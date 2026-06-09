Mazowsze: pijany kierowca ciągnika spowodował wypadek. W aucie jechało 3-letnie dziecko
Do groźnego wypadku doszło w miejscowości Rąbież w powiecie ciechanowskim. Zderzyły się ciągnik rolniczy i samochód osobowy, którym podróżował ojciec z 3-letnim dzieckiem. Jak ustalili policjanci, kierowca traktora miał około 3 promile alkoholu w organizmie. To nie koniec problemów 34-latka – mężczyzna posiadał również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
Groźne zderzenie na drodze wojewódzkiej
Do zdarzenia doszło w poniedziałek 8 czerwca około godziny 10:10 na drodze wojewódzkiej nr 617 w miejscowości Rąbież.
Z informacji przekazanych przez policję wynika, że kierujący ciągnikiem rolniczym marki Lamborghini, jadąc od strony Ciechanowa w kierunku Przasnysza, najprawdopodobniej podczas skrętu w lewo doprowadził do zderzenia z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem marki Peugeot.
Za kierownicą osobówki siedział 32-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego. Razem z nim podróżował 3-letni chłopiec.
Dwie osoby trafiły do szpitala
W wyniku zderzenia kierowca Peugeota oraz dziecko zostali przewiezieni do szpitala.
Na szczęście, jak poinformowała asp. Magda Sakowska z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, poszkodowani nie odnieśli poważniejszych obrażeń.
Mimo to zdarzenie mogło zakończyć się znacznie tragiczniej.
3 promile alkoholu i dożywotni zakaz prowadzenia
Badanie alkomatem wykazało, że 34-letni kierowca ciągnika był pijany. Mężczyzna miał około 3 promile alkoholu w organizmie.
To jednak nie wszystko. Policjanci sprawdzili jego dane w systemach i odkryli, że posiada on dożywotni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
Oznacza to, że nie powinien w ogóle znajdować się za kierownicą ciągnika.
Grozi mu nawet 5 lat więzienia
34-latek odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz złamanie prawomocnego zakazu sądowego.
Za takie przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Okoliczności wypadku są szczegółowo wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury.
Warszawa i Mazowsze. Policja apeluje o rozwagę
Choć do zdarzenia doszło w powiecie ciechanowskim, policjanci przypominają, że problem pijanych kierowców pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń na drogach całego Mazowsza, w tym również Warszawy.
Funkcjonariusze podkreślają, że nawet niewielka ilość alkoholu znacząco wydłuża czas reakcji i zwiększa ryzyko tragedii.
Co to oznacza dla Ciebie? Pamiętaj o tych zasadach
1. Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po spożyciu alkoholu.
2. Jeśli widzisz pijanego kierowcę, natychmiast powiadom policję.
3. Zawsze przewoź dzieci w odpowiednich fotelikach.
4. Zachowuj szczególną ostrożność podczas wyprzedzania maszyn rolniczych.
5. Pamiętaj, że złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów jest przestępstwem zagrożonym karą więzienia.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.