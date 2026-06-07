Matka usłyszała ciężkie zarzuty po upadku dziecka z 11 piętra. Zosia walczy o życie na OIOM-ie
Poważne zarzuty dla 21-latki. Przyznanie się do winy
Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Włocławku, Małgorzata Kręcicka, poinformowała, że w sobotę prokurator prowadzący śledztwo przedstawił Wiktorii D. zarzuty z dwóch niezwykle poważnych artykułów Kodeksu karnego. Śledczy zastosowali zbieg przepisów art. 160 par. 2 kk oraz art. 156 par. 2 kk.
W obliczu zgromadzonego materiału dowodowego oraz przedstawionych dowodów, 21-letnia matka dziewczynki przyznała się do winy i złożyła obszerne wyjaśnienia przed organami ścigania. Przypomnijmy, że z dotychczasowych ustaleń wynika, iż w trakcie dramatu kobieta spała w mieszkaniu, będąc pod wpływem alkoholu (około promila z tendencją rosnącą) oraz prawdopodobnie narkotyków.
Zastosowana kwalifikacja prawna: Zarzut z art. 160 par. 2 kk dotyczy bezpośredniego narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciążył prawny obowiązek opieki (grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia). Z kolei art. 156 par. 2 kk odnosi się do nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.
Sąd odrzuca wniosek o areszt. Kobieta wychodzi na wolność
Mimo powagi sytuacji oraz faktu, że podejrzana opiekunka znajdowała się w stanie odurzenia, gdy jej dziecko walczyło o przetrwanie, Sąd Rejonowy we Włocławku nie przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu.
Co wprawia w jeszcze większe zdumienie, wymiar sprawiedliwości zadecydował o całkowitym zaniechaniu stosowania jakichkolwiek wolnościowych środków zapobiegawczych. Wiktoria D. nie została objęta nawet standardowym w takich sytuacjach dozorem policyjnym. Śledczy nie zamierzają jednak składać broni. Prokuraturze przysługuje prawo do złożenia oficjalnego zażalenia na to postanowienie sądu pierwszej instancji do Sądu Okręgowego, co najpewniej nastąpi w najbliższych dniach.
Podsumowanie statusu prawnego oraz grożących kar
Poniższa tabela szczegółowo obrazuje sytuację prawno-karną, w jakiej znalazła się 21-letnia matka dziewczynki po sobotnim posiedzeniu sądu.
Tabela: Zestawienie zarzutów i decyzji sądu wobec Wiktorii D.
|Podstawa prawna / Decyzja proceduralna
|Czego dotyczy przepis lub wniosek?
|Wymiar kary / Status decyzji
|Art. 160 par. 2 Kodeksu karnego
|Narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia przez opiekuna.
|Od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
|Art. 156 par. 2 Kodeksu karnego
|Nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
|Do 3 lat pozbawienia wolności.
|Wniosek prokuratora o areszt
|Zastosowanie tymczasowego odizolowania podejrzanej na okres trzech miesięcy.
|Odrzucony przez Sąd Rejonowy.
|Wolnościowe środki zapobiegawcze
|Nadzór nad podejrzaną na wolności (np. dozór policyjny).
|Brak jakichkolwiek środków.
Pięcioletnia Zosia walczy o życie na OIOM-ie
Podczas gdy przed sądem toczyły się batalie proceduralne, w bydgoskim szpitalu trwała nieprzerwana walka o życie małej pacjentki. Pięcioletnia Zosia, po dramatycznym upadku z wysokości jedenastego piętra, została natychmiast przetransportowana na pokładzie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Najnowsze informacje dotyczące stanu fizjologicznego dziecka przekazała rzeczniczka prasowa bydgoskiej lecznicy, Marta Laska:
- Pobyt w centrum urazowym: Bezpośrednio po przylocie dziewczynka trafiła do wyspecjalizowanego centrum urazowego.
- Przeniesienie na intensywną terapię: Obecnie mała Zosia jest hospitalizowana na oddziale intensywnej terapii dedykowanym dzieciom.
- Stan bardzo ciężki, ale stabilny: Konsylium lekarskie ocenia stan poszkodowanej jako niezwykle poważny i bardzo ciężki, jednak jej podstawowe parametry życiowe na ten moment pozostają w pełni stabilne.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.