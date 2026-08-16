Jasna Góra reaguje po tragedii na Węgrzech. Nieustanna modlitwa za ofiary i rannych Polaków

16 sierpnia 2026 14:54 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Na Jasnej Górze trwa modlitwa w intencji ofiar oraz wszystkich osób poszkodowanych w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Intencja za pielgrzymów będzie zanoszona podczas każdej Eucharystii odprawianej w Kaplicy Matki Bożej.

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Matka Boska Częstochowska Jasna Góra Fot. Warszawa w Pigułce
Matka Boska Częstochowska Jasna Góra Fot. Warszawa w Pigułce

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Tragedia, w której zginęli Polacy wracający z pielgrzymki, poruszyła cały kraj. Do rodzin ofiar płyną kondolencje, a w intencji rannych organizowana jest pomoc. Teraz do tych działań dołącza Jasna Góra.

Jasna Góra: trwa nieustanna modlitwa

W niedzielę na oficjalnym profilu JasnaGoraNews opublikowano specjalny komunikat dotyczący tragedii na Węgrzech.

„Na Jasnej Górze trwa dziś nieustanna modlitwa w intencji ofiar i wszystkich poszkodowanych w wyniku tragicznego wypadku polskiego autokaru wiozącego pielgrzymów na Węgrzech. Intencje zanoszone będą podczas każdej Eucharystii w Kaplicy Matki Bożej” – przekazano.

Do wpisu dołączono zdjęcie ołtarza z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej.

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Modlitwa podczas każdej Eucharystii

Oznacza to, że intencja związana z ofiarami tragedii oraz osobami poszkodowanymi będzie obecna podczas kolejnych niedzielnych Mszy świętych w Kaplicy Matki Bożej.

Jasna Góra jest jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Informacja o modlitwie ma szczególne znaczenie także ze względu na okoliczności tragedii. Autokarem podróżowali pielgrzymi.

Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

Według informacji przekazanych wcześniej przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w wypadku zginęło 12 obywateli Polski.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór informował również, że 7 kolejnych osób znajduje się w szpitalach w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostali poszkodowani mieli odnieść lżejsze obrażenia.

Polskie służby zaangażowały się w pomoc rannym i ich rodzinom. Na Węgrzech działa zespół kryzysowy, a polski konsul pozostaje w kontakcie z miejscowymi służbami i szpitalami.

Wojsko przygotowuje samoloty

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował również o przygotowaniu specjalnego samolotu przez 1 Bazę Lotnictwa Transportowego w Warszawie. Na Węgry mają nim polecieć zespół medyczny oraz przedstawiciele polskich instytucji.

W gotowości ma pozostawać także samolot CASA oraz wojskowy Zespół Ewakuacji Medycznej. Ich ewentualne wykorzystanie będzie uzależnione między innymi od decyzji lekarzy i sztabu kryzysowego.

Polska pogrążona w żałobie po tragedii

Po dramatycznych informacjach z Węgier pojawiają się kolejne wyrazy solidarności z rodzinami ofiar i rannymi. Wcześniej kondolencje przekazywali również Węgrzy.

Na Jasnej Górze odpowiedzią na tragedię jest modlitwa. W niedzielę intencja za ofiary oraz wszystkich poszkodowanych ma towarzyszyć każdej Eucharystii sprawowanej w Kaplicy Matki Bożej.

Źródło: JasnaGoraNews, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej.

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