Przekraczasz próg dochodowy? Nadal możesz dostać kilka tysięcy złotych. Czasu nie pozostało dużo
Wielu mieszkańców Warszawy, którzy sprawdzili próg dochodowy uprawniający do bonu ciepłowniczego i stwierdzili, że nieznacznie go przekraczają, rezygnuje z założenia wniosku, zakładając automatyczną odmowę. To błąd, który może kosztować nawet kilkaset złotych – w programie działa mechanizm, dzięki któremu przekroczenie progu wcale nie oznacza utraty całego świadczenia.
Ile dokładnie wynoszą progi dochodowe?
Kryterium dochodowe uprawniające do bonu ciepłowniczego wynosi 3272,69 złotych netto miesięcznie w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 2454,52 złotych netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Pod uwagę bierze się przeciętny miesięczny dochód osiągnięty w całym 2025 roku, obliczany według zasad przyjętych w przepisach o świadczeniach rodzinnych. To istotne rozróżnienie – dochód jednoosobowego gospodarstwa liczony jest w całości, a w gospodarstwie wieloosobowym próg odnosi się do kwoty przypadającej na każdą osobę z osobna, a nie do sumy dochodów całej rodziny.
Jak działa zasada „złotówka za złotówkę”?
Jak wprost wyjaśnia Ministerstwo Energii, przekroczenie progu dochodowego nie oznacza automatycznego odrzucenia wniosku. W takiej sytuacji zastosowanie znajduje mechanizm zwany potocznie zasadą złotówka za złotówkę – kwota przysługującego bonu zostaje pomniejszona dokładnie o tyle, o ile przekroczony został ustawowy limit dochodu. Jeśli więc gospodarstwo domowe przekracza próg o 100 złotych miesięcznie, kwota bonu zostanie pomniejszona właśnie o 100 złotych – nie więcej, nie mniej. To rozwiązanie eliminuje efekt tak zwanego progu podatkowego, w którym nawet symboliczne przekroczenie limitu o kilka złotych oznaczałoby utratę całego świadczenia.
Konkretny przykład liczbowy
Załóżmy, że osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe ma dochód w wysokości 3372,69 złotych miesięcznie – a więc dokładnie 100 złotych powyżej ustawowego progu 3272,69 złotych. Jeśli cena ciepła w jej budynku mieści się w przedziale uprawniającym do bonu w podstawowej wysokości 2000 złotych, to po zastosowaniu zasady złotówka za złotówkę otrzyma ona bon pomniejszony właśnie o tę nadwyżkę – czyli 1900 złotych. Nie jest to więc utrata całego świadczenia, tylko jego proporcjonalne zmniejszenie o dokładnie tyle, o ile przekroczono próg.
Gdzie jest granica opłacalności – reguła 20 złotych
Mechanizm złotówka za złotówkę nie działa jednak w nieskończoność. Ustawa przewiduje dolny próg wypłaty w wysokości 20 złotych – jeśli po odjęciu nadwyżki dochodu od kwoty bazowej bonu wyszłaby kwota niższa niż 20 złotych, świadczenie w ogóle nie zostanie wypłacone. Wracając do poprzedniego przykładu – gdyby dochód tej samej osoby przekraczał próg nie o 100, lecz o 1990 złotych, to od bonu bazowego w wysokości 2000 złotych należałoby odjąć 1990 złotych, co dałoby zaledwie 10 złotych – a to mniej niż wymagane minimum, więc bon w ogóle nie zostałby przyznany. W praktyce oznacza to, że im wyższy bon bazowy przysługujący na podstawie ceny ciepła w danym budynku, tym większa nadwyżka dochodu wciąż pozwala na otrzymanie choćby części świadczenia.
Ile wynosi bon bazowy, zanim zostanie pomniejszony
Kwota bazowa bonu, od której odejmuje się ewentualną nadwyżkę dochodu, zależy od ceny ciepła obowiązującej w konkretnym budynku. Przy cenie ciepła powyżej 170 złotych za gigadżul, ale nieprzekraczającej 200 złotych, bon bazowy wynosi 1000 złotych. Przy cenie powyżej 200, ale nieprzekraczającej 230 złotych za gigadżul, bon bazowy rośnie do 2000 złotych. Dla najwyższych cen ciepła, przekraczających 230 złotych za gigadżul, bon bazowy sięga maksymalnych 3500 złotych. Im wyższa kwota bazowa, tym większy margines na ewentualne przekroczenie progu dochodowego bez utraty prawa do świadczenia.
Nie rezygnuj z wniosku bez policzenia dokładnej kwoty
Jeśli sprawdziłeś swój dochód i okazało się, że nieznacznie przekracza on próg 3272,69 złotych dla gospodarstwa jednoosobowego albo 2454,52 złotych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, nie rezygnuj automatycznie ze złożenia wniosku. Policz dokładnie, o ile przekraczasz próg, sprawdź, w jakim przedziale cenowym mieści się cena ciepła w Twoim budynku, a następnie odejmij nadwyżkę od odpowiedniej kwoty bazowej – jeśli wynik wynosi co najmniej 20 złotych, wciąż masz prawo do wypłaty, choć niższej niż pełna kwota.
Pamiętaj, że wniosek o bon ciepłowniczy za 2026 rok można składać wyłącznie od 1 lipca do 31 sierpnia tego roku, a spóźnienie choćby o jeden dzień oznacza utratę prawa do świadczenia niezależnie od sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Jeśli masz wątpliwości co do dokładnego wyliczenia swojej sytuacji, warto zgłosić się z pytaniem bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla Twojej dzielnicy, zamiast samodzielnie zakładać, że przekroczenie progu automatycznie wyklucza Cię z programu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.