Megapromocje w Biedronce. W tym tygodniu sieć mocno tnie ceny. 2+1 gratis, drugi za 1 zł i kolejne rabaty
Biedronka rozpoczyna tydzień od serii bardzo mocnych promocji na słodycze. W sklepach pojawiły się charakterystyczne pomarańczowe oznaczenia z ofertami „2+1 gratis”, „drugi za 1 zł” oraz „drugi 50 proc. taniej”. Promocje obowiązują od 14 do 19 września 2026 roku, a w części z nich można dowolnie mieszać produkty.
Dla osób, które regularnie kupują słodycze albo chcą zrobić większe zapasy, najbliższe dni mogą być dobrym momentem na zakupy. Biedronka przygotowała kilka równoległych akcji promocyjnych obejmujących popularne batony, cukierki, ciastka i rurki waflowe.
Batony i M&M’s w promocji 2+1 gratis
Jedną z najbardziej rzucających się w oczy ofert jest akcja „2+1 gratis”.
Promocją objęte zostały:
- Mars,
- Milky Way,
- Snickers,
- Bounty,
- Twix,
- cukierki M&M’s.
Co ważne, produkty można mieszać dowolnie. Przy zakupie trzech produktów najtańszy z nich otrzymujemy gratis.
To szczególnie ciekawa oferta dla klientów, którzy nie chcą kupować kilku identycznych batonów – można zestawić ze sobą różne produkty objęte promocją.
Jeżyki: drugi produkt za złotówkę
Kolejna bardzo mocna oferta dotyczy ciastek Jeżyki 140 g.
Przy zakupie dwóch opakowań drugi, tańszy produkt kosztuje tylko 1 zł.
W tym przypadku wymagane jest jednak skorzystanie z karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Sieć wprowadziła również limit: maksymalnie 8 sztuk dziennie na jedną kartę, czyli maksymalnie cztery produkty można otrzymać w cenie promocyjnej po 1 zł.
Jeśli ktoś regularnie kupuje Jeżyki, różnica w cenie całego zestawu może być naprawdę wyraźna.
Rurki Bonitki – drugi produkt o połowę taniej
Na tym lista promocji się nie kończy.
Wszystkie rurki waflowe Bonitki zostały objęte akcją:
drugi produkt 50 proc. taniej.
Także tutaj można produkty dowolnie mieszać. Rabat naliczany jest na tańszy produkt z pary.
To promocja szczególnie opłacalna przy zakupie produktów w podobnej cenie, ponieważ wtedy procentowy rabat przekłada się na największą realną oszczędność.
Biedronka mocno zaczyna tydzień
Kilka promocji uruchomionych jednocześnie pokazuje, że sieć ponownie stawia na mechanizmy, które zachęcają klientów do większych zakupów: 2+1 gratis, drugi produkt za symboliczną złotówkę oraz 50-procentowy rabat na drugi produkt.
Warto jednak przed zakupem sprawdzić oznaczenie konkretnego produktu. W akcjach wielosztukowych rabat zwykle obejmuje najtańszy produkt z zestawu, a niektóre promocje wymagają również karty lub aplikacji Biedronki.
Oferty widoczne w sklepach obowiązują od 14 do 19 września 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.