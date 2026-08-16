Węgrzy reagują po tragedii polskiego autokaru. „Z głębokim poruszeniem przyjęliśmy wiadomość”
Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pojawiają się wyrazy współczucia kierowane do rodzin i bliskich ofiar. Kondolencje przekazała między innymi węgierska Carpathian Brigade ’09. Opublikowano również wymowną grafikę z polską flagą i czarną wstążką.
Poruszający wpis po tragedii Polaków
Carpathian Brigade ’09 zamieściła w mediach społecznościowych komunikat napisany zarówno po polsku, jak i po węgiersku.
„Z głębokim poruszeniem przyjęliśmy wiadomość o wypadku polskiego autobusu, do którego doszło na Węgrzech. Składamy wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich ofiar, a rannym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!” – napisano.
Pod wpisem znalazła się również wersja w języku węgierskim.
Do komunikatu dołączono grafikę przedstawiającą biało-czerwoną flagę Polski z czarną wstążką będącą symbolem żałoby.
12 Polaków zginęło
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech przyniósł tragiczny bilans. Według informacji przekazanych przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych śmierć poniosło 12 obywateli naszego kraju.
Kolejnych 7 osób znajduje się w szpitalach w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostali poszkodowani odnieśli lżejsze obrażenia.
„Z przykrością muszę potwierdzić, że w efekcie wypadku autokarowego na Węgrzech śmierć poniosło 12 naszych obywateli. 7 kolejnych walczy o życie w szpitalach, są w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia i albo już wyszły, albo będą zaraz wychodziły ze szpitali” – przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
Wracali do Polski
Według dotychczasowych informacji autokarem podróżowali Polacy wracający do kraju po pielgrzymce do Medziugorie.
Po tragedii polskie służby konsularne rozpoczęły działania na Węgrzech. MSZ informowało o kontakcie konsula z lokalnymi służbami oraz szpitalami, do których trafili poszkodowani. Uruchomiono także specjalny zespół kryzysowy.
Najważniejsza pozostaje obecnie walka o życie osób znajdujących się w najcięższym stanie oraz ustalenie wszystkich okoliczności tragedii.
Węgrzy solidaryzują się z Polakami
Wpis Carpathian Brigade ’09 jest jednym z głosów solidarności pojawiających się po tragicznym zdarzeniu. Szczególnie wymowna jest biało-czerwona flaga z czarną wstążką.
W opublikowanym komunikacie nie ma politycznych deklaracji ani komentarzy dotyczących przyczyn tragedii. Jest przede wszystkim współczucie dla rodzin osób, które straciły życie, oraz życzenia powrotu do zdrowia dla rannych.
Źródło: Carpathian Brigade ’09, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.