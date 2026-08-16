Za śmieci możesz zapłacić 214 zł miesięcznie. Wystarczy nieuwaga – i to niekoniecznie Twoja
Standardowa opłata za odbiór odpadów w Warszawie wynosi obecnie 107 złotych miesięcznie dla gospodarstwa w domu jednorodzinnym i 85 złotych w zabudowie wielolokalowej. Wystarczy jednak, że ktoś w budynku źle posegreguje śmieci, żeby ta kwota się podwoiła – do 214 lub 170 złotych. Najbardziej niepokojące jest jednak to, że w blokach i kamienicach ta wyższa opłata wcale nie dotyka wyłącznie osoby, która popełniła błąd.
Jak to formalnie działa?
Podstawą jest artykuł 5 ustęp 1 punkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładający na właścicieli nieruchomości obowiązek selektywnego zbierania odpadów zgodnie z regulaminem gminy. Gdy ten obowiązek nie jest dopełniony, prezydent miasta – a w praktyce upoważnieni urzędnicy – wszczyna postępowanie administracyjne i wydaje decyzję określającą podwyższoną, dwukrotną opłatę za konkretny miesiąc lub miesiące, w których stwierdzono nieprawidłową segregację. To nie jest więc automatyczna kara naliczana z automatu przy pierwszym podejrzeniu – wymaga formalnego postępowania i decyzji administracyjnej, którą, tak jak każdą inną decyzję urzędu, można zaskarżyć.
W blokach płacą wszyscy, nawet ci, którzy segregują bez zarzutu
To sedno problemu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. W odróżnieniu od domu jednorodzinnego, gdzie odpowiedzialność za segregację i tak spoczywa na całym gospodarstwie domowym pod jednym adresem, w bloku czy kamienicy podwyższona opłata jest naliczana na całą nieruchomość – czyli na wszystkich mieszkańców razem, niezależnie od tego, kto konkretnie wrzucił coś do złego pojemnika. Jak wskazywano już w oficjalnej odpowiedzi resortu klimatu na poselską interpelację w tej sprawie, obowiązujące przepisy nie pozwalają podzielić mieszkańców na segregujących i niesegregujących, ponieważ sama segregacja jest obowiązkiem ustawowym nałożonym na całą nieruchomość, a nie na pojedyncze gospodarstwo. W praktyce oznacza to, że nawet mieszkaniec skrupulatnie segregujący odpady przez cały rok może zapłacić dwukrotnie wyższą stawkę z powodu jednego zaniedbania sąsiada, którego nigdy nie widział na oczy.
Kto naprawdę decyduje, ile konkretnie zapłacisz?
Mało kto wie, że sama decyzja urzędu o podwyższonej opłacie dla całej nieruchomości to dopiero połowa historii. Jak precyzuje oficjalna informacja Warszawa 19115, to właściciel nieruchomości – czyli wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa – decyduje o tym, jak rozdzielić tę podwyższoną kwotę na poszczególnych mieszkańców. Gmina nakłada opłatę zbiorczo na cały budynek, ale to zarząd wspólnoty lub spółdzielni ustala, czy rozłoży ją równo na wszystkich, proporcjonalnie do udziałów, czy w jakikolwiek inny sposób przewidziany w wewnętrznym regulaminie. To oznacza, że dwóch mieszkańców podobnych budynków, w których zdarzył się identyczny incydent z segregacją, może ostatecznie zapłacić zupełnie różne kwoty – w zależności od tego, jaką politykę rozliczeń przyjął akurat ich zarządca.
Nawet nagranie winnego sąsiada nie zawsze pomoże
Część zdesperowanych wspólnot próbowała już radzić sobie z tym problemem, instalując monitoring przy altankach śmietnikowych, żeby zidentyfikować konkretnych sprawców złej segregacji. Jak wynika z cytowanej wcześniej interpelacji poselskiej, nawet gdy takie nagrania rzeczywiście pozwoliły ustalić winnego mieszkańca, samo to nie zmieniało faktu, że wobec gminy odpowiedzialność i tak pozostawała zbiorowa – przepisy nie przewidują mechanizmu, który pozwoliłby wyłączyć konkretną osobę z podwyższonej opłaty nałożonej na całą nieruchomość. Nagranie może co najwyżej pomóc zarządcy w wewnętrznym rozliczeniu kosztów między mieszkańcami, jeśli regulamin wspólnoty na to pozwala, ale nie zwalnia samej nieruchomości z zapłaty podwyższonej stawki do gminy.
Czy to sprawiedliwe – spór, który wciąż trwa
Sam mechanizm odpowiedzialności zbiorowej budzi kontrowersje od lat. Twórcy przepisów argumentowali, że ankiety i sygnały od mieszkańców oraz zarządców nieruchomości jednoznacznie wskazywały kryterium cenowe jako najskuteczniejszą metodę zachęcania do prawidłowej segregacji. Krytycy odpowiadają, że obciążanie podwyższoną opłatą również tych mieszkańców, którzy segregują odpady bez zarzutu, jest głęboko niesprawiedliwe i w rzeczywistości może działać odwrotnie do zamierzonego celu – zamiast motywować do segregacji, zniechęca sumiennych mieszkańców, którzy i tak nie mają realnego wpływu na zachowanie sąsiadów.
Jak zarządcy próbują się bronić?
Wspólnoty i spółdzielnie, które chcą ograniczyć ryzyko podwyższonej opłaty, sięgają po kilka sprawdzonych rozwiązań. Podstawą jest aktualna, czytelna instrukcja segregacji wywieszona bezpośrednio przy altance śmietnikowej, zgodna z obowiązującym w danym roku wykazem frakcji – to element, który w razie kontroli i ewentualnego postępowania administracyjnego stanowi pierwszą linię obrony zarządcy, pokazującą, że mieszkańcy zostali prawidłowo poinformowani o zasadach. Równie ważne jest dokumentowanie wszelkich działań informacyjnych wobec lokatorów – komunikatów na tablicy ogłoszeń, maili czy pism, które można przedstawić urzędowi jako dowód należytej staranności zarządcy w egzekwowaniu obowiązku segregacji.
Chroń się, nawet jeśli winy nie ponosisz
Jeśli mieszkasz w bloku lub kamienicy, Twoja własna, wzorowa segregacja niestety nie daje pełnej gwarancji, że unikniesz podwyższonej opłaty – ale nie oznacza to, że nie masz żadnego wpływu na sytuację. Sprawdź, czy w Twojej altance śmietnikowej wisi aktualna, czytelna instrukcja segregacji, a jeśli jej brakuje albo jest nieaktualna, zgłoś to zarządcy na piśmie – to jednocześnie zwiększa szansę na uniknięcie kontroli i buduje dokumentację, która może się przydać, gdyby sprawa trafiła do postępowania administracyjnego.
Jeśli podejrzewasz, że problem w Twoim budynku wynika z konkretnych, powtarzających się zaniedbań, warto zgłosić to zarządowi wspólnoty czy spółdzielni, zamiast czekać na kontrolę i podwyższoną opłatę dla całej nieruchomości – zapytaj też wprost, jaką politykę rozliczania takiej opłaty przyjął zarządca w wewnętrznym regulaminie, bo to on, a nie miasto, decyduje ostatecznie o podziale kosztów między poszczególnych mieszkańców. Warto również regularnie uczestniczyć w zebraniach wspólnoty i domagać się jasnych zasad w tej sprawie, zanim jeden nieuważny sąsiad podwoi rachunek dla całego budynku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.