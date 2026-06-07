Matka usłyszała ciężkie zarzuty po upadku dziecka z 11 piętra. Zosia walczy o życie na OIOM-ie

Zastosowana kwalifikacja prawna: Zarzut z art. 160 par. 2 kk dotyczy bezpośredniego narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciążył prawny obowiązek opieki (grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia). Z kolei art. 156 par. 2 kk odnosi się do nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

W obliczu zgromadzonego materiału dowodowego oraz przedstawionych dowodów, 21-letnia matka dziewczynki przyznała się do winy i złożyła obszerne wyjaśnienia przed organami ścigania. Przypomnijmy, że z dotychczasowych ustaleń wynika, iż w trakcie dramatu kobieta spała w mieszkaniu, będąc pod wpływem alkoholu (około promila z tendencją rosnącą) oraz prawdopodobnie narkotyków.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Włocławku, Małgorzata Kręcicka, poinformowała, że w sobotę prokurator prowadzący śledztwo przedstawił Wiktorii D. zarzuty z dwóch niezwykle poważnych artykułów Kodeksu karnego. Śledczy zastosowali zbieg przepisów art. 160 par. 2 kk oraz art. 156 par. 2 kk.

Sąd odrzuca wniosek o areszt. Kobieta wychodzi na wolność

Mimo powagi sytuacji oraz faktu, że podejrzana opiekunka znajdowała się w stanie odurzenia, gdy jej dziecko walczyło o przetrwanie, Sąd Rejonowy we Włocławku nie przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu.

Co wprawia w jeszcze większe zdumienie, wymiar sprawiedliwości zadecydował o całkowitym zaniechaniu stosowania jakichkolwiek wolnościowych środków zapobiegawczych. Wiktoria D. nie została objęta nawet standardowym w takich sytuacjach dozorem policyjnym. Śledczy nie zamierzają jednak składać broni. Prokuraturze przysługuje prawo do złożenia oficjalnego zażalenia na to postanowienie sądu pierwszej instancji do Sądu Okręgowego, co najpewniej nastąpi w najbliższych dniach.