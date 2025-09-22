Megaoferty w Biedronce, które znikają z półek błyskawicznie! Polacy ustawiają się w kolejkach po te hity
Biedronka przygotowała dla klientów prawdziwą ucztę zakupową. Od 20 do 26 września w sklepach sieci ruszają promocje, które przyciągną tłumy. Wśród najchętniej wybieranych produktów znalazły się nie tylko akcesoria kuchenne, ale także praktyczne wyposażenie survivalowe.
Na kuchennych półkach królują patelnie i rondle z powłoką nieprzywierającą – dostępne w różnych rozmiarach, a każdy z nich w rewelacyjnej cenie 19,99 zł. Do tego klienci mogą kupić elegancki czajnik z gwizdkiem wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, w kilku kolorach, za jedyne 39,99 zł. To sprzęty, które przydadzą się w każdym domu, a dodatkowo poleca je sama Magda Gessler.
Prawdziwym hitem okazuje się jednak plecak taktyczny z bogatym wyposażeniem marki Setty w cenie 129 zł. W zestawie znajduje się aż 15 wielofunkcyjnych akcesoriów, m.in. nóż taktyczny, latarka LED, krzesiwo, scyzoryk, mini ładowarka sieciowa czy poncho przeciwdeszczowe. To idealny wybór nie tylko dla fanów survivalu, ale także dla osób, które lubią być przygotowane na każdą sytuację – od biwaku, przez dłuższą podróż, aż po awaryjne sytuacje dnia codziennego.
Oferta jest ograniczona czasowo i potrwa tylko do piątku, 26 września. Wszystko wskazuje na to, że najbardziej atrakcyjne produkty mogą zniknąć z półek szybciej, niż myślimy.
