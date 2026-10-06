Mazowsze: wiozła 8-letnie dziecko, gdy auto wpadło do rowu. Za kierownicą matka z trzema promilami, obok ojciec pod wpływem
43-letnia kobieta prowadziła samochód, choć miała 3 promile alkoholu w organizmie i nie posiadała uprawnień do kierowania. W aucie znajdowało się jej 8-letnie dziecko, a podróż zakończyła się w przydrożnym rowie. Razem z nimi jechał ojciec dziecka, który również był pod wpływem alkoholu. Nikt nie odniósł obrażeń. O zdarzeniu w Chotyczach w powiecie łosickim poinformowała we wtorek, 6 października, mazowiecka policja. Funkcjonariusze podkreślają, że to kolejny w ostatnim czasie przypadek w tym powiecie, gdy nietrzeźwa osoba przewoziła samochodem dziecko.
Fiat zjechał z drogi w Chotyczach
Kobieta kierująca fiatem straciła panowanie nad samochodem, zjechała z jezdni i wpadła do rowu. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zbadali jej trzeźwość i ustalili, że nie miała uprawnień do prowadzenia pojazdów. Informacja o braku obrażeń dotyczy wszystkich osób znajdujących się w samochodzie. Policja zwraca uwagę, że prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu zagraża również innym uczestnikom ruchu.
Brak obrażeń nie usuwa odpowiedzialności za jazdę po alkoholu
Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem także wtedy, gdy podczas jazdy nikt nie zostanie ranny. Zgodnie z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego za prowadzenie pojazdu mechanicznego w takim stanie w ruchu lądowym grozi do 3 lat więzienia. W razie skazania przepisy przewidują również zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat oraz świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Są to ogólne zasady odpowiedzialności za jazdę w stanie nietrzeźwości.
Podejrzenie jazdy po alkoholu można zgłosić pod numerem 112
Jeśli widzimy osobę, która po alkoholu zamierza prowadzić samochód, należy zareagować, zanim odjedzie, dbając przy tym o własne bezpieczeństwo. Gdy auto już ruszyło lub sytuacja wymaga pilnej interwencji, należy zadzwonić pod numer 112 i opisać zauważone zachowanie. Operatorowi warto podać miejscowość, ulicę lub numer drogi, kierunek jazdy oraz markę i kolor samochodu. Numer rejestracyjny należy przekazać, jeśli udało się go bezpiecznie odczytać; ważna jest też informacja o dziecku podróżującym w aucie, jeśli je widzimy. Nie należy podejmować pościgu ani zajeżdżać kierowcy drogi. Dokładny opis sytuacji i pojazdu pomaga policjantom podjąć interwencję bez tworzenia kolejnego zagrożenia na drodze.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.