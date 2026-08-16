Jasna Góra reaguje po tragedii na Węgrzech. Nieustanna modlitwa za ofiary i rannych Polaków
Na Jasnej Górze trwa modlitwa w intencji ofiar oraz wszystkich osób poszkodowanych w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Intencja za pielgrzymów będzie zanoszona podczas każdej Eucharystii odprawianej w Kaplicy Matki Bożej.
Na #JasnaGóra trwa dziś nieustanna modlitwa w intencji ofiar i wszystkich poszkodowanych w wyniku tragicznego wypadku polskiego autokaru wiozącego pielgrzymów na Węgrzech. Intencje zanoszone będą podczas każdej Eucharystii w Kaplicy #MatkaBoża. pic.twitter.com/vW6ANyGUlA
— JasnaGoraNews (@JasnaGoraNews) August 16, 2026
Tragedia, w której zginęli Polacy wracający z pielgrzymki, poruszyła cały kraj. Do rodzin ofiar płyną kondolencje, a w intencji rannych organizowana jest pomoc. Teraz do tych działań dołącza Jasna Góra.
Jasna Góra: trwa nieustanna modlitwa
W niedzielę na oficjalnym profilu JasnaGoraNews opublikowano specjalny komunikat dotyczący tragedii na Węgrzech.
„Na Jasnej Górze trwa dziś nieustanna modlitwa w intencji ofiar i wszystkich poszkodowanych w wyniku tragicznego wypadku polskiego autokaru wiozącego pielgrzymów na Węgrzech. Intencje zanoszone będą podczas każdej Eucharystii w Kaplicy Matki Bożej” – przekazano.
Do wpisu dołączono zdjęcie ołtarza z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej.
Modlitwa podczas każdej Eucharystii
Oznacza to, że intencja związana z ofiarami tragedii oraz osobami poszkodowanymi będzie obecna podczas kolejnych niedzielnych Mszy świętych w Kaplicy Matki Bożej.
Jasna Góra jest jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Informacja o modlitwie ma szczególne znaczenie także ze względu na okoliczności tragedii. Autokarem podróżowali pielgrzymi.
Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Według informacji przekazanych wcześniej przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w wypadku zginęło 12 obywateli Polski.
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór informował również, że 7 kolejnych osób znajduje się w szpitalach w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostali poszkodowani mieli odnieść lżejsze obrażenia.
Polskie służby zaangażowały się w pomoc rannym i ich rodzinom. Na Węgrzech działa zespół kryzysowy, a polski konsul pozostaje w kontakcie z miejscowymi służbami i szpitalami.
Wojsko przygotowuje samoloty
Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował również o przygotowaniu specjalnego samolotu przez 1 Bazę Lotnictwa Transportowego w Warszawie. Na Węgry mają nim polecieć zespół medyczny oraz przedstawiciele polskich instytucji.
W gotowości ma pozostawać także samolot CASA oraz wojskowy Zespół Ewakuacji Medycznej. Ich ewentualne wykorzystanie będzie uzależnione między innymi od decyzji lekarzy i sztabu kryzysowego.
Polska pogrążona w żałobie po tragedii
Po dramatycznych informacjach z Węgier pojawiają się kolejne wyrazy solidarności z rodzinami ofiar i rannymi. Wcześniej kondolencje przekazywali również Węgrzy.
Na Jasnej Górze odpowiedzią na tragedię jest modlitwa. W niedzielę intencja za ofiary oraz wszystkich poszkodowanych ma towarzyszyć każdej Eucharystii sprawowanej w Kaplicy Matki Bożej.
Źródło: JasnaGoraNews, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.