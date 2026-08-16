Wojsko rusza z pomocą po tragedii na Węgrzech. Specjalny samolot przygotowywany w Warszawie
Polskie wojsko jest gotowe do pomocy Polakom poszkodowanym w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w Warszawie przygotowywany jest specjalny samolot, którym na Węgry mogą polecieć zespół medyczny oraz przedstawiciele polskich instytucji. W gotowości znajduje się również wojskowy samolot przeznaczony do ewakuacji medycznej.
1 Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie przygotowuje samolot specjalny, który poleci na Węgry z zespołem medycznym oraz przedstawicielami @MSZ_RP i @MZ_GOV_PL.
Poleciłem także dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie przygotowanie samolotu CASA i wojskowego…
— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 16, 2026
Specjalny samolot przygotowywany w Warszawie
Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał w niedzielę, 16 sierpnia, nowe informacje dotyczące działań podejmowanych po tragicznym wypadku Polaków na Węgrzech.
„1 Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie przygotowuje samolot specjalny, który poleci na Węgry z zespołem medycznym oraz przedstawicielami MSZ RP i MZ GOV PL” – poinformował minister obrony narodowej.
Oznacza to, że do pomocy poszkodowanym przygotowuje się również wojsko. Maszyna ma być gotowa do transportu osób, które będą uczestniczyć w działaniach prowadzonych na miejscu tragedii.
Wojskowy samolot CASA również w gotowości
To jednak nie koniec podjętych działań. Szef MON wydał również polecenie dotyczące przygotowania kolejnej maszyny.
„Poleciłem także dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie przygotowanie samolotu CASA i wojskowego Zespołu Ewakuacji Medycznej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, nasi piloci będą gotowi do szybkiej pomocy rannym Polakom na Węgrzech” – przekazał Kosiniak-Kamysz.
CASA może zostać wykorzystana w przypadku podjęcia decyzji o ewakuacji medycznej poszkodowanych. Na tym etapie nie oznacza to jednak, że transport rannych do Polski został już zarządzony.
Decyzja będzie zależała od lekarzy i rodzin
Minister podkreślił, że dalsze działania nie będą podejmowane automatycznie. Kluczowe znaczenie będzie miał stan zdrowia rannych oraz decyzje osób koordynujących pomoc.
„Wszelkie działania są uzależnione od decyzji sztabu kryzysowego, rodzin i lekarzy. Wojsko jest zawsze gotowe do pomocy” – poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz.
W przypadku osób znajdujących się w ciężkim stanie możliwość transportu musi zostać oceniona przez lekarzy. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo pacjentów.
Tragiczny bilans wypadku na Węgrzech
Według informacji przekazanych przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 obywateli Polski.
Kolejnych 7 osób znajduje się w szpitalach w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostali poszkodowani odnieśli lżejsze obrażenia. Część z nich mogła już opuścić szpitale.
Polskie służby pozostają w kontakcie z węgierskimi władzami oraz placówkami medycznymi.
Pomoc koordynowana z Warszawy
Uruchomienie wojskowych zasobów pokazuje skalę działań podejmowanych po tragedii. W gotowości pozostają obecnie zarówno służby dyplomatyczne, jak i przedstawiciele resortu zdrowia oraz wojska.
Najważniejsza jest sytuacja najciężej rannych Polaków. Jeśli lekarze uznają, że ich stan pozwala na bezpieczny transport, przygotowany wojskowy Zespół Ewakuacji Medycznej może zostać wykorzystany do sprowadzenia poszkodowanych do kraju.
Źródło: Władysław Kosiniak-Kamysz, Ministerstwo Obrony Narodowej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.