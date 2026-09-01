Seniorzy mogą dostać 2500 zł. Nabór ruszył 1 września, ale pieniądze nie są dla każdego
Nawet 2500 zł można otrzymać na inicjatywę przygotowaną przez seniorów. 1 września 2026 roku rozpoczął się nabór do programu „Mikrodotacje dla seniorów 2026”. Pieniądze można przeznaczyć między innymi na warsztaty, zajęcia ruchowe, wydarzenia kulturalne czy działania integrujące mieszkańców. Trzeba jednak podkreślić jedną bardzo ważną rzecz: nie jest to nowe świadczenie dla wszystkich emerytów. Program skierowany jest do mieszkańców Poznania i wymaga przygotowania konkretnego projektu.
Maksymalna wartość mikrodotacji wynosi 2500 zł. O pieniądze mogą ubiegać się nieformalne grupy seniorów, które mają pomysł na działanie dla lokalnej społeczności.
Masz 60 lat? Sam wniosek nie wystarczy
Jednym z podstawowych warunków jest wiek uczestników. Grupę muszą tworzyć co najmniej trzy osoby, które ukończyły 60 lat i mieszkają w Poznaniu.
Nie można więc wystąpić o pieniądze indywidualnie.
Każda grupa może przedstawić tylko jeden projekt. Jednocześnie jej członkowie nie mogą znaleźć się w innych grupach starających się o finansowanie w ramach tego samego naboru.
Pieniądze nie są również przeznaczone na prywatne potrzeby seniorów. Nie można otrzymać 2500 zł i wykorzystać ich na dowolne zakupy czy opłacenie rachunków.
Na co można dostać 2500 zł?
Celem programu jest przede wszystkim aktywizowanie starszych mieszkańców Poznania, budowanie więzi sąsiedzkich oraz tworzenie przedsięwzięć, z których skorzysta większa grupa osób.
Pomysłów może być wiele. Mikrodotacja może pomóc w organizacji warsztatów rękodzielniczych lub kulinarnych, zajęć związanych z obsługą nowych technologii, aktywności ruchowych, wydarzeń kulturalnych, wystaw czy spacerów poświęconych historii miasta i konkretnego osiedla.
Możliwe są również inicjatywy międzypokoleniowe, w których seniorzy będą działać wspólnie z młodszymi mieszkańcami.
Pieniądze mogą posłużyć także do stworzenia lub zagospodarowania osiedlowego ogrodu.
Jest ważny warunek. Projekt musi potrwać co najmniej 20 dni
Organizatorzy postawili również wymagania dotyczące czasu realizacji przedsięwzięcia.
Projekt musi trwać minimum 20 dni. Nie wystarczy więc przygotowanie jednego krótkiego wydarzenia czy pojedynczego spotkania.
Dodatkowo udział mieszkańców w organizowanych działaniach musi być bezpłatny.
W praktyce warto więc przygotować projekt składający się z kilku wydarzeń. Może to być na przykład cykl warsztatów, regularne zajęcia, seria spacerów albo przedsięwzięcie realizowane etapami.
Wnioski od 1 września. Gdzie je składać?
Nabór rozpoczął się 1 września 2026 roku.
Zgłoszenia można przesyłać przez internet za pomocą platformy konkursowej. Dostępna jest również tradycyjna forma złożenia dokumentów w siedzibie Centrum PISOP przy ul. Chwaliszewo 75 w Poznaniu.
Osoby, które mają pomysł, ale nie wiedzą, jak prawidłowo przygotować dokumentację, mogą skorzystać z konsultacji. Według informacji dotyczących programu odbywają się one w środy i czwartki w godzinach od 10.00 do 15.00.
Na 8 września o godz. 11.00 zaplanowano również spotkanie organizacyjne dotyczące programu.
Do kiedy można starać się o pieniądze?
Seniorzy nie muszą składać dokumentów natychmiast po rozpoczęciu naboru.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9 października 2026 roku. Jest więc kilka tygodni na znalezienie co najmniej dwóch innych osób, przygotowanie pomysłu oraz opracowanie wniosku.
Warto przy tym uważać na pojawiające się informacje o „2500 zł dla seniora”. Nie jest to dodatek do emerytury ani świadczenie wypłacane przez ZUS. Pieniądze otrzymuje się na realizację zaakceptowanej inicjatywy, a nie do swobodnego wykorzystania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.