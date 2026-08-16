Alert pogodowy. Pilne ostrzeżenie IMGW dla Mazowsza i dużej części Polski
IMGW wydał nowe ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem. Alerty obejmują dużą część kraju, w tym Mazowsze i Warszawę. Najpoważniejsze ostrzeżenia 2. stopnia obowiązują na południu Polski. W centrum i na wschodzie kraju wprowadzono ostrzeżenia 1. stopnia.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że zagrożenie związane z wysoką temperaturą obejmuje wiele województw. Mapa opublikowana przez IMGW pokazuje duży obszar kraju oznaczony kolorem żółtym i pomarańczowym.
IMGW ostrzega przed upałem
Najpoważniejsza sytuacja dotyczy południowej części Polski. Ostrzeżenia 2. stopnia rozciągają się od Opolszczyzny i Śląska, przez Małopolskę i województwo świętokrzyskie, aż po Podkarpacie.
Oznacza to większe prawdopodobieństwo wystąpienia bardzo wysokiej temperatury i warunków, które mogą być szczególnie uciążliwe w ciągu dnia.
Ostrzeżenia 1. stopnia obowiązują z kolei na wschodzie kraju, w części centrum oraz miejscami na południu.
Warszawa także objęta ostrzeżeniem
Z mapy opublikowanej przez IMGW wynika, że ostrzeżeniem objęte jest również Mazowsze, w tym Warszawa.
Mieszkańcy stolicy i regionu powinni więc przygotować się na wysoką temperaturę. Szczególnie trudne warunki mogą występować w godzinach popołudniowych, gdy nagrzane ulice, place i budynki dodatkowo podnoszą odczuwalną temperaturę.
W dużych miastach problem może być bardziej odczuwalny ze względu na zjawisko miejskiej wyspy ciepła.
Drugi stopień oznacza poważniejsze zagrożenie
IMGW stosuje trzy stopnie ostrzeżeń meteorologicznych.
Pierwszy stopień oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Drugi stopień wskazuje już na większe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk mogących powodować poważniejsze skutki.
Dlatego mieszkańcy południowej Polski powinni szczególnie uważnie śledzić aktualizacje komunikatów IMGW.
Szczegółowe godziny obowiązywania alertów mogą różnić się w zależności od powiatu.
Co robić podczas upału?
Przy bardzo wysokiej temperaturze najważniejsze jest ograniczenie długiego przebywania w pełnym słońcu, szczególnie w godzinach największego nagrzania.
Warto również pamiętać o regularnym piciu wody oraz o pozostawianiu zwierząt i dzieci wyłącznie w bezpiecznych, chłodniejszych miejscach.
Samochód może nagrzać się w bardzo krótkim czasie, dlatego pod żadnym pozorem nie należy pozostawiać w nim dzieci ani zwierząt, nawet na kilka minut.
W Warszawie szczególną uwagę warto zwrócić także na osoby starsze, które mogą gorzej znosić wysoką temperaturę.
IMGW apeluje o śledzenie komunikatów
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przypomina, że dokładny zasięg oraz czas obowiązywania ostrzeżeń może różnić się w poszczególnych powiatach.
Dlatego przed wyjściem z domu lub planowaniem dłuższej podróży warto sprawdzić aktualne komunikaty dla swojego regionu.
Najważniejsze jest to, że fala wysokich temperatur obejmuje obecnie znaczną część kraju, a na południu Polski obowiązują już ostrzeżenia 2. stopnia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz na Mazowszu, w Warszawie, na wschodzie lub południu Polski, przygotuj się na bardzo ciepły dzień i ogranicz aktywność w godzinach największego upału.
Warto mieć przy sobie wodę, unikać długiego przebywania na słońcu i sprawdzać najnowsze komunikaty IMGW, ponieważ sytuacja może się zmieniać wraz z kolejnymi aktualizacjami prognoz.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.