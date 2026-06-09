Mazowsze: pijany kierowca ciągnika spowodował wypadek. W aucie jechało 3-letnie dziecko

9 czerwca 2026 12:17 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Do groźnego wypadku doszło w miejscowości Rąbież w powiecie ciechanowskim. Zderzyły się ciągnik rolniczy i samochód osobowy, którym podróżował ojciec z 3-letnim dzieckiem. Jak ustalili policjanci, kierowca traktora miał około 3 promile alkoholu w organizmie. To nie koniec problemów 34-latka – mężczyzna posiadał również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Radiowóz na sygnale. Fot. Shutterstock.
Radiowóz na sygnale. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock.

Groźne zderzenie na drodze wojewódzkiej

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 8 czerwca około godziny 10:10 na drodze wojewódzkiej nr 617 w miejscowości Rąbież.

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że kierujący ciągnikiem rolniczym marki Lamborghini, jadąc od strony Ciechanowa w kierunku Przasnysza, najprawdopodobniej podczas skrętu w lewo doprowadził do zderzenia z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem marki Peugeot.

Za kierownicą osobówki siedział 32-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego. Razem z nim podróżował 3-letni chłopiec.

Dwie osoby trafiły do szpitala

W wyniku zderzenia kierowca Peugeota oraz dziecko zostali przewiezieni do szpitala.

Na szczęście, jak poinformowała asp. Magda Sakowska z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, poszkodowani nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

Mimo to zdarzenie mogło zakończyć się znacznie tragiczniej.

3 promile alkoholu i dożywotni zakaz prowadzenia

Badanie alkomatem wykazało, że 34-letni kierowca ciągnika był pijany. Mężczyzna miał około 3 promile alkoholu w organizmie.

To jednak nie wszystko. Policjanci sprawdzili jego dane w systemach i odkryli, że posiada on dożywotni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Oznacza to, że nie powinien w ogóle znajdować się za kierownicą ciągnika.

Grozi mu nawet 5 lat więzienia

34-latek odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz złamanie prawomocnego zakazu sądowego.

Za takie przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Okoliczności wypadku są szczegółowo wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury.

Warszawa i Mazowsze. Policja apeluje o rozwagę

Choć do zdarzenia doszło w powiecie ciechanowskim, policjanci przypominają, że problem pijanych kierowców pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń na drogach całego Mazowsza, w tym również Warszawy.

Funkcjonariusze podkreślają, że nawet niewielka ilość alkoholu znacząco wydłuża czas reakcji i zwiększa ryzyko tragedii.

Co to oznacza dla Ciebie? Pamiętaj o tych zasadach

1. Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po spożyciu alkoholu.

2. Jeśli widzisz pijanego kierowcę, natychmiast powiadom policję.

3. Zawsze przewoź dzieci w odpowiednich fotelikach.

4. Zachowuj szczególną ostrożność podczas wyprzedzania maszyn rolniczych.

5. Pamiętaj, że złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów jest przestępstwem zagrożonym karą więzienia.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna