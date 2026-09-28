Megaokazja w Lidlu. Elegancki płaszcz po aktywowaniu kuponu kosztuje niecałe 42 zł
Lidl uruchomił promocję, która może zainteresować osoby kompletujące garderobę na jesień. Długi, dwurzędowy płaszcz kosztuje obecnie 59,99 zł, ale użytkownicy aplikacji Lidl Plus mogą obniżyć jego cenę o kolejne 30 procent. Po naliczeniu rabatu za ubranie zapłacą około 41,99 zł. Kupon pozostanie dostępny tylko przez siedem dni.
Jesienna garderoba nie musi oznaczać wydawania kilkuset złotych. W sklepie internetowym Lidla pojawił się elegancki płaszcz z paskiem w wyjątkowo niskiej cenie. Model ma klasyczny, dwurzędowy krój, kołnierz z klapami oraz pasek pozwalający dopasować ubranie do sylwetki.
Płaszcz można kupić za 59,99 zł, jednak na tym oferta się nie kończy. W aplikacji Lidl Plus udostępniono kupon zapewniający 30-procentową zniżkę na wybrane damskie i męskie kurtki, płaszcze oraz kamizelki.
Cena spada poniżej 42 zł
Po aktywowaniu kuponu Lidl Plus cena prezentowanego płaszcza obniży się z 59,99 zł do około 41,99 zł. Jak na długi model przejściowy jest to bardzo atrakcyjna oferta, szczególnie w momencie, gdy temperatury zaczynają spadać.
Aby skorzystać z promocji, należy:
- posiadać aplikację Lidl Plus,
- odnaleźć kupon na wybrane kurtki, płaszcze i kamizelki,
- aktywować go przed sfinalizowaniem zamówienia,
- wybrać produkt objęty akcją.
Sam rabat nie naliczy się bez wcześniejszego aktywowania kuponu.
Kilka kolorów do wyboru
Na stronie sklepu widoczne są przynajmniej trzy warianty kolorystyczne płaszcza: beżowy, ciemnozielony oraz czarny. Poszczególne rozmiary i kolory mogą jednak znikać wraz z wyczerpywaniem zapasów.
Z informacji zamieszczonych przy ofercie wynika, że kupon jest dostępny jeszcze przez siedem dni. Promocja dotyczy wybranych produktów, dlatego przed zapłatą trzeba sprawdzić, czy przy konkretnym modelu pojawia się możliwość zastosowania 30-procentowej zniżki.
Jesienny hit może szybko zniknąć
Cena poniżej 42 zł za klasyczny płaszcz może przyciągnąć wielu klientów. Najpopularniejsze rozmiary i neutralne kolory zazwyczaj sprzedają się najszybciej, a Lidl zastrzega dostępność produktów do wyczerpania zapasów.
Najważniejszy jest kupon w aplikacji. Bez jego aktywowania płaszcz kosztuje 59,99 zł, natomiast po uwzględnieniu rabatu cena spada do około 41,99 zł. To jedna z najmocniejszych odzieżowych okazji Lidla na początek jesieni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.