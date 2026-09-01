Uwaga seniorzy. ZUS może wypłacać dodatkowe 366,68 zł miesięcznie do emerytury
Nie tylko ukończenie 75 lat może oznaczać dodatkowe 366,68 zł miesięcznie. Dokładnie tyle od marca 2026 roku wynosi również dodatek kombatancki do emerytury lub renty. Świadczenie jest jednak przeznaczone dla ściśle określonej grupy osób i nie należy go mylić z powszechnym dodatkiem dla seniorów.
Dodatek kombatancki wzrósł do 366,68 zł
Prezes ZUS ogłosił, że od 1 marca 2026 roku dodatek kombatancki wynosi 366,68 zł miesięcznie.
W przypadku pobierania go przez pełne 12 miesięcy daje to:
4400,16 zł rocznie.
Jest to obecnie dokładnie taka sama podstawowa kwota jak w przypadku dodatku pielęgnacyjnego.
Nie wystarczy być emerytem
Dodatek kombatancki nie jest świadczeniem przysługującym ze względu na sam wiek.
Prawo do niego związane jest ze statusem wynikającym z przepisów dotyczących kombatantów oraz określonych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Dlatego senior, który nie posiada odpowiednich uprawnień, nie otrzyma dodatku tylko dlatego, że osiągnął określony wiek.
Jest również dodatek kompensacyjny
W katalogu świadczeń ZUS znajduje się także dodatek kompensacyjny.
Od 1 marca 2026 roku jego wysokość wynosi 55 zł miesięcznie.
ZUS wypłaca ponadto szereg innych świadczeń związanych ze szczególną historią osoby uprawnionej, w tym świadczenia dla niektórych osób deportowanych do pracy przymusowej.
Warto sprawdzić dokumenty i uprawnienia
W przypadku takich dodatków kluczowa nie jest wysokość zwykłej emerytury, ale posiadanie określonych ustawowo uprawnień.
Dlatego osoby posiadające status kombatanta lub dokumenty dotyczące represji, deportacji czy innych szczególnych okoliczności powinny sprawdzić, jakie świadczenia mogą im przysługiwać.
W 2026 roku sam dodatek kombatancki to 366,68 zł miesięcznie, a więc ponad 4,4 tys. zł w skali pełnego roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.