Łowicz w opakowaniach 1 l będzie można kupić w cenie 1,55 zł za sztukę. To rabat 61 proc. względem wskazanej ceny regularnej 3,99 zł.
Promocja wymaga aktywowania kuponu w Lidl Plus i zakupu 6 sztuk.
Ta oferta ma obowiązywać od poniedziałku 17 sierpnia do soboty 22 sierpnia.
Lody również mocno przecenione
Od 17 do 22 sierpnia promocją zostaną objęte także wszystkie wielopaki lodów Bon Gelati i Gelatelli.
Po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus drugi, tańszy produkt ma być przeceniony o 70 proc.
To kolejna oferta, w której przed zakupem warto dokładnie sprawdzić zasady naliczania rabatu.
Mięso taniej z aplikacją
W gazetce znalazła się również promocja na kurczaka.
Rzeźnik Polski, kurczak, uda lub podudzia XXL w opakowaniu 1 kg będą dostępne w cenie 6,49 zł za kilogram. Według materiału Lidla cena przed obniżką wynosiła 13,89 zł za kilogram.
Także tutaj niższa cena jest związana z aktywowaniem kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Poniedziałek może przyciągnąć wielu klientów
Najciekawsze oferty zostały skumulowane na poniedziałek 17 sierpnia. Masło za 1,99 zł, winogrona za 5,99 zł za kilogram oraz pomidory w promocji 1+1 gratis to produkty, które mogą wzbudzić duże zainteresowanie.
Trzeba jednak uważać na warunki. Część promocji obowiązuje tylko 17 sierpnia, inne potrwają do 22 sierpnia. W przypadku wielu produktów konieczne jest również posiadanie aplikacji Lidl Plus i wcześniejsze aktywowanie odpowiedniego kuponu.
Przed zakupami dobrze więc otworzyć aplikację i sprawdzić szczegóły konkretnej promocji, w tym limity oraz dostępność produktów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.