Emerytury w górę od 1 marca. Mamy rządowe wyliczenia dla samej emerytury i wszystkich dodatków
Pierwsze rządowe wyliczenia zakładały, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent wyniesie około 3,48 proc. Od tego czasu prognozy się jednak zmieniły. Najnowsze szacunki wskazują już na wzrost świadczeń o około 3,96 proc. Jeżeli taki wskaźnik potwierdzą ostateczne dane, od marca wzrośnie nie tylko każda emerytura i renta, ale również minimalne świadczenia, trzynasta i maksymalna czternasta emerytura, dodatek pielęgnacyjny oraz szereg innych wypłat dla seniorów.
Prognoza wzrosła z 3,48 do około 3,96 proc.
W czerwcu rząd informował, że według ówczesnych założeń świadczenia w 2027 roku wzrosną o co najmniej 3,48 proc. Przy takim scenariuszu minimalna emerytura miała zwiększyć się z 1978,49 zł do 2047,34 zł brutto. Później zmieniły się jednak prognozy inflacji. Najnowsze kalkulacje, uwzględniające między innymi wyższą przewidywaną inflację gospodarstw emerytów i rencistów, wskazują na waloryzację w okolicach 3,96 proc. To nadal nie są kwoty ostateczne. Dokładny wskaźnik będzie można obliczyć dopiero wtedy, gdy GUS poda dane dotyczące inflacji oraz realnego wzrostu wynagrodzeń za cały 2026 rok. Możemy jednak już teraz policzyć, jak wyglądałyby wypłaty przy aktualnym scenariuszu. W porównaniu z wcześniejszą prognozą różnica nie jest ogromna, ale przy milionach świadczeniobiorców i całym roku wypłat robi się znacząca.
Jeden element został już formalnie ustalony. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca przewiduje, że do inflacji zostanie dodane 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku. Jest to ustawowe minimum. Dopiero na początku przyszłego roku poznamy jednak faktyczne dane za pełne 12 miesięcy, więc zarówno 3,48 proc., jak i obecne 3,96 proc. należy traktować jako prognozy, a nie gwarantowaną wysokość podwyżki.
Minimalna emerytura przekroczyłaby 2050 zł brutto
Najniższa emerytura wynosi obecnie 1978,49 zł brutto. Przy waloryzacji wynoszącej 3,96 proc. zwiększyłaby się o 78,35 zł i od 1 marca 2027 roku wynosiłaby około 2056,84 zł brutto. Ta sama minimalna kwota dotyczy renty rodzinnej, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej.
Dla porównania przy wcześniejszej prognozie 3,48 proc. minimalne świadczenie miało wynosić 2047,34 zł. Nowszy wariant oznacza więc około 9,50 zł brutto miesięcznie więcej, niż wynikało z pierwszych rządowych szacunków. W skali roku różnica pomiędzy oboma wariantami przekracza 100 zł, a dodatkowo wpływa na wysokość świadczeń powiązanych z minimalną emeryturą.
3000 zł zmieni się w 3118,80 zł. Przy 5000 zł podwyżka wyniesie 198 zł
Waloryzacja jest procentowa, więc im wyższe świadczenie, tym większa nominalna podwyżka. Przy wskaźniku 3,96 proc. emerytura w wysokości 2500 zł brutto wzrosłaby do 2599 zł, czyli dokładnie o 99 zł. Świadczenie wynoszące 3000 zł zwiększyłoby się do 3118,80 zł, a więc o 118,80 zł miesięcznie. Przy obecnych 3500 zł po waloryzacji byłoby około 3638,60 zł, czyli o 138,60 zł więcej.
Senior otrzymujący obecnie 4000 zł brutto mógłby od marca dostawać około 4158,40 zł. Przy 4500 zł nowa kwota wyniosłaby 4678,20 zł, a przy 5000 zł około 5198 zł brutto. Emerytura wynosząca obecnie 6000 zł zwiększyłaby się do 6237,60 zł, natomiast świadczenie 7000 zł do około 7277,20 zł. Są to kwoty brutto – rzeczywisty wzrost przelewu na konto zależy jeszcze od składki zdrowotnej i podatku.
13. emerytura również przekroczyłaby 2050 zł. Podobnie pełna czternastka
Wzrost minimalnej emerytury automatycznie wpływa na wysokość trzynastego świadczenia. Trzynasta emerytura jest bowiem wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Jeżeli waloryzacja rzeczywiście wyniesie 3,96 proc., 13. emerytura w 2027 roku wyniosłaby około 2056,84 zł brutto. W 2026 roku jest to 1978,49 zł, a więc dodatkowe świadczenie wzrosłoby o około 78,35 zł.
Podobnie wygląda maksymalna wysokość czternastej emerytury. Przy niezmienionych zasadach pełna czternastka również wyniosłaby 2056,84 zł brutto. Obecnie pełne świadczenie przysługuje osobom, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej granicy czternastka jest zmniejszana według zasady złotówka za złotówkę. Jeżeli próg 2900 zł pozostanie bez zmian, a maksymalna czternastka wzrośnie do 2056,84 zł, minimalne 50 zł świadczenia byłoby wypłacane do emerytury wynoszącej około 4906,84 zł brutto.
Wzrosną też minimalne renty i świadczenie przedemerytalne
Obecna minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1483,87 zł. Po podwyżce o 3,96 proc. byłoby to około 1542,63 zł brutto. Minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa wzrosłyby z 2374,19 zł do około 2468,21 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy związanej z wypadkiem lub chorobą zawodową zwiększyłaby się z 1780,64 zł do około 1851,15 zł.
Waloryzacji podlega również świadczenie przedemerytalne. Obecnie wynosi 1993,76 zł brutto. Przy aktualnej prognozie od marca 2027 roku osiągnęłoby około 2072,71 zł brutto, czyli o 78,95 zł więcej miesięcznie.
Dodatek pielęgnacyjny wzrósłby do około 381 zł
Waloryzowane są również dodatki wypłacane razem z emeryturami i rentami. Najbardziej powszechny jest dodatek pielęgnacyjny, który obecnie wynosi 366,68 zł miesięcznie. Przy wskaźniku 3,96 proc. zwiększyłby się do około 381,20 zł. Taka sama kwota dotyczyłaby dodatku za tajne nauczanie i dodatku kombatanckiego, które obecnie również wynoszą 366,68 zł.
Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wzrósłby z 550,02 zł do około 571,80 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej z obecnych 689,17 zł zwiększyłby się do około 716,46 zł. Dodatek kompensacyjny wynoszący obecnie 55 zł osiągnąłby około 57,18 zł, natomiast dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego wzrósłby z 1403,90 zł do około 1459,49 zł.
Do około 381,20 zł wzrosłoby również świadczenie pieniężne dla części byłych żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych między innymi w kopalniach i kamieniołomach. Waloryzowane są również świadczenia dla osób deportowanych do pracy przymusowej, jednak ich wysokość zależy od długości okresu represji, dlatego nie ma jednej wspólnej kwoty dla wszystkich uprawnionych.
Stulatkowie mogą dostać ponad 7200 zł miesięcznie
Jedną z najwyższych kwot objętych coroczną waloryzacją jest świadczenie honorowe dla osób, które ukończyły 100 lat. Od marca 2026 roku wynosi ono 6938,92 zł miesięcznie i jest wypłacane niezależnie od zwykłej emerytury. Przy waloryzacji o 3,96 proc. świadczenie honorowe wzrosłoby w przyszłym roku do około 7213,70 zł miesięcznie, czyli o niemal 275 zł.
Waloryzacji podlega również świadczenie pieniężne dla byłych sołtysów. Obecnie jego wysokość wynosi 373,67 zł. Przy obecnej prognozie od marca mogłoby wzrosnąć do około 388,47 zł miesięcznie.
Mama 4+ również pójdzie w górę, bo jest związana z minimalną emeryturą
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane jako Mama 4+, jest powiązane z wysokością najniższej emerytury. Jeżeli osoba uprawniona nie ma własnej emerytury ani renty, może otrzymywać świadczenie do wysokości minimum emerytalnego. Jeżeli ma własne świadczenie niższe od minimum, Mama 4+ może stanowić jego uzupełnienie. Przy waloryzacji 3,96 proc. maksymalna wysokość wynosiłaby więc około 2056,84 zł brutto.
Zmieni się także dodatek dopełniający do renty socjalnej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Obecnie wynosi 2704,71 zł. Przy prostym zastosowaniu prognozowanego wskaźnika 3,96 proc. wzrósłby do około 2811,82 zł.
500+ dla osób niesamodzielnych nie zmieni się w 519,80 zł
Nie każde świadczenie wypłacane seniorom zwiększa się po prostu przez pomnożenie kwoty przez wskaźnik waloryzacji. Dobrym przykładem jest świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, potocznie nazywane 500+ dla niesamodzielnych. Maksymalna kwota nadal wynosi 500 zł. Waloryzowana jest natomiast granica dochodowa decydująca o prawie do wypłaty.
Obecnie kwota miesięczna uprawniająca do tego świadczenia wynosi 2687,67 zł. Gdyby wzrosła dokładnie o 3,96 proc., otrzymalibyśmy około 2794,10 zł. Ostateczny próg zostanie jednak oficjalnie ogłoszony dopiero przed marcową waloryzacją.
Renta wdowia zmieni się wcześniej niż pozostałe świadczenia
Osoby pobierające rentę wdowią czeka w 2027 roku jeszcze jedna zmiana, niezależna od marcowej waloryzacji. Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie z obecnych 15 proc. do 25 proc.. Uprawniona osoba będzie więc mogła otrzymywać jedno świadczenie w całości oraz 25 proc. drugiego, oczywiście z zachowaniem ustawowych limitów.
Od marca dojdzie do tego zwykła waloryzacja świadczeń tworzących rentę wdowią. Nie da się więc podać jednej kwoty podwyżki dla wszystkich wdów i wdowców, ponieważ zależy ona od wysokości własnej emerytury i renty rodzinnej. Dla wielu osób właśnie zwiększenie udziału z 15 do 25 proc. będzie jednak finansowo znacznie ważniejsze niż sama marcowa waloryzacja.
Ostateczne kwoty poznamy dopiero na początku 2027 roku
Dzisiejsze wyliczenia pokazują scenariusz przy waloryzacji wynoszącej 3,96 proc.. Nie jest to jeszcze oficjalny wskaźnik. Ustawa przewiduje, że waloryzację oblicza się na podstawie średniorocznej inflacji – przy czym brany jest korzystniejszy dla świadczeniobiorców wskaźnik – oraz części realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Rząd zdecydował już, że w 2027 roku część płacowa pozostanie na ustawowym minimum wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń.
Dane za cały rok będą znane dopiero na początku 2027 roku. Wtedy będzie można podać świadczenia z dokładnością do grosza. Na dziś najważniejsza zmiana jest jednak wyraźna: wcześniejsze 3,48 proc. nie jest już jedynym scenariuszem. Najnowsze wyliczenia wskazują na około 3,96 proc., co podniosłoby minimalną emeryturę do około 2056,84 zł, a razem z nią zwiększyłoby trzynastą i maksymalną czternastą emeryturę oraz większość dodatków związanych z systemem emerytalno-rentowym.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.