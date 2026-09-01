Nowa blokada w BLIK już działa. Od 1 września części płatności nie da się zatwierdzić
Od 1 września 2026 roku użytkownicy BLIK-a mogą spotkać się z nową sytuacją podczas wykonywania płatności. Operator systemu uruchomił mechanizm, który automatycznie zatrzymuje transakcje kierowane do internetowych serwisów hazardowych działających w Polsce niezgodnie z prawem. Nie oznacza to jednak ograniczenia zwykłych przelewów BLIK między użytkownikami ani codziennych płatności w sklepach.
Zmiana została wprowadzona przez Polski Standard Płatności, operatora BLIK-a. Jej celem jest uniemożliwienie realizowania za pośrednictwem systemu transakcji związanych z serwisami znajdującymi się w specjalnym rejestrze Ministerstwa Finansów.
BLIK sprawdzi, gdzie mają trafić pieniądze
Nowe rozwiązanie działa automatycznie.
W przypadku transakcji powiązanej z internetowym serwisem system sprawdza jego domenę. Następnie porównuje ją z Rejestrem Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.
Jeżeli adres znajduje się w rejestrze, transakcja zostanie zatrzymana jeszcze przed etapem autoryzacji.
W praktyce użytkownik nie będzie więc mógł zatwierdzić za pomocą BLIK-a płatności na rzecz podmiotu objętego blokadą.
Zwykłe przelewy BLIK nadal działają
To ważne, ponieważ informacja o „blokowaniu przelewów BLIK” może sugerować znacznie większą zmianę, niż rzeczywiście wprowadzono.
Nowy mechanizm nie oznacza blokowania zwykłych przelewów na telefon BLIK, płatności za legalne zakupy czy wypłat z bankomatów.
Zmiana dotyczy transakcji związanych z domenami oferującymi gry hazardowe niezgodnie z polskimi przepisami i znajdującymi się w ministerialnym rejestrze.
Jeżeli więc ktoś wysyła znajomemu pieniądze za pomocą przelewu na telefon BLIK albo płaci kodem za codzienne zakupy, nowe rozwiązanie samo w sobie nie powinno mieć wpływu na taką operację.
Operator BLIK wyjaśnia powód wprowadzenia blokady
Polski Standard Płatności wskazuje, że internetowy rynek hazardowy działa ponad granicami poszczególnych państw.
W efekcie serwis może prowadzić działalność zgodnie z przepisami państwa, w którym jest zarejestrowany, ale jednocześnie nie posiadać prawa do oferowania takich usług użytkownikom znajdującym się w Polsce.
Operator BLIK zdecydował więc o zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia po swojej stronie.
Jak przekazała PAP Monika Król, wiceprezeska Polskiego Standardu Płatności, system sprawdza domenę związaną z transakcją. Jeżeli figuruje ona w odpowiednim rejestrze, płatność nie jest kierowana do autoryzacji.
Przedstawicielka spółki podkreśliła również, że obowiązki dotyczące blokowania takich operacji przepisy nakładają przede wszystkim na dostawców usług płatniczych. BLIK zdecydował się jednak zastosować własny, dodatkowy mechanizm.
Ponad 55 tys. domen na liście Ministerstwa Finansów
Skala problemu jest duża.
Według danych Ministerstwa Finansów przytaczanych przez PAP, w rejestrze znajdowało się ponad 55 tys. wpisów dotyczących domen umożliwiających dostęp do nielegalnego hazardu w internecie.
Lista nie jest zamknięta. Resort informował, że miesięcznie może przybywać około 700 kolejnych domen.
Mechanizm BLIK-a ma korzystać właśnie z tego rejestru. Oznacza to, że zakres blokowanych płatności może zmieniać się wraz z aktualizowaniem listy przez Ministerstwo Finansów.
Ogromna liczba transakcji wykonywanych BLIK-iem
Zmiana dotyczy jednego z najpopularniejszych sposobów płacenia w Polsce.
W całym 2025 roku użytkownicy wykonali za pomocą BLIK-a około 2,9 mld transakcji, których łączna wartość wyniosła 441,5 mld zł.
Tylko w pierwszej połowie 2026 roku liczba operacji zbliżyła się do 1,6 mld, a ich wartość osiągnęła 244,8 mld zł.
Co zobaczy użytkownik, jeśli płatność zostanie zablokowana?
Najważniejsza zmiana z punktu widzenia użytkownika jest prosta: jeżeli płatność jest związana z domeną znajdującą się w rejestrze Ministerstwa Finansów, nie przejdzie ona do autoryzacji BLIK.
Nie jest to zatem nowy limit kwotowy ani ograniczenie dotyczące wszystkich użytkowników.
Od 1 września warto zapamiętać przede wszystkim jedno: BLIK nadal działa normalnie przy standardowych płatnościach i przelewach, ale system nie pozwoli na realizację transakcji na rzecz internetowych serwisów hazardowych objętych ministerialną blokadą.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.