Masz taki rachunek? Nie musisz od razu płacić całej kwoty. Nie czekaj na odcięcie. Działaj
Wysoki rachunek za energię nie musi od razu oznaczać narastających odsetek i ryzyka wstrzymania dostaw prądu. Obowiązujące przepisy rozszerzyły grupę gospodarstw domowych, które mogą korzystać z programów wsparcia sprzedawców energii. Możliwości są znacznie szersze, niż wiele osób przypuszcza. W grę wchodzą raty, przesunięcie terminu zapłaty, rezygnacja z odsetek, a w określonych przypadkach nawet częściowe lub całkowite umorzenie zaległości.
To szczególnie istotne przed sezonem jesienno-zimowym, kiedy w wielu gospodarstwach rośnie zużycie energii.
Ministerstwo Energii potwierdza, że po zmianach rozszerzono mechanizmy ochrony gospodarstw znajdujących się w trudnej sytuacji energetycznej.
Można wystąpić nawet o umorzenie zaległości
I właśnie tutaj znajduje się najmocniejszy element nowych rozwiązań.
Osoba spełniająca ustawowe kryteria może zwrócić się bezpośrednio do swojego sprzedawcy energii o zastosowanie programu wsparcia.
Możliwości obejmują m.in. odroczenie terminu zapłaty rachunku, rozłożenie należności na raty, odstąpienie od naliczania odsetek za opóźnienie, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, a nawet umorzenie całości lub części zaległości.
Nie oznacza to oczywiście, że każdy niezapłacony rachunek zostanie anulowany.
Pomoc zależy od spełnienia kryteriów oraz zasad programu przygotowanego przez konkretnego sprzedawcę energii.
Zmieniło się to, kto może otrzymać pomoc
To bardzo ważne.
Wcześniej mechanizmy wsparcia były kierowane przede wszystkim do tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej lub gazu, którzy mieli przyznany dodatek mieszkaniowy.
Po zmianach katalog został rozszerzony również na gospodarstwa dotknięte ubóstwem energetycznym.
W praktyce znaczenie może mieć więc nie tylko dochód, lecz również stan budynku i koszty jego ogrzewania.
Mieszkasz w starym domu? To może mieć znaczenie
Przepisy uwzględniają osoby mieszkające w budynkach o niskiej efektywności energetycznej, które jednocześnie ponoszą wysokie koszty związane z energią.
Ministerstwo podało nawet wartości stosowane w 2026 roku przy ocenie charakterystyki energetycznej budynku.
Graniczny poziom zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej wynosi:
- 142 kWh/(m²·rok) dla budynków wielorodzinnych,
- 163,5 kWh/(m²·rok) dla domów jednorodzinnych.
Chodzi o wyodrębnienie gospodarstw mieszkających w budynkach należących do 43 proc. obiektów o najgorszej charakterystyce energetycznej.
Nie trzeba czekać, aż zadłużenie urośnie
To prawdopodobnie najważniejsza praktyczna informacja dla czytelnika.
Programy wsparcia mają służyć nie tylko rozwiązaniu problemu istniejącego długu, ale również zapobieganiu jego narastaniu oraz utrzymaniu ciągłości dostaw energii.
Dlatego osoba, która już widzi, że nie będzie w stanie terminowo regulować rachunków, nie powinna zakładać, że jedynym wyjściem jest pozostawienie faktury bez zapłaty.
Może zwrócić się do sprzedawcy i sprawdzić dostępne formy pomocy.
Nie każdemu automatycznie umorzą rachunek
Tu trzeba bardzo wyraźnie postawić granicę, żeby artykuł był uczciwy.
Nie istnieje powszechne prawo do anulowania rachunku za prąd.
Przepisy tworzą mechanizmy pomocy dla określonych odbiorców znajdujących się w trudnej sytuacji. Szczegółowe zasady oraz zakres dostępnego wsparcia określają programy przygotowywane przez poszczególnych sprzedawców energii.
Dlatego jedna osoba może uzyskać rozłożenie długu na raty, inna przesunięcie terminu płatności, a w uzasadnionej sytuacji możliwe jest również umorzenie części lub całości należności.
Warto wiedzieć o tym przed sezonem grzewczym
We wrześniu ta możliwość nabiera szczególnego znaczenia. Za chwilę rozpocznie się okres, w którym część gospodarstw ponownie zobaczy wyższe zużycie energii.
Jeżeli domowy budżet już teraz nie pozwala na terminowe regulowanie rachunków, warto skontaktować się ze swoim sprzedawcą energii, zanim powstaną kolejne zaległości, i zapytać o program wsparcia.
Państwowe przepisy dają bowiem możliwość zastosowania znacznie szerszego katalogu pomocy niż samo rozłożenie faktury na kilka rat.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.