Tanie drewno na zimę i dopłaty do rachunków. Sprawdź, jak je zdobyć i zrealizować procedurę krok po kroku
Zbliżający się sezon grzewczy skłania miliony gospodarstw domowych oraz seniorów do poszukiwania oszczędności na zakupie opału. Wobec rosnących cen węgla, pelletu i gazu ogromną popularnością cieszy się tzw. samowyrób drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, potocznie nazywany programem „Chrust Plus”. Ponadto osoby w trudnej sytuacji materialnej lub posiadające odpowiednie uprawnienia mogą skorzystać z dopłat finansowych oraz ryczałtów oferowanych przez ośrodki pomocy społecznej i ZUS.
Legalny samowyrób drewna M2. Procedura leśna, ceny i sankcje karne
Pozyskiwanie gałęziówki (drewna małowymiarowego klasy M2) po ścinkach i zrębach jest oficjalną procedurą regulowaną przez ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.). Warto pamiętać, że samowolne wkraczanie do lasu z narzędziami i wywóz chrustu stanowi przestępstwo lub wykroczenie kradzieży mienia leśnego (art. 29 i 30 ustawy o lasach), za co Straż Leśna wystawia mandaty karne, a sprawy mogą trafiać do sądu.
Aby legalnie pozyskać opał prosto z lasu, należy przejść ścisłą procedurę administracyjno-terenową:
- Zgłoszenie u leśniczego – należy skontaktować się z leśniczym właściwego leśnictwa i upewnić się o dostępności powierzchni po wycinkach.
- Wskazanie sektora – leśniczy osobiście wyznacza bezpieczny obszar, z którego wolno porządkować i zbierać pozostałości zrębowe.
- Układanie materiału w stosy – kupujący samodzielnie tnie i układa chrust w regularne metry przestrzenne.
- Pomiar i wydanie asygnaty – leśniczy dokonuje pomiaru ułożonego drewna i nalicza opłatę. Dopiero po wystawieniu asygnaty (dowodu zakupu) materiał można legalnie wywieźć.
Koszt metra przestrzennego drewna gałęziowego M2 wynosi obecnie od 60 do 110 zł (w zależności od gatunku drzewa i cennika danego nadleśnictwa), co stanowi ułamek stawek w komercyjnych składach opału.
Zasiłek celowy na opał i ryczałt z ZUS. Pomoc finansowa w 2026 roku
Właściciele domów ogrzewanych paliwami stałymi, którzy nie kwalifikują się do bonów ciepłowniczych dedykowanych dla sieci miejskich, mogą wnioskować o lokalną pomoc materialną. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS) o zasiłek celowy na pokrycie kosztów zakupu opału. Wysokość świadczenia przyznawana jest indywidualnie na podstawie rodzinnego kryterium dochodowego.
Dodatkowo wybrane grupy seniorów mają prawo do stałych dopłat z ZUS. Osoby posiadające status kombatanta lub osoby represjonowanej mogą złożyć wniosek o ryczałt energetyczny, który od 1 marca 2026 r. wynosi 336,16 zł miesięcznie (ponad 4000 zł rocznie). Świadczenie to jest zwolnione z podatku i wypłacane niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.
Jak krok po kroku ubiegać się o tanie drewno oraz dopłaty do opału
Zobacz zestaw practical kroków, które pozwolą obniżyć koszty ogrzewania i zdobyć wsparcie w sezonie zimowym:
- Skontaktuj się z lokalnym nadleśnictwem i zapytaj o samowyrób drewna M2 – upewnij się, które leśnictwa prowadzą sprzedaż gałęziówki w Twoim rejonie.
- Pamiętaj o odebraniu oficjalnej asygnaty przed wywozem surowca – asygnata to jedyny dokument chroniący Cię przed zarzutem kradzieży drewna.
- Złóż wniosek o zasiłek celowy na opał w swoim MOPS lub GOPS – przygotuj zaświadczenia o dochodach oraz dokumenty potwierdzające zakup lub potrzebę zakupu opału.
- Sprawdź gminne programy osłonowe w urzędzie gminy – zapytaj o dodatkowe lokalne dopłaty do prądu, gazu lub drewna dedykowane seniorom 60+.
- Złóż wniosek ERK do ZUS, jeśli posiadasz uprawnienia kombatanckie – zyskaj prawo do corocznie waloryzowanego ryczałtu energetycznego w kwocie 336,16 zł miesięcznie.
Źródło: gazetaprawna
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.