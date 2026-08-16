Mazowsze: Wypadek na DK60. Ranny 5-letni pasażer, droga zablokowana, ruch wahadłowy
Po godzinie 13:00 w miejscowości Budkowo w powiecie płockim doszło do wypadku drogowego na drodze krajowej nr 60. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 55-letnia kierująca volkswagenem podczas wykonywania manewru wyprzedzania uderzyła w ciągnik rolniczy, którego 18-letni kierowca akurat skręcał w lewo. W wyniku odniesionych obrażeń do szpitala trafił 5-letni pasażer jednego z pojazdów.
Utrudnienia do wczesnego popołudnia
Ruch na drodze krajowej nr 60 w Budkowie odbywa się obecnie wahadłowo, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 14:00. Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Płocku, oboje kierujący byli trzeźwi i posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami.
Kolejny wypadek w tym samym miejscu
Odcinek drogi krajowej nr 60 w Budkowie, w gminie Drobin, od dawna należy do newralgicznych punktów na mapie wypadków drogowych na Mazowszu – w minionym roku dochodziło tu już wielokrotnie do poważnych zdarzeń, w tym do zderzeń z udziałem ciągników rolniczych i pojazdów ciężarowych, które za każdym razem powodowały wielogodzinne, całkowite zablokowanie trasy. To miejsce, gdzie krzyżują się ruch tranzytowy i lokalny ruch rolniczy, co przy manewrach wyprzedzania czy skrętu wymaga od kierowców szczególnej czujności.
Zaplanuj objazd, jeśli jedziesz w tym kierunku
Jeśli dziś rano lub przed południem planujesz przejazd przez Budkowo drogą krajową nr 60, licz się z wydłużonym czasem przejazdu ze względu na ruch wahadłowy – warto zachować dodatkowy zapas czasu, zamiast czekać w kolejce do przejazdu jednym pasem. Kierowcy poruszający się tą trasą powinni też pamiętać, że w rejonach z intensywnym ruchem rolniczym różnica prędkości między samochodem a ciągnikiem bywa znaczna, a manewr wyprzedzania wymaga pełnej pewności co do zamiarów pojazdu z przodu, zanim się na niego zdecydują.
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