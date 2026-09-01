Masz wcześniejszą emeryturę i dorabiasz? Od września łatwiej przekroczyć limit ZUS. Sprawdź swoją wypłatę

1 września 2026 12:41 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Wrzesień przynosi istotną zmianę dla części pracujących emerytów i rencistów. Limity dodatkowych zarobków zostają obniżone. Oznacza to, że wynagrodzenie, które w sierpniu nie powodowało jeszcze przekroczenia pierwszej granicy ZUS, we wrześniu może już spowodować zmniejszenie świadczenia.

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Senior patrzący w ekran komputera.
Senior patrzący w ekran komputera. | Fot. Shutterstock.

Od 1 września trzeba zapamiętać dwie kwoty: 6463,20 zł i 12 003,10 zł brutto miesięcznie.

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Pierwszy limit spada o ponad 230 zł

Do końca sierpnia niższy próg wynosi 6694,10 zł.

Od 1 września zostaje obniżony do 6463,20 zł.

Różnica wynosi 230,90 zł.

To pozornie niewiele, ale dla osoby zarabiającej na przykład 6600 zł brutto sytuacja zmienia się zasadniczo.

W sierpniu 6600 zł znajduje się poniżej progu 6694,10 zł.

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We wrześniu ta sama pensja jest już wyższa od nowego limitu 6463,20 zł.

Drugi próg również idzie w dół

Jeszcze większa różnica dotyczy górnego limitu.

Od czerwca wynosił on 12 431,80 zł.

Od 1 września będzie to 12 003,10 zł.

Spadek wynosi 428,70 zł.

Przekroczenie górnego progu przez osobę objętą ograniczeniami może prowadzić do zawieszenia świadczenia.

Dlaczego limity się zmieniają?

Nie są one ustalane raz na cały rok.

Powiązano je z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem.

Pierwsza granica odpowiada 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, druga 130 proc. Dane są aktualizowane kwartalnie.

Dlatego raz limity rosną, a innym razem mogą spadać.

Najważniejsze: nie dotyczy to wszystkich emerytów

To trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie.

Osoba, która ukończyła powszechny wiek emerytalny, nie powinna automatycznie zakładać, że po zarobieniu 6464 zł ZUS obetnie jej emeryturę.

Limity dotyczą przede wszystkim osób pobierających wcześniejsze emerytury i część rent przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Istnieją też szczególne regulacje dotyczące poszczególnych świadczeń.

Dlatego pierwszym krokiem jest ustalenie, czy dana osoba w ogóle podlega ograniczeniom.

Premia też może mieć znaczenie

Warto uważać szczególnie w miesiącu, w którym oprócz normalnej pensji pojawia się premia, dodatkowe wynagrodzenie albo inny przychód uwzględniany przy stosowaniu limitów.

Osoba znajdująca się blisko progu może przekroczyć go nawet wtedy, gdy jej standardowa pensja mieści się poniżej granicy.

Sprawdź to przed wrześniową wypłatą

Nowe kwoty ZUS są już oficjalne.

Od 1 września 2026 roku wynoszą 6463,20 zł oraz 12 003,10 zł brutto.

Najbardziej powinny uważać osoby, które dotychczas zarabiały między starym i nowym limitem. To właśnie one mogą nie zauważyć, że przy niezmienionym wynagrodzeniu od września znajdą się już po drugiej stronie granicy.

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