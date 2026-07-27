Mazowsze: strzały z jadącego auta. Ranny mężczyzna w szpitalu, zatrzymano sprawców
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Płocku ustalili i zatrzymali dwie osoby w związku z postrzeleniem 41-letniego mężczyzny w Koszelówce w gminie Łąck. Od zdarzenia do zatrzymania minęło kilkanaście godzin. Funkcjonariusze zabezpieczyli trzy jednostki broni oraz pojazd, którym poruszali się zatrzymani, a zgromadzone materiały trafią do Prokuratury Rejonowej w Gostyninie.
Strzał padł po godz. 16 na ulicy Jeziornej, pojazd odjechał z miejsca zdarzenia
Do postrzelenia doszło w niedzielę 26 lipca około godziny 16.00 na ulicy Jeziornej. Jak przekazała oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Płocku komisarz Monika Jakubowska, cytowana przez Portal Płock, ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że strzał został oddany najprawdopodobniej z przejeżdżającego pojazdu, który następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Na miejscu pracowali policjanci, w tym grupa dochodzeniowo-śledcza, oraz prokurator. Funkcjonariusze wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady.
41-latek opuścił szpital jeszcze tego samego dnia
Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala, ale wyszedł z niego tego samego dnia. Policjanci wykonali z pokrzywdzonym niezbędne czynności procesowe. Szybkie opuszczenie placówki wskazuje na obrażenia, które nie zagrażały życiu, choć ostateczna ocena należy do biegłego i to od niej zależy kwalifikacja prawna czynu.
Zatrzymani to 41-letnia kobieta i 43-letni mężczyzna z powiatu płockiego
Równolegle z czynnościami na miejscu trwały działania operacyjne. Już po kilku godzinach policjanci trafili na trop osób, które mogły mieć związek ze zdarzeniem, a następnego dnia rano kryminalni zatrzymali 41-letnią kobietę i 43-letniego mężczyznę, mieszkańców powiatu płockiego. Komunikat policji nie informuje o przedstawieniu im zarzutów, co oznacza, że na tym etapie mowa wyłącznie o zatrzymaniu, a nie o rozstrzygnięciu o winie.
W miejscu zamieszkania zatrzymanych ujawniono 3 jednostki broni
Podczas czynności w miejscu zamieszkania zatrzymanych policjanci ujawnili i zabezpieczyli 3 jednostki broni, w tym broń pneumatyczną, z której prawdopodobnie padł strzał. Zabezpieczono również samochód, którym poruszały się zatrzymane osoby. Oba te elementy trafią do badań, bo to zestawienie śladów z miejsca zdarzenia z konkretnym egzemplarzem broni i konkretnym pojazdem decyduje o sile materiału dowodowego.
Sprawę poprowadzi Prokuratura Rejonowa w Gostyninie
Zgromadzone materiały zostaną przekazane do Prokuratury Rejonowej w Gostyninie, właściwej dla tego rejonu powiatu płockiego. To prokurator zdecyduje o kwalifikacji prawnej i o ewentualnym wniosku o zastosowanie środków zapobiegawczych. Oddanie strzału w kierunku człowieka jest oceniane na gruncie przepisów Kodeksu karnego o uszczerbku na zdrowiu i o narażeniu na niebezpieczeństwo, a nie na gruncie przepisów o samym posiadaniu broni.
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