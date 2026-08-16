Zacznie sie w poniedziałek w Aldi. Gigantyczne promocje. Ludzie pobiegną na zakupy
Od poniedziałku 17 sierpnia w sklepach ALDI zaczyna się nowa seria promocji. W gazetce pojawiły się produkty przecenione nawet o kilkadziesiąt procent, a przy części ofert trzeba kupić określoną liczbę sztuk. Wśród najmocniej przecenionych produktów są kawa, ogórki gruntowe, mięso oraz woda mineralna. Oficjalna strona sieci potwierdza ceny i warunki najważniejszych promocji.
Kawa 66 proc. taniej. Jest jednak ważny warunek
Jedną z najmocniejszych pozycji nowej gazetki jest kawa mielona Woseba Mocca Fix Gold w opakowaniu 500 g.
Cena regularna wskazana przez ALDI wynosi 35,99 zł za opakowanie. W promocji co drugi produkt kosztuje 11,99 zł. Sieć reklamuje tę ofertę jako 66 proc. taniej na drugi produkt. Promocja rozpoczyna się 17 sierpnia.
To właśnie przy takich ofertach trzeba jednak dokładnie czytać warunki. Cena 11,99 zł nie oznacza bowiem, że pojedyncze opakowanie kupimy za taką kwotę.
Ogórki gruntowe za 4,99 zł za kilogram
Mocna promocja czeka również osoby planujące zakup świeżych warzyw. Ogórki gruntowe zostały przecenione o 50 proc.
Od 17 sierpnia kilogram ma kosztować 4,99 zł zamiast wskazanej przez sieć wcześniejszej ceny 9,99 zł. Informację tę potwierdza oficjalna strona ALDI.
To może zainteresować szczególnie osoby przygotowujące domowe przetwory. Sierpień to okres, w którym wiele gospodarstw domowych kupuje ogórki w większych ilościach.
Polędwiczki z piersi kurczaka za 7,99 zł
Kolejna oferta obejmuje polędwiczki z piersi kurczaka marki Mięsne Specjały. Opakowanie waży 400 g.
Przy zakupie 2 opakowań cena jednej sztuki spada do 7,99 zł. Cena regularna wskazana przez sieć wynosi 11,99 zł. Oznacza to obniżkę o 33 proc. przy spełnieniu warunku promocji.
W przeliczeniu cena promocyjna wynosi 19,98 zł za kilogram.
Muszynianka za 1,99 zł. Trzeba kupić 12 butelek
Promocją objęto także wodę mineralną Muszynianka w butelkach 1,5 l.
Przy zakupie 12 sztuk jedna butelka kosztuje 1,99 zł. Standardowa cena wskazana w ofercie wynosi 3,29 zł. Daje to 39 proc. obniżki.
Za 12 butelek w promocji zapłacimy więc 23,88 zł.
Ser Królewski również mocno przeceniony
W gazetce znalazł się także Ser Królewski marki Sierpc w opakowaniu 135 g. Cena promocyjna przy zakupie 3 sztuk wynosi 3,99 zł za opakowanie. Na grafice sieć wskazuje obniżkę o 38 proc.
Wśród przecenionych produktów znalazły się również rybne złote paluszki Frosta. Przy zakupie drugiego produktu sieć przewiduje obniżkę jego ceny o 80 proc.
Są też promocje 1+1 gratis i 6+4 gratis
Na tym oferta się nie kończy. W gazetce ALDI znalazły się również promocje wielosztukowe.
Oliwa z oliwek extra virgin Lyttos Grecka została objęta akcją 1+1 gratis, podobnie jak papier toaletowy Kokett. W przypadku piwa Budweiser pojawia się natomiast mechanizm 6+4 gratis.
W każdym przypadku przed włożeniem produktów do koszyka trzeba sprawdzić szczegółowe warunki, w tym limity zakupowe i wymagane liczby produktów.
Od środy kolejna oferta
Nowa gazetka nie ogranicza się do żywności. Od środy 19 sierpnia w sprzedaży mają pojawić się także spodnie dresowe i bluzy męskie oraz damskie. Na przedstawionej gazetce komplet został wyceniony na 29,99 zł.
ALDI zapowiada ponadto kolejne oferty od 19 sierpnia, między innymi na kawę ziarnistą Tchibo przecenioną o 51 proc., lody Bracia Koral tańsze o 47 proc. oraz kurki przecenione o 56 proc.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz większe zakupy, warto przed wyjściem przygotować listę i przede wszystkim sprawdzić warunki poszczególnych promocji. Najniższa widoczna cena często obowiązuje dopiero przy zakupie 2, 3 albo nawet 12 sztuk.
Od poniedziałku 17 sierpnia szczególną uwagę warto zwrócić na ogórki gruntowe za 4,99 zł/kg, polędwiczki z piersi kurczaka za 7,99 zł przy zakupie 2 opakowań, Muszyniankę za 1,99 zł przy zakupie 12 butelek oraz promocję na kawę Woseba, w której co drugie opakowanie kosztuje 11,99 zł.
Trzeba też pamiętać o dostępności. ALDI informuje, że artykuły promocyjne występują w ograniczonej ilości i mogą zostać wyprzedane.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.