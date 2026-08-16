W poniedziałek tłumy mogą ruszyć do Biedronki. 1+1 gratis i mocne obniżki od 17 sierpnia
Biedronka rozpoczyna w poniedziałek 17 sierpnia kolejną serię promocji. Tym razem na liście znalazły się produkty, które regularnie trafiają do polskich koszyków: wędliny, ser, środki czystości oraz sezonowa kukurydza. Przy części ofert drugi produkt dostaniemy gratis, ale trzeba uważać na warunki promocji i limity.
Najwięcej można zaoszczędzić przy zakupie dwóch sztuk. Akcje mają obowiązywać od poniedziałku, a część z nich potrwa do soboty 22 sierpnia.
Kukurydza 1+1 gratis. Każda wychodzi po 2,99 zł
Jedną z ofert, która może przyciągnąć klientów już w poniedziałek, jest świeża kukurydza w kolbach.
Promocja obowiązuje od 17 do 19 sierpnia i działa w formule 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch sztuk każda kosztuje w przeliczeniu 2,99 zł.
Cena jednej sztuki bez promocji wynosi 5,99 zł.
To szczególnie atrakcyjna oferta w środku sezonu grillowego i wakacyjnego. Biedronka zaznacza jednocześnie, że produkt jest dostępny do wyczerpania zapasów.
Kiełbasa Śląska 1+1 gratis
Kolejna promocja obejmuje Kiełbasę Śląską Kraina Wędlin w opakowaniu 550 g.
Od 17 do 22 sierpnia obowiązuje mechanizm 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch opakowań każde kosztuje w przeliczeniu 6,82 zł.
Cena pojedynczego opakowania bez promocji wynosi 13,64 zł.
Tutaj pojawia się jednak istotny warunek. Z oferty można skorzystać z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Obowiązuje również dzienny limit 6 sztuk na kartę.
Kiełbasa Myśliwska. Druga aż 54 proc. taniej
Na promocję trafiła również Kiełbasa Myśliwska Kraina Wędlin Select w opakowaniu 270 g.
Druga sztuka ma być 54 proc. tańsza. Przy zakupie dwóch opakowań każde kosztuje średnio 8,99 zł.
Cena jednego opakowania poza promocją wynosi 12,45 zł.
Także w tym przypadku konieczne jest skorzystanie z karty Moja Biedronka lub aplikacji. Dzienny limit wynosi 6 sztuk na kartę.
Domestos 1+1 gratis. Można mieszać warianty
Nie tylko żywność została objęta dużymi rabatami.
Od 17 do 22 sierpnia Biedronka oferuje płyn do toalet Domestos o pojemności 1 l w promocji 1+1 gratis.
Przy zakupie dwóch produktów każda butelka kosztuje w przeliczeniu 7,99 zł. Co istotne, zgodnie z informacją zamieszczoną przy promocji można dowolnie mieszać dostępne rodzaje.
Oferta wymaga karty Moja Biedronka lub aplikacji. Obowiązuje limit 2 sztuk dziennie na kartę.
Ser w plastrach za 7,49 zł
Na liście znalazł się również ser w plastrach Mlekovita. Promocja obejmuje warianty Morski i Gouda.
Przy zakupie dwóch opakowań każde kosztuje 7,49 zł.
Dla porównania, widoczna na ofercie cena Morskiego poza limitem wynosi 15,99 zł, natomiast Goudy 14,89 zł. Również tutaj potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka, a limit wynosi 6 sztuk dziennie na kartę.
Poniedziałek może oznaczać większy ruch w sklepach
Promocje typu 1+1 gratis należą do tych, które szczególnie zwracają uwagę klientów. Tym razem jednocześnie objęto nimi kilka zupełnie różnych kategorii.
To może sprawić, że już w poniedziałek zainteresowanie częścią produktów będzie duże. Szczególnie że sieć przy prezentowanych ofertach zastrzega dostępność produktów do wyczerpania zapasów.
W Warszawie, gdzie wiele sklepów Biedronki obsługuje bardzo dużą liczbę klientów, najbardziej poszukiwane produkty mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem od pierwszych godzin obowiązywania akcji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy w Biedronce od poniedziałku 17 sierpnia, zwróć uwagę przede wszystkim na mechanizm poszczególnych promocji.
Kukurydza objęta jest ofertą 1+1 gratis od 17 do 19 sierpnia. Kiełbasa Śląska i Domestos również dostępne są w formule 1+1 gratis, ale w ich przypadku promocja trwa od 17 do 22 sierpnia i wymaga spełnienia wskazanych warunków.
Przy Kiełbasie Myśliwskiej drugi produkt jest 54 proc. tańszy, natomiast przy zakupie dwóch opakowań sera Mlekovita cena każdego wynosi 7,49 zł.
Przed zapłatą warto sprawdzić, czy karta Moja Biedronka lub aplikacja została prawidłowo przypisana do transakcji. Trzeba też zwracać uwagę na limity, bo w kilku z przedstawionych ofert liczba produktów dostępnych w promocyjnych warunkach jest ograniczona.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.