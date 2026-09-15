Pilny komunikat bezpieczeństwa. PKO BP ostrzega klientów
PKO Bank Polski opublikował 14 września 2026 roku ważny komunikat dotyczący bezpieczeństwa bankowości mobilnej. Oszuści mogą próbować przekonać klientów, że ich aplikacja za chwilę przestanie działać i konieczna jest instalacja „nowej wersji”. Kliknięcie przesłanego linku może skończyć się przekazaniem przestępcom danych do bankowości, a w konsekwencji nawet utratą pieniędzy.
Bank zwraca uwagę na wiadomości wywołujące presję i strach. Przykładowy komunikat może brzmieć: „Twoja aplikacja mobilna straci ważność. Zainstaluj nową wersję”. Innym wariantem jest informacja o rzekomej zmianie strony logowania i konieczności ponownego potwierdzenia danych.
Problem polega na tym, że na pierwszy rzut oka wszystko może wyglądać wiarygodnie. Nazwa nadawcy może przypominać PKO Bank Polski, a po kliknięciu użytkownik może trafić na stronę łudząco podobną do prawdziwego serwisu bankowego. Sam wygląd witryny nie jest więc żadną gwarancją bezpieczeństwa.
PKO BP mówi jasno: nie instaluj aplikacji z takiego linku
Bank podkreśla, że aplikacje należy pobierać wyłącznie z oficjalnych sklepów, takich jak Google Play czy App Store. W sklepie trzeba sprawdzić również, kto jest wydawcą programu. Bezpieczną drogą jest także przejście do aplikacji bezpośrednio z oficjalnej strony PKO Banku Polskiego.
Jest też bardzo ważna informacja dla osób, które mają w telefonie włączone automatyczne aktualizacje. Nie trzeba wtedy samodzielnie pobierać nowej wersji aplikacji – aktualizacja zostanie zainstalowana automatycznie.
PKO BP zaznacza jednocześnie:
bank nie wysyła w SMS-ach i e-mailach linków prowadzących do pobrania aplikacji.
Dlatego wiadomość zachęcająca do zainstalowania „nowej”, „bezpieczniejszej” czy „obowiązkowej” wersji aplikacji poprzez przesłany link powinna natychmiast wzbudzić podejrzenia.
Pułapka może wyglądać niemal jak prawdziwy bank
Celem przestępców może być nie tylko nakłonienie ofiary do instalacji fałszywego programu. Link może prowadzić również do spreparowanego formularza logowania.
PKO BP przypomina, że przed wpisaniem loginu i hasła należy bardzo dokładnie sprawdzić adres strony. Bank zaleca samodzielne wpisywanie adresu serwisu iPKO albo korzystanie z wcześniej zapisanej zakładki zamiast przechodzenia do bankowości z linków znajdujących się w wiadomościach.
Warto przy tym pamiętać, że nawet symbol kłódki przy adresie strony nie daje stuprocentowej pewności. Fałszywe strony również mogą korzystać z szyfrowanego połączenia. Kluczowe jest sprawdzenie samego adresu witryny oraz certyfikatu.
Oszuści liczą przede wszystkim na strach i pośpiech
Schemat jest prosty: użytkownik otrzymuje informację, że za chwilę straci dostęp do aplikacji albo bankowości. Ma natychmiast kliknąć, potwierdzić dane lub coś zainstalować. Właśnie presja czasu ma sprawić, że nie będzie dokładnie analizował wiadomości.
PKO Bank Polski ostrzega również przed telefonami od osób podających się za pracowników banku. Przestępcy mogą mówić o podejrzanym przelewie, kredycie zaciągniętym na dane klienta czy konieczności przelania środków na „bezpieczne konto”. Bank przypomina, że jego pracownicy nie proszą o login, hasło, dane karty ani kod BLIK i nie każą przelewać pieniędzy na inne konto „dla bezpieczeństwa”.
Kliknąłeś i podałeś dane? Nie czekaj
Jeżeli użytkownik wszedł w podejrzany link i podał jakiekolwiek dane na stronie przypominającej serwis bankowy, PKO BP zaleca zgłoszenie takiej sytuacji bankowi. Podejrzane SMS-y i strony można również zgłaszać do CERT Polska.
W przypadku wątpliwości bank podaje numer swojej infolinii 800 302 302. PKO BP wielokrotnie ostrzegało już, że wejście na fałszywą stronę, podanie danych lub instalacja podstawionej aplikacji może doprowadzić do przejęcia informacji potrzebnych przestępcom do ataku na rachunek.
Najważniejsza zasada
Jeżeli wiadomość mówi, że aplikacja bankowa za chwilę przestanie działać i każe natychmiast kliknąć w link – nie klikaj. Otwórz aplikację bezpośrednio w telefonie albo wejdź samodzielnie na oficjalną stronę banku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.