Masz taki PIN do karty? Lepiej zmień go natychmiast. Złodziej może zacząć właśnie od tych kombinacji
Cztery cyfry mają chronić dostęp do naszych pieniędzy, ale niektóre kombinacje są tak popularne, że ich używanie znacząco ułatwia zadanie osobie próbującej odgadnąć PIN. Na czele listy znajduje się słynne 1234. Bardzo wysoko są również 1111, 0000, 1212 oraz inne powtarzalne ciągi. Problemem mogą być też daty urodzenia i wzory tworzone na klawiaturze. Jeśli rozpoznajesz swój PIN na tej liście, warto go zmienić.
Kod PIN ma zaledwie cztery cyfry, ale liczba możliwych kombinacji jest całkiem pokaźna – od 0000 do 9999 daje ich dokładnie 10 tysięcy.
Teoretycznie, gdyby ludzie wybierali je całkowicie losowo, prawdopodobieństwo trafienia konkretnego kodu przy jednej próbie wynosiłoby zaledwie 1 do 10 000.
Problem polega na tym, że ludzie nie zachowują się losowo.
Wybieramy liczby łatwe do zapamiętania. A skoro miliony ludzi wpadają na te same pomysły, powstaje lista kodów zdecydowanie bardziej przewidywalnych od pozostałych.
1234 bije wszystkie rekordy
Jedna z najbardziej znanych analiz została przeprowadzona na zbiorze około 3,4 mln ujawnionych czterocyfrowych kodów.
Wyniki były uderzające.
Najpopularniejszą kombinacją okazało się:
1234 – około 10,7 proc.
Na drugim miejscu znalazło się:
1111 – około 6 proc.
A na trzecim:
0000 – około 1,9 proc.
Oznacza to, że trzy banalne kombinacje stanowiły ogromną część analizowanego zbioru. Samo 1234 występowało nieporównywalnie częściej, niż należałoby oczekiwać przy losowym wybieraniu czterech cyfr.
Tych PIN-ów lepiej unikać
Wśród 20 najczęściej występujących kodów znalazły się:
1234
1111
0000
1212
7777
1004
2000
4444
2222
6969
9999
3333
5555
6666
1122
1313
8888
4321
2001
1010
Lista pokazuje bardzo wyraźną prawidłowość.
Ludzie lubią powtarzać cyfry, tworzyć proste sekwencje albo wybierać liczby, które mają dla nich jakieś znaczenie.
I właśnie tego należy unikać.
Banki również wprost ostrzegają przed takimi kombinacjami. BNP Paribas jako przykłady łatwych do odgadnięcia PIN-ów wymienia m.in. 1111, 1234 oraz rok urodzenia.
Rok urodzenia też nie jest dobrym pomysłem
PIN 1983, 1975 czy 1995 może wydawać się znacznie rozsądniejszy niż 1234.
Problem w tym, że dla osoby znającej właściciela karty może być bardzo przewidywalny.
Rok urodzenia często można znaleźć w internecie, mediach społecznościowych albo wywnioskować na podstawie podstawowych informacji o danej osobie.
Podobnie jest z datami urodzin dzieci, rocznicami czy innymi ważnymi datami.
W analizach czterocyfrowych kodów wyraźnie widoczna była zwiększona popularność kombinacji przypominających lata.
Dlatego PIN nie powinien być bezpośrednio związany z łatwą do ustalenia informacją o właścicielu karty.
Uważaj również na wzory na klawiaturze
Jest jeszcze jedna pułapka.
PIN nie musi wyglądać banalnie, żeby był przewidywalny.
Przykładem jest 2580.
Na typowej klawiaturze numerycznej cyfry 2, 5, 8 i 0 znajdują się w jednej pionowej linii. Kod jest bardzo łatwy do zapamiętania właśnie dlatego, że tworzy charakterystyczny ruch palca.
Podobny problem dotyczy sekwencji w rodzaju 4321 czy kodów składających się z dwóch powtarzających się par.
Dlaczego to ma znaczenie, skoro karta blokuje się po błędnych próbach?
Można zapytać: skoro bank ogranicza liczbę prób wpisania PIN-u, po co się tym przejmować?
Właśnie dlatego, że liczba prób jest ograniczona.
Osoba mająca cudzą kartę nie musi rozpoczynać zgadywania od przypadkowego numeru w rodzaju 5837. Jeżeli zna statystyczne zachowania użytkowników, może zacząć od najbardziej oczywistych kombinacji.
Dlatego przewidywalność PIN-u zmniejsza bezpieczeństwo zapewniane przez ograniczoną liczbę prób.
Bank Gospodarstwa Krajowego przypomina, że po trzech błędnych próbach wprowadzenia PIN-u karta zostaje zablokowana. Zasady mogą zależeć od konkretnego banku i rodzaju karty.
Nie zapisuj PIN-u razem z kartą
Nawet doskonały PIN przestaje być zabezpieczeniem, jeżeli jego właściciel zapisze go na kartce schowanej w tym samym portfelu.
Związek Banków Polskich zaleca, aby zapamiętać PIN i nie zapisywać go na karcie ani nie przechowywać razem z kartą.
Podczas wpisywania kodu w bankomacie lub terminalu należy również zasłaniać klawiaturę.
To zabezpiecza nie tylko przed osobą stojącą obok. Może również utrudnić przechwycenie kodu przy wykorzystaniu urządzeń lub kamer zamontowanych przez przestępców.
Masz 1234, 1111 albo datę urodzenia? Warto to zmienić
Nie istnieje magiczny czterocyfrowy PIN, którego absolutnie nie da się odgadnąć. Można jednak bardzo utrudnić zadanie osobie, która spróbuje dostać się do naszych pieniędzy.
Najlepiej unikać:
prostych sekwencji, czterech identycznych cyfr, powtarzających się par, lat i dat związanych z właścicielem karty oraz charakterystycznych wzorów na klawiaturze.
Nie warto również kopiować z internetu rzekomo „najbezpieczniejszego PIN-u”. Gdy konkretna kombinacja zostaje publicznie wskazana jako wyjątkowo rzadka, przestaje być dobrym sekretem.
Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest własny, trudny do przewidzenia kod, niezwiązany z publicznie dostępnymi informacjami o właścicielu karty.
Jeżeli natomiast Twój PIN to 1234, 1111, 0000 albo inna kombinacja z czołówki najpopularniejszych kodów, warto potraktować to jako sygnał do zmiany.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.